Fenómenos tropicales traerán lluvias a Honduras durante la semana

CENAOS informó que la primera onda tropical ingresará la noche del martes con precipitaciones limitadas por su baja amplitud.

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Las condiciones atmosféricas cambiarán durante esta semana con el ingreso escalonado de tres ondas tropicales, un fenómeno que favorecerá la presencia de lluvias y chubascos en diferentes regiones de Honduras, según el pronóstico emitido por el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS)

El pronosticador de turno del CENAOS, Luis Fonseca, explicó que la primera onda tropical comenzará a influir sobre el territorio hondureño durante la noche de este martes. Precisó que se trata de un sistema de baja amplitud, por lo que las precipitaciones que genere serán limitadas.

De acuerdo con el especialista, los efectos de este primer fenómeno se reflejarán principalmente en sectores del oriente, centro y occidente del país, donde se esperan lluvias y chubascos aislados producto de los remanentes del sistema.

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Viernes con mayor actividad lluviosa

Las condiciones se mantendrán similares con el ingreso de una segunda onda tropical previsto para el miércoles. Fonseca indicó que este nuevo sistema también presenta una baja amplitud, por lo que únicamente provocará lluvias débiles y de manera dispersa en varias regiones del territorio nacional.

El panorama cambiará hacia el cierre de la semana. El pronóstico señala que el viernes ingresará una tercera onda tropical con una amplitud normal, condición que permitirá un incremento en la formación de nubosidad y en la cantidad de precipitaciones.

Aunque se esperan precipitaciones en algunas regiones, las autoridades descartan afectaciones significativas por el momento. (FOTO: El Heraldo)

Las autoridades prevén que este fenómeno deje acumulados de lluvia en buena parte del país, por lo que recomiendan a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

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Además, los remanentes de esta onda tropical continuarán generando lluvias durante el sábado y prolongarán el ambiente inestable en varias zonas del territorio hondureño.

Alivio para zonas afectadas por sequía

La llegada de estas precipitaciones representa una noticia alentadora para numerosas comunidades que durante las últimas semanas han enfrentado los efectos de la disminución de lluvias, especialmente en sectores donde la sequía ha afectado la disponibilidad de agua y las actividades agrícolas.

Las condiciones secas asociadas al fenómeno de El Niño han provocado un déficit de precipitaciones en varias regiones del país, impactando cultivos, fuentes de abastecimiento y la producción agropecuaria.

Los remanentes de una onda tropical afectarán gran parte de Honduras. (FOTOS: La Prensa)

Las primeras dos ondas tropicales no generarán lluvias abundantes, las autoridades consideran que el incremento de las precipitaciones previsto para el viernes y el sábado podría contribuir a mejorar las condiciones de humedad en los suelos y aliviar parcialmente los efectos de la temporada seca en algunas zonas de Honduras.

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Ante este panorama, los organismos recomiendan a la población mantenerse informada a través de los reportes oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales, especialmente en aquellas comunidades donde las lluvias puedan provocar crecidas repentinas de ríos, quebradas o acumulación de agua en áreas vulnerables.

El comportamiento del clima será determinante durante los próximos días, especialmente para las comunidades que dependen de las lluvias para sus actividades diarias.

Con la llegada de dichos sistemas de baja presión los efectos que tendrán efectos moderados, el ingreso de una onda tropical con mayor capacidad de generar precipitaciones mantiene la expectativa de un cambio favorable en las condiciones de humedad del territorio nacional.

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