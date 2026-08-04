Honduras
Agregar Infobae enGoogle

Fenómenos tropicales traerán lluvias a Honduras durante la semana

Honduras experimentará un incremento gradual de las lluvias en los próximos días debido al ingreso de tres ondas tropicales, informó el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos

CENAOS informó que la primera onda tropical ingresará la noche del martes con precipitaciones limitadas por su baja amplitud.
CENAOS informó que la primera onda tropical ingresará la noche del martes con precipitaciones limitadas por su baja amplitud.
Guardar

Las condiciones atmosféricas cambiarán durante esta semana con el ingreso escalonado de tres ondas tropicales, un fenómeno que favorecerá la presencia de lluvias y chubascos en diferentes regiones de Honduras, según el pronóstico emitido por el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS)

El pronosticador de turno del CENAOS, Luis Fonseca, explicó que la primera onda tropical comenzará a influir sobre el territorio hondureño durante la noche de este martes. Precisó que se trata de un sistema de baja amplitud, por lo que las precipitaciones que genere serán limitadas.

De acuerdo con el especialista, los efectos de este primer fenómeno se reflejarán principalmente en sectores del oriente, centro y occidente del país, donde se esperan lluvias y chubascos aislados producto de los remanentes del sistema.

PUBLICIDAD

Viernes con mayor actividad lluviosa

Las condiciones se mantendrán similares con el ingreso de una segunda onda tropical previsto para el miércoles. Fonseca indicó que este nuevo sistema también presenta una baja amplitud, por lo que únicamente provocará lluvias débiles y de manera dispersa en varias regiones del territorio nacional.

El panorama cambiará hacia el cierre de la semana. El pronóstico señala que el viernes ingresará una tercera onda tropical con una amplitud normal, condición que permitirá un incremento en la formación de nubosidad y en la cantidad de precipitaciones.

Aunque se esperan precipitaciones en algunas regiones, las autoridades descartan afectaciones significativas por el momento. (FOTO: El Heraldo)
Aunque se esperan precipitaciones en algunas regiones, las autoridades descartan afectaciones significativas por el momento. (FOTO: El Heraldo)

Las autoridades prevén que este fenómeno deje acumulados de lluvia en buena parte del país, por lo que recomiendan a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

PUBLICIDAD

Además, los remanentes de esta onda tropical continuarán generando lluvias durante el sábado y prolongarán el ambiente inestable en varias zonas del territorio hondureño.

Alivio para zonas afectadas por sequía

La llegada de estas precipitaciones representa una noticia alentadora para numerosas comunidades que durante las últimas semanas han enfrentado los efectos de la disminución de lluvias, especialmente en sectores donde la sequía ha afectado la disponibilidad de agua y las actividades agrícolas.

Las condiciones secas asociadas al fenómeno de El Niño han provocado un déficit de precipitaciones en varias regiones del país, impactando cultivos, fuentes de abastecimiento y la producción agropecuaria.

Los remanentes de una onda tropical afectarán gran parte de Honduras. (FOTOS: La Prensa)
Los remanentes de una onda tropical afectarán gran parte de Honduras. (FOTOS: La Prensa)

Las primeras dos ondas tropicales no generarán lluvias abundantes, las autoridades consideran que el incremento de las precipitaciones previsto para el viernes y el sábado podría contribuir a mejorar las condiciones de humedad en los suelos y aliviar parcialmente los efectos de la temporada seca en algunas zonas de Honduras.

Ante este panorama, los organismos recomiendan a la población mantenerse informada a través de los reportes oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales, especialmente en aquellas comunidades donde las lluvias puedan provocar crecidas repentinas de ríos, quebradas o acumulación de agua en áreas vulnerables.

El comportamiento del clima será determinante durante los próximos días, especialmente para las comunidades que dependen de las lluvias para sus actividades diarias.

Con la llegada de dichos sistemas de baja presión los efectos que tendrán efectos moderados, el ingreso de una onda tropical con mayor capacidad de generar precipitaciones mantiene la expectativa de un cambio favorable en las condiciones de humedad del territorio nacional.

Temas Relacionados

HonduraslluviassequíaondatropicalCENAOS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Violenta jornada en el norte de Honduras deja cuatro muertos, dos policías heridos y cinco capturados

Dos hechos de violencia registrados en los departamentos de Cortés y Atlántida es el resultado de enfrentamientos y de una ola de inseguridad en la zona

Violenta jornada en el norte de Honduras deja cuatro muertos, dos policías heridos y cinco capturados

Guatemala en alerta naranja: autoridades evacuan a un centenar de personas por erupción del Volcán de Fuego

El sistema SE-Conred activó el protocolo de emergencia tras el aumento de explosiones y el descenso de flujos piroclásticos por barrancas, mientras bomberos trasladan a familias a refugios temporales en San Juan Alotenango

Guatemala en alerta naranja: autoridades evacuan a un centenar de personas por erupción del Volcán de Fuego

La desinformación y el dolor empujan a abandonar la lactancia en madres primerizas en El Salvador, dice especialista

Una especialista en salud materno infantil advierte que la duda sobre si el bebé come suficiente, los mitos sobre el agarre y las molestias persistentes influyen en el destete temprano, especialmente en el primer posparto

La desinformación y el dolor empujan a abandonar la lactancia en madres primerizas en El Salvador, dice especialista

Honduras: Pueblo Miskito enfrenta una crisis silenciosa: pesca ilegal, abandono y barreras que frenan sus derechos

Organizaciones defensoras de derechos humanos y representantes comunitarios advierten que las comunidades pesqueras continúan enfrentando obstáculos que afectan su vida diaria y su futuro.

Honduras: Pueblo Miskito enfrenta una crisis silenciosa: pesca ilegal, abandono y barreras que frenan sus derechos

Internet sigue siendo un privilegio en varios cantones de Costa Rica: 3 de cada 10 hogares no cuentan con conexión fija

Un análisis de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) revela que el 29% de los hogares costarricenses permanece sin acceso a internet fijo, una brecha que se concentra principalmente en cantones rurales y que limita las oportunidades de educación, empleo, emprendimiento y desarrollo económico.

Internet sigue siendo un privilegio en varios cantones de Costa Rica: 3 de cada 10 hogares no cuentan con conexión fija

TECNO

Epic Games regala un nuevo juego de ciencia ficción para PC por tiempo limitado

Epic Games regala un nuevo juego de ciencia ficción para PC por tiempo limitado

Cómo saber si una memoria USB está dañada y con qué dispositivos reemplazarla

¿De qué no puedo hablar contigo?: las preguntas que jamás le debes hacer a Gemini y ChatGPT

Así es el Infinix HOT 70 Pro 5G Free Fire Edition, el celular con diseño dinámico y regalos exclusivos

El 45% de los argentinos compartiría una imagen íntima en redes sociales a cambio de dinero

ENTRETENIMIENTO

La madre de Ariana Grande sale en su defensa tras la ola de críticas sobre su estado de salud: “Eres magnífica”

La madre de Ariana Grande sale en su defensa tras la ola de críticas sobre su estado de salud: “Eres magnífica”

Ariana Grande explica su decisión de alejarse del ojo público tras las críticas a su apariencia: “Es necesario establecer límites”

El sacrificio de Tom Holland para una de las escenas más comentadas de ‘Spider-Man: Brand New Day’: “Lo único que hizo fue ponerme de muy mal humor”

Los hijos de Paul Stanley y Gene Simmons lanzarán su primer disco con un sonido alejado del legado de KISS

“Spider-Man: Un nuevo día”: estos son todos los récords de taquilla que rompió la película en su histórico estreno

MUNDO

Qatar afirmó que hay avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y que ya circula un borrador del acuerdo

Qatar afirmó que hay avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y que ya circula un borrador del acuerdo

Japón publicó su nueva estrategia de Defensa con IA: impulsará “nuevas formas de combate” en su industria militar

Un militar ruso disparó contra compañeros y civiles en Crimea: cuatro muertos y cuatro heridos

Así liberaron a Umit, la tigresa que tiene como misión restaurar una población felina extinta en Asia

El presidente de Aramco dijo que el mundo perdió 2.600 millones de barriles por crisis Oriente Medio