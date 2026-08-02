El gol en contra de Nicolás Otamendi con el que River Plate comenzó en desventaja ante Rosario Central en el Monumental

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River Plate se fue al descanso en el estadio Monumental perdiendo 1 a 0 ante Rosario Central por el gol en contra de su capitán, Nicolás Otamendi. En el marco de la tercera fecha del Torneo Clausura, el defensor no pudo despejar con claridad un centro del colombiano Jaminton Campaz desde la izquierda y la pelota tomó dirección hacia el palo izquierdo del arquero Santiago Beltrán, con el juvenil Giovanni Cantizano a punto de empujarla.

La jugada nació de una pérdida en la mitad de la cancha. A Vicente Pizarro le salió un pase filtrado casi sin querer para Campaz, quien se fue al fondo sin oposición. El centro por bajo del extremo canalla encontró la llegada de Cantizano, pero Otamendi se anticipó al delantero rival con tan mala fortuna que su intento de despeje terminó en la red. El fastidio del campeón del mundo fue inmediato y visible.

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El gol no llegó de la nada. Rosario Central ya había avisado minutos antes con un tanto de Enzo Copetti que el árbitro Nicolás Ramírez anuló por una posición adelantada milimétrica. El equipo dirigido por Jorge Almirón supo explotar los espacios que dejaba un River que defendía mal y cedía terreno en las transiciones defensivas. De contragolpe, el Canalla encontró los carriles para lastimar al Millonario.

La reacción del público del Monumental fue inmediata. Los hinchas de River expresaron su descontento con el característico “movete, River, movete”, una señal del clima de tensión que rodea al equipo de Eduardo Chacho Coudet en este arranque de semestre.

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El contexto agrava la situación del Millonario. River acumula seis goles recibidos en sus primeros cuatro partidos del segundo semestre: tres ante Aldosivi en Copa Argentina —derrota que significó la eliminación del torneo—, y uno en cada uno de los tres encuentros del Clausura, ante Barracas Central, Gimnasia y ahora Rosario Central. En el mismo período, el equipo de Núñez apenas convirtió un gol, obra de Rafael Santos Borré frente al Tiburón en aquella caída por 3 a 1.

El partido ante el Canalla se presentaba como una oportunidad para revertir una racha que ya pone en cuestión la continuidad del ciclo de Coudet. El Millonario llegó al encuentro con dos derrotas en el Clausura —ante Barracas Central y Gimnasia— y la presión de un Monumental que reclama respuestas. Rosario Central, en tanto, venía de un empate sin goles ante Racing y buscaba su primer triunfo en el torneo.

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