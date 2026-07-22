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La reacción de Angelina Jolie ante la eliminación del apellido de Brad Pitt en el nombre de sus hijos

Una fuente cercana a la actriz aseguró que su principal deseo es que “todos puedan sanar”

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Angelina Jolie respalda completamente las decisiones de sus hijos sobre el apellido Pitt. (WireImages)
Angelina Jolie respalda completamente las decisiones de sus hijos sobre el apellido Pitt. (WireImages)

Angelina Jolie expresó su deseo de que “todos puedan sanar” mientras cuatro de sus hijos han iniciado o completado procesos para eliminar el apellido Pitt de sus nombres legales.

De acuerdo con documentos judiciales, las solicitudes responden a motivos personales y forman parte de decisiones individuales tomadas por los hijos que comparte con Brad Pitt.

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Jolie, de 51 años, y Pitt, de 62 años, son padres de seis hijos: Maddox, de 24 años; Pax, de 22; Zahara, de 21; Shiloh, de 20; y los mellizos Knox y Vivienne, de 18 años.

El 21 de julio, Vivienne presentó una petición para modificar legalmente su nombre y adoptar el de Vivienne Marcheline Jolie. Con esta decisión se suma a sus hermanos Zahara, Maddox y Shiloh, quienes también han solicitado eliminar el apellido Pitt de sus nombres.

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Zahara y Maddox están a la espera de dejar solo el apellido de su madre en su nombre legal. (Shutterstock)
Zahara y Maddox están a la espera de dejar solo el apellido de su madre en su nombre legal. (Shutterstock)

Según los documentos judiciales, el motivo de la solicitud de Vivienne figura únicamente como “personal”.

Zahara busca cambiar legalmente su nombre a Zahara Marley Jolie, mientras que Maddox solicitó adoptar el nombre de Maddox Chivan Jolie. En el caso de Shiloh, su petición para eliminar el apellido Pitt fue presentada en 2024 y aprobada en agosto de ese mismo año.

Una fuente cercana a Angelina Jolie señaló a la revista People que la actriz espera que la situación pueda resolverse de manera positiva para todos los involucrados.

“Si la gente supiera toda la verdad, sentiría más compasión por los niños y los respetaría. El hecho de que no hablen mal de ellos ni hagan públicas sus cosas demuestra su decencia. Angie no ha estado peleando ni está enfadada. Simplemente quiere que todos puedan sanar”, expresó el informante.

Angelina Jolie solo quiere que sus hijos puedan sanar. (EFE)
Angelina Jolie solo quiere que sus hijos puedan sanar. (EFE)

Hasta el momento, ni Angelina Jolie ni Brad Pitt han realizado declaraciones públicas sobre las solicitudes de cambio de nombre presentadas por sus hijos.

Sin embargo, anteriormente una fuente cercana al actor manifestó la postura de su entorno respecto a estos procesos. En declaraciones a PEOPLE, esa fuente afirmó que “es triste ver que alguien haga pública de manera reiterada la exitosa alienación de sus hijos respecto del otro padre”.

Asimismo, según una fuente consultada por Daily Mail, Brad Pitt considera que intervenir en el proceso no contribuiría a mejorar la situación.

“Al final del día, siempre va a respetar las decisiones que tomen sus hijos. Cualquier padre que sea excluido intencionalmente de la vida de sus hijos como una forma de castigo, obviamente se sentirá afectado por ello”, dijo el informante.

Brad Pitt
Brad Pitt respeta por completo las decisiones de sus hijos.

Un segundo informante señaló que el actor considera que la situación familiar continúa afectándolo.

“Él ve esta situación como algo profundamente doloroso y cree que el papel de Angelina en la forma en que ocurrieron las cosas representa la traición definitiva”, indicó.

Y añadió: “Ya no piensa en los recuerdos felices de su relación, y lo que alguna vez sintió como un gran amor ahora parece tan lejano que casi da la impresión de haber pertenecido a la vida de otra persona”.

Por si fuera poco, aseguró que “más que cualquier otra cosa, ya no quiere que su vida o sus emociones estén determinadas por Angelina. Está cansado de cargar con ese peso y ha llegado a un punto en el que está listo para dejar atrás el resentimiento y seguir adelante”.

Brad Pitt y Angelina Jolie
Brad Pitt ya superó por completo su relación con Angelina Jolie (Europa Press)

Respecto a la relación con sus hijos, la fuente afirmó que el actor mantiene abierta la posibilidad de una reconciliación en el futuro.

“Si sus hijos alguna vez deciden que quieren que vuelva a formar parte de sus vidas, él los recibirá sin dudarlo. Ha decidido concentrarse en seguir adelante, convencido de que el paso del tiempo ha ayudado poco a poco a sanar heridas que alguna vez pensó que nunca podrían cerrarse”, expresó el informante.

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