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Cuáles son los podcasters mejor pagos de 2026, según el ranking de Forbes

Entre junio de 2025 y junio de 2026, los contratos más grandes del podcasting superaron los niveles de las estrellas de cine y televisión, con plataformas como Netflix con cifras récord por licencias que antes descartaban por completo

Tres paneles verticales muestran: hombre calvo con tatuajes, hombre de pelo corto y barba sonriendo, y dos hombres, uno sosteniendo un teléfono rojo
El podcasting alcanzó en 2026 su mayor madurez económica, con contratos de élite que superan los 30 millones de dólares anuales.
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El podcasting atraviesa su momento de mayor madurez económica. Lo que comenzó como un formato de nicho se convirtió en un mercado donde los contratos de élite superan los 30 millones de dólares anuales, los gigantes del streaming pelean por licencias que antes ignoraban y los talentos retienen la propiedad intelectual de sus programas, lo que les da un poder de negociación sin precedentes.

Forbes estimó los ingresos de los presentadores más destacados entre junio de 2025 y junio de 2026, un período en que Netflix, Hulu y Tubi irrumpieron con ofertas millonarias tras una década al margen.

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Los podcasters mejor pagados de 2026

Hombre sentado en un sillón con gorra negra, camiseta oscura y pantalones cortos de camuflaje. Detrás, una pared de madera con estanterías llenas de libros
Charlamagne Tha God renovó con iHeartMedia un acuerdo de hasta 200 millones de dólares que incluye radio, podcast y The Black Effect Podcast Network.

10. Charlamagne Tha God – US$27 millones

En diciembre, Charlamagne Tha God renovó un acuerdo con iHeartMedia valuado en hasta 200 millones de dólares en cinco años, que cubre su trabajo en radio y podcast y la financiación de The Black Effect Podcast Network, de la que posee el 51% en una empresa conjunta con iHeart.

Netflix también le pagó por su programa matutino, que fuentes internas señalan a Forbes como el podcast más visto de la plataforma en lo que va del año. En 2027 recibirá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

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Cuatro hombres sentados alrededor de una mesa ovalada con cuatro micrófonos y cuatro tazas negras sobre ella, sentados en sillas, fondo gris oscuro
Crooked Media, la empresa de Pod Save America, migró a Audioboom y firmó con MS NOW para llevar episodios condensados a la televisión lineal.

9. Jon Favreau, Jon Lovett, Dan Pfeiffer y Tommy Vietor – US$28 millones

Tres de los presentadores de Pod Save America fundaron Crooked Media en 2017 y usaron un acuerdo con SiriusXM en 2022 para expandirse a más de 100 empleados.

En febrero, la compañía migró al distribuidor Audioboom y asumió internamente una mayor parte de sus operaciones. Al mismo tiempo, firmó un acuerdo con MS NOW para llevar episodios condensados de sus programas a la televisión lineal.

Mujer rubia sentada en sillón rosa, con sudadera negra, micrófono Call Her Daddy, cuaderno rojo. Fondo con estanterías y un vaso de agua
Alex Cooper sostiene el impulso de Call Her Daddy con SiriusXM mientras su red Unwell enfrenta cambios internos y reportes sobre el clima laboral.

8. Alex Cooper – US$32 millones

Alex Cooper firmó con SiriusXM en agosto de 2024 un contrato de tres años con valor potencial de 125 millones de dólares para Call Her Daddy.

Desde entonces, su red Unwell cortó vínculos con su segunda presentadora más popular, Alix Earle, y enfrentó reportes de Vanity Fair sobre un ambiente laboral tóxico. Aun así, produjo el especial de reunión de Hannah Montana para Disney+.

Los hermanos Jason y Travis Kelce cerraron con Wondery un contrato de 100 millones de dólares para New Heights y potenciaron sus ingresos con publicidad personalizada.
Los hermanos Jason y Travis Kelce cerraron con Wondery un contrato de 100 millones de dólares para New Heights y potenciaron sus ingresos con publicidad personalizada.

7. Jason y Travis Kelce – US$33 millones

Los hermanos Kelce lanzaron New Heights en el otoño de 2022, justo cuando sus equipos se enfrentaron en el Super Bowl LVII y Travis comenzó a salir con Taylor Swift, lo que disparó la audiencia.

En agosto de 2024, el programa cerró un contrato de tres años y 100 millones de dólares con Wondery, de Amazon, y hoy obtienen primas elevadas por publicidad personalizada en episodios y clips en redes sociales.

Una mujer rubia con gafas y camiseta blanca sentada en una mesa de madera. Tiene un micrófono delante, papeles y estantes con libros y objetos detrás
Mel Robbins impulsó su negocio con The Let Them Theory tras vender más de 10 millones de copias desde finales de 2024.

6. Mel Robbins – US$35 millones

El negocio de Mel Robbins creció de forma acelerada tras el lanzamiento de The Let Them Theory a finales de 2024, con más de 10 millones de copias vendidas. El aumento de audiencia fue tan marcado que SiriusXM renegoció su contrato a mitad de término por más dinero, según Forbes.

Robbins también llevó su programa de gira, con episodios en vivo agotados en cinco estados y un patrocinio de Microsoft Copilot.

Tres hombres en esmoquin sobre un escenario con fondo dorado. Uno de ellos habla con la mano derecha extendida, los otros dos lo observan
SmartLess, con Will Arnett, Jason Bateman y Sean Hayes, se consolidó como negocio y expandió su marca con nuevos programas y SmartLess Mobile

5. Will Arnett, Jason Bateman y Sean Hayes – US$37 millones

Lo que comenzó como una ocurrencia durante la pandemia de 2020 se convirtió en un negocio consolidado para los presentadores de SmartLess, quienes lanzaron otros cuatro programas bajo el paraguas de SiriusXM y pusieron en marcha la red móvil SmartLess Mobile en junio pasado.

Los anunciantes valoran su contenido seguro para marcas y su lista de invitados estelares. Jason Bateman recibió cuatro nominaciones a los premios Emmy este otoño.

Mujer sentada en sofá, micrófono de estudio, cartel rojo 'ON AIR', planta en maceta, estantería con premios y libros, cojín decorativo
Ashley Flowers firmó un acuerdo de 150 millones de dólares con subsidiarias de Fox para expandir Crime Junkie y Audiochuck en video y publicidad

4. Ashley Flowers – US$42 millones

Ashley Flowers, de 36 años, copresentadora de Crime Junkie y fundadora de Audiochuck, firmó en octubre pasado un acuerdo de 150 millones de dólares con subsidiarias de Fox: Tubi, para video, y Red Seat Ventures, para ventas publicitarias.

La mayor parte de los ingresos está ligada al programa estrella de Flowers, aunque Tubi desarrollará además un canal FAST de Crime Junkie para distribuir varios programas de Audiochuck.

Steven Bartlett llevó a The Diary of a CEO a su mejor trimestre de ingresos en nueve años y elevó la valoración de su portafolio a 425 millones de dólares
Steven Bartlett llevó a The Diary of a CEO a su mejor trimestre de ingresos en nueve años y elevó la valoración de su portafolio a 425 millones de dólares

3. Steven Bartlett – US$45 millones

En el primer trimestre de 2026, The Diary of a CEO de Steven Bartlett registró su mejor trimestre de ingresos en nueve años e impulsó la valoración de su portafolio empresarial hasta los 425 millones de dólares, según Forbes.

El británico de 33 años aparecerá este otoño como tiburón invitado en Shark Tank, tras varias participaciones en su equivalente británico, Dragon’s Den.

Dos hombres jóvenes con traje, uno azul y otro verde, sentados en sillas de tela clara, con el logo de Axios en la pared de fondo
OpenAI adquirió TBPN, la red fundada por John Coogan y Jordi Hays, por un estimado de 150 millones de dólares en efectivo y acciones

2. John Coogan y Jordi Hays – US$70 millones

Poco más de un año después de lanzar Technology Business Programming Network (TBPN), OpenAI adquirió la compañía por un estimado de 150 millones de dólares en efectivo y acciones, según Forbes.

El crecimiento del programa, de cinco millones de dólares en publicidad en el primer año a una proyección de 30 millones en el segundo, demostró que la demografía de la audiencia puede ser tan valiosa como su tamaño. El analista de Rockwater Chris Erwin calificó la operación como una “acqui-hire” estratégica de cara a la salida a bolsa de OpenAI.

Joe Rogan lideró la lista de Forbes con 82 millones de dólares y aseguró con Spotify un contrato de hasta 250 millones de dólares, el mayor en la historia del podcasting.
Joe Rogan lideró la lista de Forbes con 82 millones de dólares y aseguró con Spotify un contrato de hasta 250 millones de dólares, el mayor en la historia del podcasting.

1. Joe Rogan – US$82 millones

Joe Rogan combina la confianza de sus oyentes con una escala difícil de igualar: cerca de 15 episodios al mes y más de 80 millones de descargas y visualizaciones, según un proveedor de datos citado por Forbes.

Sentarse con el comediante y comentarista de la UFC de 58 años en su estudio de Austin, Texas, se convirtió en un rito de paso para actores, atletas y políticos por igual. En 2024, Spotify lo recompensó con un nuevo contrato de tres años que puede alcanzar los 250 millones de dólares, el mayor de la historia del formato.

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