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‘El diablo viste a la moda 2′ llegó a streaming: dónde ver la película protagonizada por Anne Hathaway y Meryl Streep

La secuela retoma la historia de Andy Sachs y Miranda Priestly en medio de la crisis de Runway

La secuela, que traerá de vuelta a Meryl Streep y Anne Hathaway en sus protagónicos, llegará a los cines de América Latina el próximo 30 de abril (20th Century Studios LA)
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Después de convertirse en uno de los grandes éxitos de taquilla de 2026, El diablo viste a la moda 2 ya está disponible en streaming. La secuela de la recordada película de 2006 llegó este 29 de julio a Disney+, veinte años después del estreno de la historia original protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci.

La nueva entrega recupera el universo de la revista Runway y reúne nuevamente a Miranda Priestly, Andy Sachs, Emily Charlton y Nigel, los personajes que conquistaron al público con la primera película. La producción vuelve a explorar el mundo de la moda, aunque esta vez con una industria transformada por los cambios tecnológicos y la crisis de los medios tradicionales.

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¿De qué trata ‘El diablo viste a la moda 2’?

En la secuela, Anne Hathaway vuelve como Andy Sachs, quien dejó atrás su etapa como asistente de Miranda para convertirse en una exitosa periodista. Sin embargo, su carrera atraviesa un giro inesperado cuando ella y sus compañeros son despedidos debido al impacto de los cambios digitales en el sector de los medios impresos.

El diablo viste a la moda 2
El regreso de Runway llegó acompañado de una historia sobre la supervivencia de una revista que enfrenta una nueva era digital. (Créditos: 20th Century Studios)

La situación la lleva a reencontrarse con Runway, la revista dirigida por Miranda Priestly (Meryl Streep), que también enfrenta dificultades y necesita recuperar relevancia. Para encontrar una salida, Andy vuelve a cruzarse con Emily Charlton (Emily Blunt), quien pasó de ser la asistente de Miranda a convertirse en una importante ejecutiva de Dior y una rival dentro de la industria de la moda.

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Además del retorno de Stanley Tucci como Nigel, el filme suma a actores como Lucy Liu, Kenneth Branagh, Justin Theroux y Simone Ashley. Además, incluye apariciones especiales de reconocidas figuras de la moda, entre ellas Donatella Versace, Marc Jacobs, Domenico Dolce, Stefano Gabbana, Naomi Campbell, Heidi Klum y Ashley Graham.

El regreso de Miranda Priestly y Andy Sachs tuvo una gran respuesta comercial. Según los datos recopilados por Forbes, la película cerró su recorrido en cines con una recaudación mundial de 690,3 millones de dólares.

Emily Charlton, con cabello castaño rojizo y ojos azules, mira hacia la derecha, vestida con una camisa blanca, corbata negra y top oscuro, con un fondo de ciudad
Emily Charlton, interpretada por Emily Blunt, se muestra concentrada en la oficina de Runway, un pilar fundamental en el exigente mundo editorial de moda. (20th century fox)

La cifra se divide entre 220,6 millones de dólares en Norteamérica y 469,7 millones de dólares en los mercados internacionales. Con un presupuesto estimado de 100 millones de dólares, la secuela superó ampliamente su punto de equilibrio, calculado en alrededor de 250 millones de dólares.

Asimismo, la nueva historia de Runway también obtuvo una respuesta favorable por parte de críticos y espectadores. En Rotten Tomatoes, El diablo viste a la moda 2 cuenta con una aprobación del 78 % en el Tomatometer, basada en 343 reseñas de críticos.

El consenso de la crítica destaca el regreso de Meryl Streep como Miranda Priestly y señala que la película combina entretenimiento con un debate necesario sobre la situación actual de los medios de comunicación. En tanto, la valoración del público alcanza el 84 % en el Popcornmeter, con elogios al elenco y a la manera en que amplía la historia original.

El Diablo Viste a la Moda 2 (Captura de tráiler oficial)
Meryl Streep volvió a ponerse los tacones de Miranda Priestly en una secuela que conquistó a críticos y espectadores. (Captura de tráiler oficial)

Curiosidades del rodaje de ‘El diablo viste a la moda 2’

Con motivo de su llegada a streaming, Disney compartió algunos detalles del detrás de cámaras. Uno de los más llamativos es que las nuevas oficinas de Runway fueron construidas con un tamaño ocho veces mayor al set utilizado en la primera película. El diseñador de producción Jess Gonchor explicó que el equipo creó un espacio más grande, inspirado en las oficinas de Vogue, aunque con una versión más exagerada.

Otro momento destacado ocurrió durante el rodaje de una escena de Miranda en Milán. Aunque Andy Sachs no aparecía en esa secuencia, Anne Hathaway decidió asistir a la filmación y, después de la primera toma, se acercó a Meryl Streep para decirle que nunca la había visto más hermosa.

La película cerró su paso por los cines con casi 700 millones de dólares recaudados antes de llegar al streaming. (Macall Polay/ 20th Century Studios via AP)
La película cerró su paso por los cines con casi 700 millones de dólares recaudados antes de llegar al streaming. (Macall Polay/ 20th Century Studios via AP)

La producción también recuperó uno de los objetos más recordados de la película original: el suéter azul cerúleo de Andy. Sin embargo, el vestuario tuvo que reproducirse como un duplicado debido a que la prenda original tenía la conocida mancha de sopa.

El diablo viste a la moda 2 está disponible desde el 29 de julio de 2026 en Disney+.

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