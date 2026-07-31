La Odisea de Javier Milei

El presidente Javier Milei anunció ayer en la Casa Rosada la reforma del Banco Central

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Odiseo lo tuvo fácil. Solo tuvo que resistir el canto de las sirenas una vez. Javier Milei está intentando atar no solo a su gobierno para evitar que caiga en la tentación de imprimir dinero y, así, estrellarse contra las rocas de la inflación, sino también amarrar al mástil a todos los futuros gobiernos.

Como es el banco central quien emite el dinero, sus esfuerzos se centran en cambiar las leyes que regulan esa institución. El 30 de julio, en un discurso televisado, acusó a los gobiernos anteriores de “saquear” el banco central y anunció lo que denominó “el conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años”. Esbozó una nueva ley que prohibiría el financiamiento del gobierno por parte del banco central, establecería como único objetivo del banco preservar el valor de la moneda y exigiría una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso para destituir al presidente del banco (actualmente un designado de Milei).

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La inflación ha sido durante mucho tiempo el azote de Argentina. Normalmente fue causada por gobiernos que gastaron en exceso y luego imprimieron dinero para cubrir los déficits. Cuando Milei asumió el cargo, la inflación era del 13% mensual. Su motosierra recortó el gasto y detuvo el financiamiento del gasto público por parte del banco central. Eso ayudó a reducir la inflación al 1,9% mensual. Milei arremete contra la posibilidad de que un futuro gobierno vuelva a poner en marcha las imprentas. Reformar el banco central es su intento de evitarlo.

La mayoría de sus reformas previstas, que se espera que sean aprobadas por el Congreso, son loables. Actualmente, el banco tiene cinco objetivos complejos y contradictorios, incluido el “desarrollo económico con equidad social”. Simplificarlo es sensato. Los presidentes de la entidad que no podrán ser destituidos fácilmente deberían encontrarse en mejor posición para rechazar las demandas del gobierno de dinero fácil. Prohibir explícitamente el financiamiento monetario en todos los niveles de gobierno y de todas las formas imaginables debería brindar más protección. Milei también anunció una liberalización de los mercados de capitales y seguros, y una ley inspirada en Estados Unidos que cerrará automáticamente el gobierno si gasta más de lo que recauda en impuestos durante “varios” meses consecutivos.

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Aun así, existen inconvenientes. Hacer más difícil despedir a los directores del banco central es acertado, pero las reformas no mejoran al mismo tiempo el proceso de nombramientos. Milei también sugirió que podría haber sanciones penales para los funcionarios del banco central que faciliten la impresión de dinero. Eso sería sumamente inusual y difícilmente animará a economistas talentosos a unirse al banco.

También hay lagunas evidentes. Las reformas no limitan la inclinación del banco central a imponer controles cambiarios. Algunos se mantienen hasta hoy, como ha ocurrido durante la mayor parte de los últimos 90 años, contribuyendo a un ciclo de calma temporal seguido de crisis e inflación. En Perú, que pasó de ser un caso perdido a estrella macroeconómica, la constitución prohíbe tales restricciones. Sin embargo, el libertario Milei, temiendo la volatilidad y la inflación a corto plazo, aún no está listo para dejar que el mercado fije libremente el precio más importante de Argentina: el del dólar.

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Milei sugirió sancione penales para los funcionarios que faciliten la impresión de dinero. Eso sería inusual y difícilmente animará a economistas talentosos a unirse al banco

Tampoco las reformas solucionan otras preocupaciones de política económica. “No sabemos cuál es la política monetaria”, dice Santiago Bulat, de la consultora Invecq. A menudo se ha mantenido rígida para sostener el peso, lo que ha ayudado a controlar la inflación, pero frenó el crecimiento y aumentó drásticamente los préstamos impagos. Sin embargo, no hay una regla clara sobre cómo reacciona el banco central ante los cambios en la inflación. Para desazón del FMI, el banco central sigue enfocándose en la oferta monetaria, y no en las tasas de interés como ocurre en gran parte del mundo. Las preferencias de Milei influyen claramente en la política del banco central, lo que dista de ser un ejemplo de independencia.

El mayor problema de las reformas propuestas es que un futuro Congreso podría revertirlas con relativa facilidad. Se exigirá el voto de dos tercios del Congreso para destituir al presidente del banco, pero ese requisito podría eliminarse con simple mayoría. Obligar a los futuros “impresores de dinero” a cambiar la ley eleva el costo político del despilfarro monetario, pero no garantiza que no ocurra.

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En última instancia, son las normas políticas las que mantienen a los políticos alejados del banco central. La tarea principal de Milei es cambiar esas normas para que los futuros políticos dejen de creer que el despilfarro conduce al éxito electoral. La mejor manera de lograr eso es ganar elecciones y ofrecer resultados siendo estricto con el déficit fiscal.

Milei, temiendo la volatilidad y la inflación a corto plazo, aún no está listo para dejar que el mercado fije libremente el precio más importante de Argentina: el del dólar

Milei se presentará a la reelección en octubre de 2027. Por ahora, no tiene rivales fuertes. Redujo enormemente la inflación que, tras un aumento a principios de este año, vuelve a descender. Tres agencias calificadoras mejoraron recientemente la nota crediticia de Argentina, en parte porque el banco central ha estado comprando dólares sensatamente para aumentar sus reservas. El FMI se muestra en general satisfecho.

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Pero los argentinos no están tan convencidos. En julio, la aprobación del gobierno cayó a su punto más bajo en lo que va del mandato. El crecimiento es desigual y se concentra en sectores como el petrolero, que requiere relativamente pocos trabajadores. Se prevé que la economía crezca menos del 3% este año. El empleo formal ha estado disminuyendo. La actividad económica cayó en mayo por segundo mes consecutivo. Los escándalos de corrupción no ayudan. Milei defendió durante demasiado tiempo a su jefe de gabinete envuelto en escándalos antes de dejarlo ir.

Aunque hay tiempo para cambiar la situación, en Argentina una caída en las encuestas en un año electoral puede desencadenar un círculo vicioso de ventas masivas en el mercado, lo que empeora aún más las encuestas. Reformar el banco central es parte de un esfuerzo más amplio para romper esa dinámica. El gobierno intenta decir: “no habrá muchos cambios, incluso si cambia el gobierno, así que por favor no vendan todos los bonos que tienen”, explicó el Bulat. Pero si Milei comienza a tener problemas, ni siquiera un banco central más fuerte podrá salvar su proyecto.

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