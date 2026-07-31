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Julián Domínguez, exministro de Agricultura: “La reforma de la Ley de Tierras pone en riesgo la soberanía nacional”

El dirigente peronista adelantó que el PJ impulsará una campaña para frenar el proyecto oficial y, si es aprobado en el Congreso, buscará judicializarlo. Además, explicó por qué considera estratégico el control del territorio

El exministro de Agricultura sostuvo que el proyecto del Gobierno convierte la tierra en un activo financiero y altera el control del territorio
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El Partido Justicialista comenzará en las próximas semanas una campaña para intentar frenar la reforma de la Ley de Tierras que impulsa el Gobierno. La estrategia incluirá una cumbre en Buenos Aires, actividades en distintas provincias y, si la iniciativa avanza en el Congreso, una eventual presentación ante la Justicia. Así lo anticipó Julián Domínguez durante una entrevista con Infobae al Regreso, donde sostuvo que la modificación de la norma “pone en riesgo la soberanía nacional” y advirtió que el debate excede cualquier diferencia partidaria. “Por el bien de los argentinos, ojalá que este proyecto no salga. No es un tema del peronismo; es un tema de la Argentina, del sentimiento del pueblo argentino”, afirmó.

El exministro de Agricultura, que volvió a asumir la Secretaría de Asuntos Agrarios del PJ, explicó que el partido ya trabaja en una convocatoria nacional para reunir a dirigentes, especialistas y referentes del sector con el objetivo de defender la legislación vigente. Además, confirmó que, si el proyecto se convierte en ley, buscarán impedir su aplicación por la vía judicial.

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(Infobae en Vivo)
El exministro de Agricultura sostuvo que el proyecto del Gobierno convierte la tierra en un activo financiero y altera el control del territorio (Infobae en Vivo)

Para Domínguez, el principal cambio que introduce la iniciativa es conceptual, porque “convierte la tierra en un activo financiero”. En ese sentido, sostuvo que el territorio “es constitutivo de la identidad de la Nación y de los pueblos” y que la política de ordenamiento territorial “hace al diseño de la planificación del propio destino y futuro”, por lo que consideró que eliminar los límites actuales implica mucho más que una modificación sobre la propiedad de la tierra.

Al explicar el origen de la ley sancionada en 2011, recordó el escenario que dejó la crisis financiera internacional de 2008 y el creciente interés de grandes fondos de inversión por adquirir enormes extensiones de territorio. “Me pidieron comprar un millón de hectáreas en un país y 700 mil hectáreas en la Argentina para un fondo de inversión”, relató, al señalar que esa experiencia fue uno de los factores que impulsaron la creación de una norma para limitar la compra de tierras por parte de extranjeros y preservar el control sobre recursos estratégicos.

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Durante la entrevista también vinculó el debate con la competencia global por la energía y el desarrollo de la inteligencia artificial. Según planteó, las recientes advertencias de Elon Musk sobre un posible déficit energético muestran que la tierra volverá a adquirir un valor geopolítico cada vez mayor. “Lo que se visualiza es la compra de grandes territorios de tierra sin norma, con legislación propia”, aseguró.

El PJ lanzará una campaña nacional para frenar la reforma de la Ley de Tierras con una cumbre en Buenos Aires y actividades en las provincias (Foto AP/Natacha Pisarenko)
El PJ lanzará una campaña nacional para frenar la reforma de la Ley de Tierras con una cumbre en Buenos Aires y actividades en las provincias (Foto AP/Natacha Pisarenko)

Como ejemplo mencionó el caso de Próspera, el desarrollo impulsado en Honduras con participación del empresario Peter Thiel, donde, según explicó, se buscó crear un enclave con reglas propias. A su entender, esos antecedentes obligan a discutir cuál debe ser el papel del Estado frente al creciente interés internacional por territorios con recursos naturales y potencial energético, como la Patagonia. En esa línea, recordó que la legislación vigente todavía establece límites para la adquisición de tierras por parte de extranjeros. “Todavía queda un 10% más de tierras por comprar y la limitación son mil hectáreas en la zona núcleo. Después cada provincia hace la adaptación en su territorio”, precisó.

Consultado por la actualidad del peronismo, Domínguez defendió a Cristina Fernández de Kirchner al afirmar que está “convencido” de que “no tiene nada que ver con lo que se la acusa” y que “se violaron todas las garantías constitucionales en un juicio que no fue justo”. Sin embargo, aclaró que nunca formó parte del núcleo político del kirchnerismo. “Fui ministro de Cristina y presidente de la Cámara. Tengo gratitud por ella, pero no provengo del riñón del kirchnerismo”, diferenció.

También se refirió al futuro del PJ y planteó la necesidad de reconstruir una fuerza política con mayor capacidad de representación. “Me gusta un peronismo que sea pueblo, que interprete al pueblo y represente a su comunidad”, sostuvo, antes de señalar que el liderazgo de cara a 2027 debería surgir de una competencia interna entre quienes aspiren a conducir el espacio.

(Infobae en Vivo)
Domínguez cuestionó el costo social del ajuste de Javier Milei y aseguró que el 21% de las familias está endeudada para comer (Infobae en Vivo)

Al analizar el gobierno de Javier Milei, reconoció que la estabilidad económica continúa siendo una demanda central de la sociedad, aunque cuestionó el costo social del ajuste. “La sociedad argentina valora muchísimo la estabilidad. Quien gobierna tiene que garantizar estabilidad, no por lo que hizo Milei, sino por la Argentina”, señaló. Sin embargo, advirtió que “hoy bajaste la inflación dejando afuera un montón de sectores” y aseguró que “el 21% de las familias está endeudada para comer”.

Antes de terminar la entrevista, el ex ministro dejó una autocrítica sobre la dirigencia política en general. “Creo que los políticos dejaron de hacer política. Nos hablamos a nosotros mismos y no tratamos de convencer de las razones que nos asisten. Ese es el desafío que está vacante en la Argentina”, concluyó.

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