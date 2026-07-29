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Amazon prepara una película animada sobre el Sombrerero Loco

El peculiar personaje del País de las Maravillas tendrá una nueva aventura en pantalla con un equipo creativo encabezado por Scott Mosier

El Sombrerero Loco tendrá su propia película animada producida por Amazon MGM Studios. (Captura de video)
El Sombrerero Loco tendrá su propia película animada producida por Amazon MGM Studios. (Captura de video)
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Amazon MGM Studios desarrolla una nueva película animada centrada en el personaje del Sombrerero Loco, figura perteneciente al universo literario creado por Lewis Carroll en Alicia en el país de las maravillas.

El proyecto contará con Scott Mosier, conocido por su trabajo en la franquicia Clerks, como responsable de la adaptación del guion.

La producción se encuentra actualmente en desarrollo y los detalles de la historia se mantienen reservados. Dentro del relato original, el personaje organiza una fiesta de té junto a la Liebre de Marzo y el Lirón, una de las escenas más reconocidas de la novela publicada en 1865.

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El personaje tiene la costumbre de cambiar de sitio en la mesa al azar, recitar poemas confusos y plantear acertijos como: «¿En qué se parece un cuervo a un escritorio?». El aspecto del personaje fue definido por el ilustrador John Tenniel en los libros originales.

El Sombrerero Loco tendrá su propia historia en una nueva cinta animada. (Captura de video)
El Sombrerero Loco tendrá su propia historia en una nueva cinta animada. (Captura de video)

El cuento atemporal de Lewis Carroll ha sido adaptado en numerosas ocasiones para cine y televisión. Entre las adaptaciones más emblemáticas se encuentra el clásico animado de Disney de 1951, Alicia en el País de las Maravillas, que introdujo a generaciones de espectadores al mágico mundo de Alicia.

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En 2010, Tim Burton ofreció una versión más oscura con actores reales, protagonizada por Mia Wasikowska como Alicia y Johnny Depp como el Sombrerero Loco. La película fue un éxito de taquilla mundial y le siguió Alicia a través del espejo en 2016.

La historia también ha inspirado varias adaptaciones televisivas, incluyendo la miniserie de 1985 con un reparto coral, la película para televisión de Hallmark de 1999 protagonizada por Tina Majorino, la reinterpretación de Alicia de Syfy de 2009 y la serie derivada de ABC, Once Upon a Time in Wonderland, que se emitió durante la temporada televisiva 2013-14.

Más recientemente. Toshiya Shinohara dirigió un largometraje de anime tituladoDive in Wonderlandpara el estudio PA Works, estrenado en 2025. Los libros también han inspirado numerosas adaptaciones para televisión y teatro a lo largo del último siglo. Actualmente se está preparando una versión musical protagonizada por Sabrina Carpenter.

Sabrina Carpenter encabeza una adaptación musical de 'Alicia en el país de las maravillas'
Sabrina Carpenter encabeza una adaptación musical de 'Alicia en el país de las maravillas'

El proyecto de Amazon tendrá como productor a Adam Nagle, quien desarrollará la película a través de la compañía Aniventure.

Scott Mosier cuenta con experiencia en proyectos cinematográficos de animación y comedia. Entre sus trabajos recientes se encuentra la película animada Free Birds, estrenada en 2013, en la que participó como coguionista y productor, además de prestar su voz al personaje Pizza Dude.

Mosier también fue codirector de la versión animada de El Grinch, producida por Illumination y estrenada en 2018. La película, basada en el personaje creado por Dr. Seuss, recaudó más de 500 millones de dólares a nivel mundial y formó parte de una nueva adaptación del clásico navideño para el público familiar.

El Grinch recaudó 500 millones de dólares a nivel mundial. (foto: IMDb)
El Grinch recaudó 500 millones de dólares a nivel mundial. (foto: IMDb)

Su trayectoria está estrechamente relacionada con Kevin Smith y la saga Clerks. Mosier participó como actor en todas las entregas de la franquicia y produjo varias películas del cineasta. Además, ha trabajado como actor de voz en producciones animadas como Sing 2, La vida secreta de tus mascotas 2 y El Grinch.

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