Entretenimiento
Agregar Infobae enGoogle

Así fue el homenaje de un TikToker a su perro: lanzó sus cenizas al espacio

El video muestra el ascenso del dispositivo por encima de las nubes y la liberación de las cenizas al estallar el globo

El video muestra el ascenso del dispositivo por encima de las nubes y la liberación de las cenizas al estallar el globo. Créditos: Tik Tok/
Guardar

Un creador de contenido en TikTok documentó el lanzamiento de las cenizas de su perro al espacio mediante un dispositivo casero equipado con una cámara de 360 grados y un localizador GPS para mascotas.

El recorrido fue grabado en video y posteriormente compartido en redes sociales, donde mostró el ascenso del globo, la recuperación del equipo y el homenaje realizado en memoria de su mascota.

PUBLICIDAD

El usuario, conocido en la plataforma como The Battersby, llevó a cabo el lanzamiento el 7 de mayo de 2026 como parte de una promesa que, según explicó, había hecho a su perro Oscar: mostrarle el mundo.

Para ello colocó las cenizas del animal dentro de un globo de gran altitud junto con un juguete de los extraterrestres de la película Toy Story.

PUBLICIDAD

The Battersby colocó un juguete en el globo que elevaría las cenizas. (Captura de video)
The Battersby colocó un juguete en el globo que elevaría las cenizas. (Captura de video)

El dispositivo también incluía una cámara de 360 grados, con un valor aproximado de 500 libras esterlinas (alrededor de 660 dólares), además de un rastreador GPS para localizar el equipo tras su regreso a la Tierra.

Las imágenes registradas por la cámara muestran el ascenso del globo por encima de las nubes y el recorrido realizado hasta alcanzar gran altitud sobre el planeta. El video también documenta el descenso del dispositivo después de que el globo estallara debido a la disminución de la presión atmosférica.

Al explicar el funcionamiento del sistema, Battersby indicó que las cenizas fueron colocadas dentro del globo y que, una vez que este se rompió por las condiciones atmosféricas, quedaron dispersadas mientras el resto del dispositivo descendía sujeto a una caja preparada para aterrizar.

De acuerdo con el creador de contenido, el mecanismo permitió que la estructura regresara a la superficie para ser recuperada posteriormente.

The Battersby utilizó un dispositivo que volvía a la Tierra una vez que las cenizas eran liberadas.
The Battersby utilizó un dispositivo que volvía a la Tierra una vez que las cenizas eran liberadas.

Tras el lanzamiento, el TikToker perdió la ubicación del dispositivo durante varias horas. Según relató, inicialmente pensó que el localizador GPS había dejado de funcionar y que tanto la cámara como el material grabado se habían perdido.

Sin embargo, mientras se encontraba con un grupo de amigos en un pub, el sistema de rastreo volvió a emitir una señal de ubicación. Tras recibir la notificación, el grupo se dirigió al punto indicado por el GPS para intentar recuperar el dispositivo.

Una vez en el lugar, los participantes cruzaron una cerca y recorrieron una zona cubierta de hierba y ortigas hasta localizar la caja que contenía la cámara. El equipo permanecía grabando en el momento del hallazgo, por lo que fue posible conservar el registro completo del viaje, incluido el descenso y el aterrizaje.

Después de recuperar el dispositivo, Battersby confirmó que las cenizas de Oscar habían sido liberadas durante el vuelo, tal como estaba previsto en el diseño del experimento. El creador también compartió un mensaje dirigido a su mascota.

The Battersby confirmó que el experimento fue un éxito. (Captura de video)
The Battersby confirmó que el experimento fue un éxito. (Captura de video)

“¡Lo logramos! La vida nunca ha sido tan amable conmigo. Pero hoy, algo me hizo querer saber que llegó hasta allá arriba. Oscar, ya te he enseñado el mundo, como te prometí”, dijo, y más tarde dedicó el vídeo terminado a su “pequeña rareza espacial”.

La publicación del recorrido acumuló visualizaciones e interacciones en TikTok, donde los usuarios siguieron el desarrollo del lanzamiento y la búsqueda del dispositivo hasta su recuperación.

Temas Relacionados

Tik Tokentrete

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Anya Taylor-Joy contó cómo fue su inesperado primer encuentro con Paul McCartney en un hotel

En un lobby, una escena cotidiana se volvió inolvidable cuando la leyenda de la música se acercó a la actriz, tras reconocerla por tapas de revistas, y rompió el hielo con una ocurrencia tan simple como curiosa

Anya Taylor-Joy contó cómo fue su inesperado primer encuentro con Paul McCartney en un hotel

El impactante momento en que un tiburón ataca a influencer mientras pescaba en Fiyi: “Sabía que venía por mí”

El creador de contenido Henry Gibbs reveló el video del ataque y aseguró sentirse afortunado por conservar su pierna tras la grave mordida del animal

El impactante momento en que un tiburón ataca a influencer mientras pescaba en Fiyi: “Sabía que venía por mí”

Primer vistazo de Dakota Johnson caracterizada como Marilyn Monroe para su próxima biopic

La producción, dirigida por Maggie Gyllenhaal, explora distintos momentos de la vida del ícono de Hollywood

Primer vistazo de Dakota Johnson caracterizada como Marilyn Monroe para su próxima biopic

De gris, máscara y con actitud de fan: así Ryan Reynolds pasó inadvertido en la Comic-Con de San Diego

El actor contó en redes su recorrido anónimo y valoró el papel de los fanáticos en la continuidad de la saga. Entre cosplayers, fotos espontáneas y momentos virales, cómo fue su paso por el evento

De gris, máscara y con actitud de fan: así Ryan Reynolds pasó inadvertido en la Comic-Con de San Diego

Disney quiere de regreso a Macaulay Culkin para una nueva entrega de “Mi pobre angelito”; esta podría ser la trama

Según reportes, el estudio busca relanzar la franquicia con el actor que protagonizó las dos primeras películas

Disney quiere de regreso a Macaulay Culkin para una nueva entrega de “Mi pobre angelito”; esta podría ser la trama

DEPORTES

San Lorenzo recibe a Gimnasia de Mendoza en el inicio de la segunda fecha del Torneo Clausura

San Lorenzo recibe a Gimnasia de Mendoza en el inicio de la segunda fecha del Torneo Clausura

El equipo que enamoró a un grupo de amigos a más de 2.000 kilómetros y creó una rebelión contra el fútbol global

Las vacaciones de los integrantes de la Selección tras el Mundial: de la revolución por Scaloni en Pujato a las playas paradisíacas

Mastantuono marcó un gol, pero recibió duras críticas tras un amistoso del Real Madrid: “No le salía absolutamente nada”

Se consagró campeón con Boca, fue compañero de Messi en la Selección y volvió del retiro a los 38 años para jugar en Aldosivi

TELESHOW

Así llegaron Mauro Icardi y la China Suárez a la Argentina: apuro y silencio

Así llegaron Mauro Icardi y la China Suárez a la Argentina: apuro y silencio

Los días de Maxi López y Daniela Christiansson en Suiza: familia ensamblada, piscina y tiempo a orillas del lago

Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi: “Estuve doce años al lado de este hombre y lo desconozco completamente”

La incómoda situación que vivió Nicole Neumann y su hijo arriba de un avión: “Lo tuve que sacar”

Muri López Benítez, esposa de Lisandro Martínez, mostró el regreso familiar a Gualeguay: comidas tradicionales y relax

INFOBAE AMÉRICA

El equipo que enamoró a un grupo de amigos a más de 2.000 kilómetros y creó una rebelión contra el fútbol global

El equipo que enamoró a un grupo de amigos a más de 2.000 kilómetros y creó una rebelión contra el fútbol global

El maíz morado podría cambiar el mapa de los colorantes en alimentos procesados, afirma un estudio

El Salvador: TSE realiza con éxito segunda prueba interna de escrutinio preliminar rumbo a las elecciones de 2027

El CIEN advierte que la violencia en Guatemala se redistribuye hacia departamentos antes menos afectados

Perros en soltura están causando la muerte de tortugas marinas en zonas de anidación en las playas panameñas