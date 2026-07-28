Así fue el homenaje de un TikToker a su perro: lanzó sus cenizas al espacio

El video muestra el ascenso del dispositivo por encima de las nubes y la liberación de las cenizas al estallar el globo. Créditos: Tik Tok/

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Un creador de contenido en TikTok documentó el lanzamiento de las cenizas de su perro al espacio mediante un dispositivo casero equipado con una cámara de 360 grados y un localizador GPS para mascotas.

El recorrido fue grabado en video y posteriormente compartido en redes sociales, donde mostró el ascenso del globo, la recuperación del equipo y el homenaje realizado en memoria de su mascota.

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El usuario, conocido en la plataforma como The Battersby, llevó a cabo el lanzamiento el 7 de mayo de 2026 como parte de una promesa que, según explicó, había hecho a su perro Oscar: mostrarle el mundo.

Para ello colocó las cenizas del animal dentro de un globo de gran altitud junto con un juguete de los extraterrestres de la película Toy Story.

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The Battersby colocó un juguete en el globo que elevaría las cenizas. (Captura de video)

El dispositivo también incluía una cámara de 360 grados, con un valor aproximado de 500 libras esterlinas (alrededor de 660 dólares), además de un rastreador GPS para localizar el equipo tras su regreso a la Tierra.

Las imágenes registradas por la cámara muestran el ascenso del globo por encima de las nubes y el recorrido realizado hasta alcanzar gran altitud sobre el planeta. El video también documenta el descenso del dispositivo después de que el globo estallara debido a la disminución de la presión atmosférica.

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Al explicar el funcionamiento del sistema, Battersby indicó que las cenizas fueron colocadas dentro del globo y que, una vez que este se rompió por las condiciones atmosféricas, quedaron dispersadas mientras el resto del dispositivo descendía sujeto a una caja preparada para aterrizar.

De acuerdo con el creador de contenido, el mecanismo permitió que la estructura regresara a la superficie para ser recuperada posteriormente.

The Battersby utilizó un dispositivo que volvía a la Tierra una vez que las cenizas eran liberadas.

Tras el lanzamiento, el TikToker perdió la ubicación del dispositivo durante varias horas. Según relató, inicialmente pensó que el localizador GPS había dejado de funcionar y que tanto la cámara como el material grabado se habían perdido.

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Sin embargo, mientras se encontraba con un grupo de amigos en un pub, el sistema de rastreo volvió a emitir una señal de ubicación. Tras recibir la notificación, el grupo se dirigió al punto indicado por el GPS para intentar recuperar el dispositivo.

Una vez en el lugar, los participantes cruzaron una cerca y recorrieron una zona cubierta de hierba y ortigas hasta localizar la caja que contenía la cámara. El equipo permanecía grabando en el momento del hallazgo, por lo que fue posible conservar el registro completo del viaje, incluido el descenso y el aterrizaje.

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Después de recuperar el dispositivo, Battersby confirmó que las cenizas de Oscar habían sido liberadas durante el vuelo, tal como estaba previsto en el diseño del experimento. El creador también compartió un mensaje dirigido a su mascota.

The Battersby confirmó que el experimento fue un éxito. (Captura de video)

“¡Lo logramos! La vida nunca ha sido tan amable conmigo. Pero hoy, algo me hizo querer saber que llegó hasta allá arriba. Oscar, ya te he enseñado el mundo, como te prometí”, dijo, y más tarde dedicó el vídeo terminado a su “pequeña rareza espacial”.

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La publicación del recorrido acumuló visualizaciones e interacciones en TikTok, donde los usuarios siguieron el desarrollo del lanzamiento y la búsqueda del dispositivo hasta su recuperación.