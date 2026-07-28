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Anya Taylor-Joy contó cómo fue su inesperado primer encuentro con Paul McCartney en un hotel

En un lobby, una escena cotidiana se volvió inolvidable cuando la leyenda de la música se acercó a la actriz, tras reconocerla por tapas de revistas, y rompió el hielo con una ocurrencia tan simple como curiosa

Retrato de Anya Taylor-Joy con cabello rubio y vestido claro, junto a un recuadro circular que muestra a Paul McCartney tocando una guitarra con borde naranja.
El relato de una actriz argentina y uno de los músicos más influyentes del siglo XX en un entorno cotidiano (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La actriz Anya Taylor-Joy relató un episodio singular que vivió con Paul McCartney en un hotel. Un encuentro marcado por la espontaneidad y una pregunta insólita del ex Beatle, que dejó a la intérprete con una emoción difícil de olvidar.

Un jardín, una flor y una pregunta inesperada

Todo ocurrió cuando Taylor-Joy se encontraba sentada en el lobby de un hotel. Desde su lugar, observó a Paul McCartney en el jardín, rodeado de flores.

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Para la actriz, reconocida mundialmente por su trabajo en producciones como “Gambito de dama”, el solo hecho de ver a uno de sus ídolos ya representaba un momento especial. Sin embargo, fue McCartney quien dio el primer paso para entablar una conversación.

Primer plano de Paul McCartney con cabello y barba canosos, vistiendo una camisa a cuadros y sudadera. Mira pensativo, con teclados musicales borrosos al fondo
Paul McCartney sorprendió a Anya Taylor-Joy con una pregunta poco común durante un encuentro casual en un hotel (Captura de video: YouTube/@AppleMusic)

El músico británico se acercó a ella y le dijo: “Te reconozco de las portadas de revistas. ¿Alguna vez has olido una arvejilla?”.

Taylor-Joy, sorprendida, respondió que no. Él la invitó a descubrir el aroma de esa flor, creando un instante tan inusual como memorable.

El significado de la arvejilla en la cultura británica

La arvejilla, conocida en inglés como “sweet pea”, es una flor valorada por su fragancia y su simbolismo de delicadeza y placer.

De las hojas de la flor de guisante de mariposa se extrae el té azul, que tiene muchas propiedades medicinales. (Wikimedia Commons)
La flor elegida por McCartney tiene un simbolismo especial en la tradición británica y en gestos cotidianos (Wikimedia Commons)

En Reino Unido, las arvejillas suelen asociarse con la llegada de la primavera y con gestos de cortesía y aprecio.

La elección de McCartney de compartir ese aroma con Taylor-Joy puede interpretarse como una muestra de sencillez y hospitalidad, un gesto amable alejado de la solemnidad habitual en encuentros entre celebridades.

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Este detalle añade una capa de significado al episodio, mostrando cómo una acción cotidiana puede transformar una reunión casual en una experiencia inolvidable.

La reacción de Anya Taylor-Joy tras el encuentro

La actriz describió el intercambio como uno de los momentos más importantes de su vida personal (REUTERS/Mario Anzuoni)
La actriz describió el intercambio como uno de los momentos más importantes de su vida personal (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sobre el impacto que le produjo ese breve intercambio, Taylor-Joy no dudó en expresar su entusiasmo. “Podría haberme muerto ahí. Ese fue mi pico, me sentí genial”, reconoció la actriz.

La frase, reproducida en medios como Indie Hoy y LADbible, refleja la intensidad del momento para quien está acostumbrada a la atención mediática, pero no a compartir escena con una leyenda de la música.

El episodio revela cómo incluso figuras reconocidas internacionalmente pueden verse impactadas al encontrarse con aquellos que admiran desde la infancia o la juventud. El relato de Taylor-Joy se suma así a una larga lista de celebridades que han compartido públicamente la emoción de conocer a sus ídolos.

El fenómeno de los encuentros virales entre celebridades

Jack Nicholson reapareció en público después de 18 meses (Foto: Archivo)
Los episodios entre figuras públicas y sus referentes suelen captar la atención y viralizarse en medios y redes sociales (Foto: Archivo)

Los medios suelen destacar estos episodios, convirtiéndolos en fenómenos virales. El caso de Taylor-Joy y McCartney fue comparado con el de Jennifer Lawrence, quien expresó abiertamente su sorpresa y admiración al conocer a Jack Nicholson.

Este tipo de situaciones humaniza a las figuras públicas y conecta con el público a través de la empatía y la identificación con sus emociones.

La viralización de estos encuentros no solo responde al interés por las celebridades, sino también a la fascinación por ver cómo la admiración trasciende el estatus y la fama.

La admiración de Taylor-Joy por McCartney y los Beatles

Taylor-Joy compartió su preferencia por el ex Beatle y valoró la colaboración musical entre McCartney y Lennon (REUTERS/Toby Melville)
Taylor-Joy compartió su preferencia por el ex Beatle y valoró la colaboración musical entre McCartney y Lennon (REUTERS/Toby Melville)

Durante la entrevista con LADbible, la conversación derivó naturalmente hacia la música. Consultada sobre su Beatle favorito, Taylor-Joy respondió: “Es Paul”.

La actriz también destacó la relación creativa entre McCartney y John Lennon, poniendo en valor el modo en que ambos dialogaban a través de sus canciones, un rasgo que, desde su perspectiva de fanática, resulta esencial para entender el legado del grupo.

Esta admiración no es solo una preferencia personal, sino el reconocimiento de una influencia artística que ha atravesado generaciones y fronteras. Para Taylor-Joy, la creatividad y la colaboración entre McCartney y Lennon representan un modelo inspirador.

Un recuerdo imborrable en la carrera de la actriz

El episodio con McCartney se sumó a las experiencias personales más significativas en la vida de la intérprete (REUTERS/Jakub Porzycki)
El episodio con McCartney se sumó a las experiencias personales más significativas en la vida de la intérprete (REUTERS/Jakub Porzycki)

El encuentro con Paul McCartney se incorporó a las experiencias más valiosas de la vida de Taylor-Joy. Más allá de su trayectoria en la actuación, la actriz reconoció lo especial de ese instante, marcado por la sencillez y la autenticidad.

La anécdota, lejos de ser un simple encuentro casual, se transformó en una historia que trasciende lo anecdótico y resalta el valor de los gestos pequeños entre figuras célebres.

La experiencia también invita a reflexionar sobre el poder de la admiración y la capacidad de las personas, sean o no famosas, de sorprenderse y emocionarse ante quienes consideran sus referentes.

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