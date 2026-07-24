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El día que Morgan Freeman encontró en una pequeña comedia la excepción más luminosa de su carrera

El actor evocó con nostalgia Dame 10 razones, el proyecto donde cambió la carga dramática por el humor, y describió el rodaje como una experiencia compartida, lejos del peso habitual de sus grandes personajes

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Morgan Freeman definió a "Dame 10 razones" como un papel “caído del cielo” porque buscaba un rol ligero y cómico

Morgan Freeman se ha destacado a lo largo de su carrera en papeles memorables. Algunos de ellos le exigieron un gran esfuerzo físico y emocional. Por ejemplo, en El Reportero de la Calle 42 (1987) interpretó a un proxeneta, logrando su primera nominación al Oscar. En el caso de Sueño de fuga (1994), su personaje Red requirió vulnerabilidad y disciplina; incluso filmó una escena durante nueve horas seguidas, resultando lesionado.

En Golpes del destino (2004) se sometió a intenso entrenamiento físico para encarnar a un exboxeador, actuación que le valió el Oscar a Mejor Actor de Reparto, mientras que en El chofer y la señora Daisy (1989) trabajó cuidadosamente la voz y el carácter de un chofer, obteniendo otra nominación al Oscar.

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Debido a esto es por lo que Freeman describió como un papel “caído del cielo” a Dame 10 razones, una película de 2006 que, según Far Out, también quedó asociada a un estreno pionero por descarga digital mientras seguía en cines.

Freeman se refería a esta película, una comedia dramática independiente que también produjo, y la consideró así porque buscaba un papel “ligero” y “cómico”, alejado de los personajes solemnes que, según dijo, suele recibir.

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Dame 10 razones
En "Dame 10 razones", Morgan Freeman valoró un rodaje orientado a un propósito común y alejado del peso dramático habitual

Según Far Out, el comentario se inscribe en una carrera en la que el actor ha alternado proyectos de mayor ambición dramática con otros más comerciales. En ese marco, la publicación situó este título como una excepción dentro de su trayectoria reciente.

Freeman expresó su cansancio ante el tipo de personajes que, dijo, suelen ofrecerle. “No sé si sabe que me quejo mucho de toda la gravedad que llega a mí”, afirmó.

Por qué Freeman vio este papel como una excepción

La diferencia, según sus palabras, estaba en la carga dramática habitual de muchos de sus papeles. La fuente señala que el actor se ha quejado de recibir personajes con “gravedad”, figuras solemnes que hacen avanzar la trama por medio de explicaciones.

En Dame 10 razones, en cambio, esa lógica cambió. Freeman valoró que el personaje no tuviera ese peso y resumió el enfoque del rodaje con otra frase: “Todo el mundo en la película estaba allí por el mismo propósito. No era solo un trabajo, era una empresa; sin la gravedad”.

La película, escrita y dirigida por Brad Silberling, sigue a un famoso actor de Hollywood en declive, interpretado por Freeman, que, tras cuatro años sin actuar, acepta un papel en una película independiente. Para documentarse, visita un supermercado y conoce a Scarlet, una cajera estresada. Un imprevisto los une, entablando una singular amistad.

Dame 10 razones
En "Dame 10 razones", el personaje de Morgan Freeman conoce a Scarlet en un supermercado y ambos entablan una amistad tras un imprevisto

De esta forma, el actor interpreta a un hombre mayor que embolsa compras, una tarea alejada de esas figuras que suelen sostener la historia con autoridad y exposición verbal.

Un estreno adelantado a los cambios de la industria

Más allá de la valoración artística de Freeman, existe otro rasgo de Dame 10 razones: el filme fue el primero en lanzarse por descarga digital mientras todavía seguía en cartelera.

Far Out vincula ese antecedente con cambios posteriores en la industria. Entre ellos menciona el acortamiento de las ventanas de exhibición, el predominio del streaming y la decisión de Warner Bros. de estrenar de forma simultánea toda su programación de 2021 en salas y pantallas domésticas.

Según ese repaso, la película pasó casi inadvertida cuando apareció. Con el tiempo, añadió Far Out, esa maniobra empezó a leerse como una señal temprana de una transformación más amplia en la circulación de los estrenos.

Así, el título que Freeman recordó como una rara oportunidad para apartarse de la “gravedad” quedó ligado también a un cambio en la distribución.

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