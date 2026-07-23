Kevin Feige confirma el futuro de Miles Morales en Marvel: “Definitivamente tenemos planes”

Miles Morales debutó en los cómics en 2011 y con el tiempo se transformó en una de las versiones más reconocidas de Spider-Man.. (Captura de pantalla/PlayStation)

Kevin Feige confirmó que Marvel Studios tiene planes para llevar a Miles Morales al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), aunque su llegada en acción real no ocurrirá hasta después de que concluya la saga animada del Spider-Verso de Sony Pictures.

El presidente de Marvel Studios habló sobre el futuro del personaje durante una entrevista con el medio chino Watching Hollywood, donde explicó que la compañía espera a que finalice la trilogía animada protagonizada por Miles antes de avanzar con su incorporación al cine con actores reales.

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“La buena noticia es que Sony tiene la serie de Spider-Man: Un nuevo universo, que es muy popular y excelente, y Beyond the Spider-Verse llegará el próximo año”, señaló Feige. “Pero sí, definitivamente tenemos planes [para un Miles en acción real], y creo que una película de Spider-Man en acción real tiene este destino: añadir a Miles en algún momento después de que termine la saga del Spider-Verso”.

La trilogía animada de Sony concluirá con Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, cuyo estreno está previsto para 2027.(Sony Pictures Animation vía AP)

Miles Morales debutó en los cómics de Marvel en 2011 dentro del universo Ultimate, creado por el guionista Brian Michael Bendis y la artista Sara Pichelli. El personaje tomó el manto de Spider-Man después de que Peter Parker muriera en esa realidad alternativa y se convirtió en una de las versiones más populares del héroe arácnido.

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A diferencia de Peter Parker, Miles es un adolescente afroamericano y latino de Brooklyn que desarrolla habilidades similares tras ser mordido por una araña modificada genéticamente. Además de sus poderes tradicionales, cuenta con capacidades como camuflaje y una descarga eléctrica conocida como “venom blast”.

Su llegada al cine ocurrió en 2018 con Spider-Man: Un nuevo universo, película animada de Sony Pictures que presentó una historia basada en el concepto del multiverso y reunió a diferentes versiones del héroe. La cinta fue seguida por Spider-Man: A través del Spider-Verso en 2023 y concluirá con Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, donde Shameik Moore volverá a interpretar la voz de Miles Morales.

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La aparición de Miles Morales en el UCM sería el siguiente gran paso del personaje después de su éxito en la animación y los videojuegos.(Sony Pictures Animation vía AP)

La tercera entrega de la franquicia animada está prevista para estrenarse en junio de 2027 y continuará la historia de Miles Morales, quien quedó atrapado en un universo alternativo mientras intenta regresar para proteger a su familia.

Las nuevas declaraciones de Feige representan un cambio respecto a su postura del año anterior. En 2025, el ejecutivo había explicado que Marvel Studios no tenía previsto introducir todavía una versión live-action de Miles Morales debido a una petición de Sony Pictures.

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“Nos han dicho que nos mantengamos alejados”, afirmó Feige en ese entonces. El productor también señaló que el límite era, precisamente, la trilogía animada del Spider-Verso.

Aunque la aparición de Miles en el UCM todavía no tiene una fecha confirmada, el personaje ya ha sido mencionado indirectamente dentro de este universo. En Spider-Man: Homecoming (2017), Aaron Davis, interpretado por Donald Glover, hace referencia a un sobrino, una alusión que los seguidores relacionaron con Miles Morales. Además, en Spider-Man: No Way Home (2021), Electro, interpretado por Jamie Foxx, menciona la posibilidad de que exista un Spider-Man negro en algún lugar del multiverso.

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Marvel Studios planea nuevas aventuras de Spider-Man mientras prepara una etapa del UCM con cambios después de Avengers: Secret Wars.(Marvel Studios)

Feige también reveló que Marvel Studios y Sony Pictures ya trabajan en el futuro de la franquicia más allá de las películas actuales. “Hemos estado pensando y hablando sobre más aventuras de Spider-Man, independientemente de acuerdos o contratos. Mi socia de producción, Amy Pascal, ya está trabajando en ello, y hemos tenido conversaciones profundas sobre cuáles podrían ser las próximas dos, tres, cuatro y cinco películas de Spider-Man”, declaró.

Mientras Marvel prepara esa nueva etapa, Tom Holland volverá como Peter Parker en Spider-Man: Un Nuevo Día, la cuarta película individual del personaje dentro del UCM, cuyo estreno está programado para el 29 de julio 2026.

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