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Todos los detalles del accidente que le costó la vida a Kaylee Hottle, la joven actriz de “Godzilla vs. Kong”

La estrella de 18 años falleció tras un accidente de tránsito en Maryland, según informaron las autoridades

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Kaylee Hottle
Kaylee Hottle murió el 21 de julio en Maryland tras un accidente de tránsito en Windsor Road, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Frederick (Richard Shotwell/Invision/AP)

Kaylee Hottle, conocida por su papel de Jia en la franquicia de monstruos de Legendary Pictures, murió la madrugada del 21 de julio en Ijamsville, Maryland, cuando el vehículo en el que viajaba salió de la calzada y chocó contra una alcantarilla en el bloque 11400 de Windsor Road.

La Oficina del Sheriff del Condado de Frederick dio a conocer los detalles del accidente. Según el comunicado de las autoridades, un hombre de 19 años, oriundo de Frederick, conducía un Honda Accord de 1995 con dos pasajeros a bordo por una vía de dos carriles cuando el automóvil se desvió hacia la derecha de la calzada.

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“La velocidad excesiva se considera un factor que contribuyó a la colisión”, indicó la Oficina del Sheriff del Condado de Frederick.

Los servicios de emergencia recibieron el aviso del accidente a las 2:52 de la madrugada. La Oficina del Sheriff y la División de Servicios de Bomberos y Rescate acudieron al lugar.

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El conductor resultó con heridas que, según las autoridades, no ponían en riesgo su vida, mientras que el otro pasajero rechazó atención médica en el sitio.

Murió Kaylee Hottle, la joven actriz de “Godzilla vs. Kong”, tras un accidente de tráfico
La Oficina del Sheriff del Condado de Frederick indicó que el auto en el que viajaba Hottle se desvió de la calzada y chocó contra una alcantarilla (Captura de video)

Hottle, de 18 años, fue trasladada a un centro médico cercano, donde fue declarada muerta. Su padre, Joshua Hottle, confirmó el deceso al portal TMZ, que fue el primero en publicar la noticia.

Posteriormente, Joshua difundió un video en Facebook de casi 23 minutos, expresado en Lengua de Señas Americana (ASL).

En la descripción de la publicación escribió: “Estoy tomando un vuelo que nunca quisiera tomar”, en referencia al viaje que debió emprender desde Texas hasta Maryland para reclamar el cuerpo de su hija.

De acuerdo con lo relatado por Joshua en ese mismo video, las autoridades lo contactaron primero para informarle que su hija estaba involucrada en un choque grave. Poco después, una segunda llamada le comunicó que el corazón de la joven se había detenido durante el traslado al hospital.

Rebecca Hall y Millie Bobby Brown despiden a Kaylee Hottle, la joven actriz de Godzilla vs. Kong que murió a los 18 años
Las autoridades señalaron que la velocidad excesiva fue un factor que contribuyó a la colisión en la que murió la joven artista (Instagram/@rebeccahall)

Hottle nació en Atlanta, Georgia, en 2007 y creció en Austin, donde asistió a la Escuela para Sordos de Texas. Ella y sus padres son personas sordas, según reportó The Houston Chronicle.

Dio sus primeros pasos en la actuación a los 9 años con un comercial para una aplicación de mensajería. Su proyección hacia el cine llegó cuando los productores de Kong: Skull Island vieron un anuncio suyo para la aplicación de traducción ASL Convo en 2017 y determinaron que “encajaba con la descripción del personaje” de Jia, una joven que se comunica con King Kong mediante señas.

La Escuela para Sordos de Texas emitió un comunicado tras conocerse la muerte de la actriz: “Nuestros corazones están con la familia, los amigos, los compañeros de clase y todos los que conocieron y amaron a Kaylee en este momento tan difícil”, señaló la institución en Facebook, donde pidió respetar la privacidad de la familia y abstenerse de especular sobre las circunstancias del accidente.

Hottle debutó en el cine en 2021 con Godzilla vs. Kong, donde compartió pantalla con Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Brian Tyree Henry, Eiza González y Rebecca Hall. Tres años después repitió el papel en Godzilla x Kong: The New Empire.

Murió Kaylee Hottle, la joven actriz de “Godzilla vs. Kong”, tras un accidente de tráfico
Kaylee Hottle debutó en el cine con "Godzilla vs. Kong" en 2021 y retomó el papel de Jia en "Godzilla x Kong: The New Empire" (Captura de video)

Fuera del universo MonsterVerse, tuvo una aparición en la serie Magnum P.I., en un episodio de la cuarta temporada.

En una entrevista con Digital Spy previa al estreno de la segunda película, Hottle había hablado sobre lo que su personaje representaba para la comunidad sorda:

“Jia es una persona sorda en este mundo, y es increíble verla ahí. Espero que las personas sordas la vean y piensen lo mismo que yo: que es tan increíble como creo que es”.

Actúo en películas de monstruos siendo una persona sorda. Quiero que las personas sordas sepan que ellas también pueden hacerlo, igual que yo. No hay límites”, aseguró en diálogo con The AU Review sobre el alcance de su trabajo.

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