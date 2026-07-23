Jennifer Garner y Chloë Sevigny recordaron los 90 y confesaron qué las sigue uniendo después de tantos años

Este tráiler presenta la película 'Si Tuviera 30'. Se observa a Jennifer Garner interpretando a una mujer adulta en múltiples entornos como un hogar, una oficina y una reunión social. La narrativa visual incluye momentos de sorpresa y confusión, y la interacción con otros personajes adultos. La protagonista muestra comportamientos juveniles mientras navega su vida de treinta años. El video es una campaña promocional para una comedia romántica. (YouTube: Claro video México)

En el podcast de ELLE, la nueva versión de Si yo tuviera 30 apareció entre bromas, complicidad y recuerdos compartidos entre Jennifer Garner y Chloë Sevigny. Anécdotas sobre amistad, moda de los 90 y su trabajo reciente juntas fueron algunos de los temas que abordaron las dos estrellas.

Garner y Sevigny contaron en el podcast de ELLE que su amistad se sostiene en el humor y en la constancia. Al describir su viaje ideal entre amigas, Chloë Sevigny habló de un grupo diverso, unido por intereses distintos y por el conocimiento que cada una aporta.

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Garner afirmó sobre Si yo tuviera 30: “Hay un reboot. Se está rodando ahora mismo”, y añadió que Emily “es un encanto” y que “lo va a hacer increíble”, sin identificarla ni explicar cuál es su papel.

Garner sumó una breve referencia a ese proyecto. “Sé que Emily es un encanto, y sé que es adorable, y lo va a hacer increíble”, dijo.

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La amistad y los viajes entre amigas

Garner llevó esa idea hacia el entusiasmo que le despiertan las conversaciones entre mujeres. “Y simplemente escuchar, como, a mujeres hablar con pasión... y conocimiento... sobre algo que aman es realmente... inspirador”, dijo, antes de sumar “comida y vino excelentes” y “un spa” a esa imagen de escapada ideal.

Jennifer Garner y Chloë Sevigny ríen mientras conversan en un estudio, en una entrevista para la revista ELLE. (YouTube: ELLE)

Cuando les preguntaron qué es lo que sus amigas no le dejan pasar, Garner contestó: “Desaparecer en el trabajo”. Luego explicó que una jornada puede absorber mensajes, preparación para el día siguiente y asuntos familiares, hasta que de pronto pasa una semana.

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Más adelante, Sevigny planteó una mirada parecida, aunque sin culpa como eje. “No creo en la culpa en las amistades. Pero sí creo en las amigas que dicen, como, ‘Sigo aquí’”, dijo.

La moda de los 90 y Si yo tuviera 30

La nostalgia por los 90 apareció cuando les preguntaron qué tendencia de esa década debería volver. Sevigny respondió: “Creo que había algo en los trajes sastre de los 90 que realmente no volvió”.

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Garner enlazó esa idea con Alias y recordó el vestuario de la serie. “Usé trajes realmente geniales”, dijo.

Escena de "Si yo tuviera 30" con Jennifer Garner y Mark Ruffalo (Créditos: Columbia Pictures)

La charla volvió también sobre Si yo tuviera 30, que ambas asociaron con una moda que el público todavía recuerda. Garner afirmó que “a la gente le encanta la moda en esa película”, y el intercambio derivó hacia los trajes sastre con corte formal que relacionaron con varios diseñadores de la época.

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En otro tramo, Sevigny defendió con humor una elección reciente de vestuario. Contó que una publicación había sugerido que un traje podía verse anticuado y respondió: “Disculpa. Esto es Vivian Westwood”.

Cuando le preguntaron qué clásico de culto nunca envejece, Chloë Sevigny respondió con una sola palabra: “Niños”. Después añadió que no pasa un día sin que alguien mencione esa película.

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The Five Star Weekend y el rodaje compartido

El presente compartido de ambas surgió al hablar de The Five Star Weekend, el proyecto que enmarca su aparición en ELLE. Garner dijo que al leer los guiones pensó: “Amo a todas estas mujeres” y “Conozco a todas estas mujeres”.

Jennifer Garner y Chloë Sevigny conversan sonriendo frente a frente durante una entrevista para la revista Elle. (YouTube: ELLE)

Sevigny explicó que se parece “en el papel” a Hollis por su relación con la comida, la cocina y los grupos de amigas de distintas etapas de la vida. Garner cerró ese bloque con otro elogio al libreto: “La escritura era increíble”.

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Cuando les preguntaron a qué set volverían entre sus trabajos anteriores, Garner eligió el actual. En el podcast de ELLE lo resumió así: “Nuestro set era bastante genial... era como un sueño. El diseño del set era impecable”.

La actriz también destacó la comodidad del espacio y la convivencia del elenco alrededor de la comida. Sevigny cerró ese pasaje con una respuesta: “Volvería directamente a Five Star Weekend”.

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