Entretenimiento

Jennifer Garner y Chloë Sevigny recordaron los 90 y confesaron qué las sigue uniendo después de tantos años

En una entrevista con ELLE, las actrices repasaron recuerdos compartidos, hablaron de su reencuentro profesional y reflexionaron sobre el valor de los vínculos que perduran con el tiempo

Guardar
Google icon
Este tráiler presenta la película 'Si Tuviera 30'. Se observa a Jennifer Garner interpretando a una mujer adulta en múltiples entornos como un hogar, una oficina y una reunión social. La narrativa visual incluye momentos de sorpresa y confusión, y la interacción con otros personajes adultos. La protagonista muestra comportamientos juveniles mientras navega su vida de treinta años. El video es una campaña promocional para una comedia romántica. (YouTube: Claro video México)

En el podcast de ELLE, la nueva versión de Si yo tuviera 30 apareció entre bromas, complicidad y recuerdos compartidos entre Jennifer Garner y Chloë Sevigny. Anécdotas sobre amistad, moda de los 90 y su trabajo reciente juntas fueron algunos de los temas que abordaron las dos estrellas.

Garner y Sevigny contaron en el podcast de ELLE que su amistad se sostiene en el humor y en la constancia. Al describir su viaje ideal entre amigas, Chloë Sevigny habló de un grupo diverso, unido por intereses distintos y por el conocimiento que cada una aporta.

PUBLICIDAD

Garner afirmó sobre Si yo tuviera 30: “Hay un reboot. Se está rodando ahora mismo”, y añadió que Emily “es un encanto” y que “lo va a hacer increíble”, sin identificarla ni explicar cuál es su papel.

Garner sumó una breve referencia a ese proyecto. “Sé que Emily es un encanto, y sé que es adorable, y lo va a hacer increíble”, dijo.

PUBLICIDAD

La amistad y los viajes entre amigas

Garner llevó esa idea hacia el entusiasmo que le despiertan las conversaciones entre mujeres. “Y simplemente escuchar, como, a mujeres hablar con pasión... y conocimiento... sobre algo que aman es realmente... inspirador”, dijo, antes de sumar “comida y vino excelentes” y “un spa” a esa imagen de escapada ideal.

Jennifer Garner a la izquierda, riendo con los ojos cerrados, y Chloë Sevigny a la derecha, sonriendo. Ambas sentadas frente a un fondo verde liso. Logotipo ELLE
Jennifer Garner y Chloë Sevigny ríen mientras conversan en un estudio, en una entrevista para la revista ELLE. (YouTube: ELLE)

Cuando les preguntaron qué es lo que sus amigas no le dejan pasar, Garner contestó: “Desaparecer en el trabajo”. Luego explicó que una jornada puede absorber mensajes, preparación para el día siguiente y asuntos familiares, hasta que de pronto pasa una semana.

Más adelante, Sevigny planteó una mirada parecida, aunque sin culpa como eje. “No creo en la culpa en las amistades. Pero sí creo en las amigas que dicen, como, ‘Sigo aquí’”, dijo.

La moda de los 90 y Si yo tuviera 30

La nostalgia por los 90 apareció cuando les preguntaron qué tendencia de esa década debería volver. Sevigny respondió: “Creo que había algo en los trajes sastre de los 90 que realmente no volvió”.

Garner enlazó esa idea con Alias y recordó el vestuario de la serie. “Usé trajes realmente geniales”, dijo.

Si yo tuviera 30
Escena de "Si yo tuviera 30" con Jennifer Garner y Mark Ruffalo (Créditos: Columbia Pictures)

La charla volvió también sobre Si yo tuviera 30, que ambas asociaron con una moda que el público todavía recuerda. Garner afirmó que “a la gente le encanta la moda en esa película”, y el intercambio derivó hacia los trajes sastre con corte formal que relacionaron con varios diseñadores de la época.

En otro tramo, Sevigny defendió con humor una elección reciente de vestuario. Contó que una publicación había sugerido que un traje podía verse anticuado y respondió: “Disculpa. Esto es Vivian Westwood”.

Cuando le preguntaron qué clásico de culto nunca envejece, Chloë Sevigny respondió con una sola palabra: “Niños”. Después añadió que no pasa un día sin que alguien mencione esa película.

The Five Star Weekend y el rodaje compartido

El presente compartido de ambas surgió al hablar de The Five Star Weekend, el proyecto que enmarca su aparición en ELLE. Garner dijo que al leer los guiones pensó: “Amo a todas estas mujeres” y “Conozco a todas estas mujeres”.

Dos mujeres sentadas sonriendo frente a frente. La mujer de la izquierda lleva un top blanco y negro. La de la derecha, un top azul. Ambas sujetan objetos con el logo ELLE. Fondo verde
Jennifer Garner y Chloë Sevigny conversan sonriendo frente a frente durante una entrevista para la revista Elle. (YouTube: ELLE)

Sevigny explicó que se parece “en el papel” a Hollis por su relación con la comida, la cocina y los grupos de amigas de distintas etapas de la vida. Garner cerró ese bloque con otro elogio al libreto: “La escritura era increíble”.

Cuando les preguntaron a qué set volverían entre sus trabajos anteriores, Garner eligió el actual. En el podcast de ELLE lo resumió así: “Nuestro set era bastante genial... era como un sueño. El diseño del set era impecable”.

La actriz también destacó la comodidad del espacio y la convivencia del elenco alrededor de la comida. Sevigny cerró ese pasaje con una respuesta: “Volvería directamente a Five Star Weekend”.

Temas Relacionados

Si Yo Tuviera 30Jennifer GarnerChloë SevignyModa NoventeraAmistad FemeninaNewsroom BUEMagazinesEntrevistas Podcast

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Kevin Feige confirma el futuro de Miles Morales en Marvel: “Definitivamente tenemos planes”

El líder de Marvel Studios también adelantó conversaciones con Amy Pascal para las próximas películas de Spider-Man

Kevin Feige confirma el futuro de Miles Morales en Marvel: “Definitivamente tenemos planes”

Casi 4 décadas después: Robocop regresa a la pantalla con una serie de 8 episodios

Amazon MGM Studios dio luz verde oficial para Prime Video, con Blumhouse Atomic Monster y los cocreadores del filme de 1987 al frente, en un proyecto que estuvo tres años en desarrollo antes de recibir aprobación definitiva

Casi 4 décadas después: Robocop regresa a la pantalla con una serie de 8 episodios

La ley de Zeus, una tormenta y la naturaleza como verdugo: así es la justicia divina en La Odisea de Nolan

La adaptación convierte rayos y truenos en señales con peso moral, un principio sagrado de hospitalidad reaparece desde el arranque y el cierre, bajo relámpagos, invita a releer cada gesto

La ley de Zeus, una tormenta y la naturaleza como verdugo: así es la justicia divina en La Odisea de Nolan

Paul Wesley sorprendió al contar cómo nació su amistad con Ian Somerhalder detrás de Crónicas vampíricas

En una entrevista para el podcast Call Her Daddy, el actor recordó cómo el vínculo con su compañero de elenco se fortaleció desde el inicio del rodaje y terminó convirtiéndose en una amistad que perdura hasta hoy

Paul Wesley sorprendió al contar cómo nació su amistad con Ian Somerhalder detrás de Crónicas vampíricas

Un jersey de Jimin vale más que una camiseta firmada por Messi: la sorpresa de la subasta del Mundial 2026

La prenda utilizada por el integrante de BTS en el show de medio tiempo de la final ya recibe ofertas de 14.000 dólares

Un jersey de Jimin vale más que una camiseta firmada por Messi: la sorpresa de la subasta del Mundial 2026

DEPORTES

Boca Juniors abrirá su serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higgins: hora, TV y formaciones

Boca Juniors abrirá su serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higgins: hora, TV y formaciones

Thiago Almada visitó a la Difunta Correa y San Expedito en San Juan para cumplir una promesa

La singular teoría de un famoso panelista español sobre el origen de las críticas a Argentina en el Mundial: el factor Messi

El fin del “ganar ya”: por qué el tenis argentino cambia la forma de detectar y formar a sus talentos

La descarnada carta con la que Otamendi se despidió de la selección argentina: “Defendí la camiseta con el alma”

TELESHOW

Griselda Siciliani, fuerte en medio de la polémica de Argentina tras el Mundial: “La campaña de estigmatización es un asco”

Griselda Siciliani, fuerte en medio de la polémica de Argentina tras el Mundial: “La campaña de estigmatización es un asco”

El enojo de Jimena Barón con su hijo Momo luego de que gastara miles de pesos sin su permiso

Se estrena la película sobre Ricardo Barreda: Luis Machín, Mercedes Morán y Carla Peterson en una visión feminista del caso

Jimena Monteverde recordó el look que utilizaba en los inicios de su carrera para molestar a un compañero: “Entangada”

Murió Alberto José Ovando, exintegrante de Los Fronterizos y emblema del folclore nacional

INFOBAE AMÉRICA

Ministerio de Educación de Costa Rica suspende lecciones por dos días en comunidades afectadas por fuertes lluvias

Ministerio de Educación de Costa Rica suspende lecciones por dos días en comunidades afectadas por fuertes lluvias

El Mossad desmanteló una red iraní que usaba narcotraficantes como pantalla para planear atentados en Israel

Las autoridades de los 48 Cantones dan al Gobierno de Guatemala 72 horas para quitar aranceles al combustible

“Estamos avanzando a buen ritmo”, afirma el número dos del FMI sobre acuerdo con El Salvador

Panamá activa la búsqueda de diez integrantes de una peligrosa pandilla que opera en la capital