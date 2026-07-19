Condenan a 16 años de prisión al hombre que mató a una streamer japonesa durante una transmisión en vivo

Airi Sato fue atacada el 11 de marzo de 2025 en Takadanobaba, Shinjuku, mientras más de 6.000 personas seguían su transmisión en la plataforma japonesa WhoWatch (Redes sociales)

El Tribunal de Distrito de Tokio condenó el 15 de julio a Kenichi Takano, de 44 años, a 16 años de prisión por el asesinato de la streamer Airi Sato, de 22 años, durante una transmisión en vivo que presenciaron miles de espectadores en marzo de 2025.

La fiscalía había solicitado una pena de 20 años.

La defensa, por su parte, pidió nueve años, al argumentar que el ataque se produjo tras una disputa por un préstamo de aproximadamente 2,55 millones de yenes (unos 16.000 dólares) que Takano le había otorgado y que ella nunca le devolvió, lo que lo dejó en una situación económica precaria.

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El tribunal determinó que el hombre apuñaló a Sato al menos 55 veces en el rostro, el cuello y el pecho.

La fiscalía pidió 20 años de cárcel y la defensa solicitó nueve al sostener que el ataque ocurrió tras una disputa por un préstamo que la streamer no devolvió (EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)

Según el fallo, la intensidad de las puñaladas en el cuello demostró que el acusado tenía una firme intención de matarla.

El ataque duró aproximadamente un minuto, durante el cual la víctima le suplicaba que se detuviera, según consta en los documentos del juicio.

La fiscalía calificó el ataque de “extremadamente brutal” y señaló que Kenichi Takano continuó apuñalando a Airi Sato pese a sus súplicas.

El tribunal también indicó que, tras el ataque, el condenado filmó el rostro de la víctima y emitió comentarios sobre si estaba muerta, conducta que el fallo calificó como un acto que “continuó violando su dignidad”.

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El tribunal estableció que el acusado apuñaló al menos 55 veces a la joven en el rostro, el cuello y el pecho (Captura de video)

Según medios japoneses, los fiscales señalaron además que Takano pateó la cabeza de Sato y transmitió en directo el cuerpo de la joven cubierto de sangre, mientras decía: “Todavía se mueve”.

Los acusadores sostuvieron que el acusado “pisoteó su dignidad”.

Durante las investigaciones, Takano declaró a la policía que esa mañana vio el aviso del horario de transmisión de Sato, viajó desde su domicilio en la prefectura de Tochigi hasta Tokio y la localizó al identificar los edificios que aparecían en su transmisión en vivo, de acuerdo con medios japoneses.

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Takano admitió los cargos durante el juicio. Mientras que, su defensa argumentó que no pudo recuperar el dinero ni siquiera tras interponer una demanda civil, y que la desesperación lo llevó a contemplar el suicidio.

Takano filmó el rostro de Sato e hizo comentarios sobre su muerte, una conducta que el tribunal consideró una violación de su dignidad (Redes sociales)

El caso de Airi Sato

Airi Sato era una streamer de 22 años que transmitía su vida cotidiana a través de la plataforma japonesa WhoWatch.

El 11 de marzo de 2025, cerca de las 10 de la mañana, hora local, fue atacada mientras caminaba por el barrio de Takadanobaba, en el distrito de Shinjuku, Tokio. Más de 6.000 personas seguían la transmisión en ese momento.

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Cuando Kenichi Sato comenzó a gritar, la imagen se oscureció, pero el audio continuó activo: los espectadores escucharon las sirenas de los servicios de emergencia.

Testigos que escucharon sus gritos desde edificios cercanos creyeron en un primer momento que Takano era alguien que acudía a socorrerla, según recogió el diario japonés Asahi. La creadora de contenido fue trasladada a un hospital, donde fue declarada muerta a su llegada.

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Él había conocido a la joven a través de sus transmisiones en línea. Desde 2022, comenzó a frecuentar el restaurante donde ella trabajaba como anfitriona y gastó en total cerca de 2,4 millones de yenes (unos 14.800 dólares) en artículos de la plataforma y en visitas al local. Además, afirmó haberle prestado otros 2,5 millones de yenes a petición de ella.

La investigación determinó que Kenichi Takano viajó desde Tochigi a Tokio y localizó a Airi Sato al reconocer edificios que aparecían en su transmisión en vivo (Redes sociales)

Según declaró Takano a la policía, citado por Asahi: “Llegué a conocer a la mujer a través de sus videos en línea y empecé a verla hace tres años visitando el restaurante donde trabajaba. Tuve problemas de dinero con ella”.

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La fiscalía sostuvo que Airi Sato no devolvió la deuda, lo que provocó en Kenichi Takano un sentimiento de haber sido engañado y acumuló resentimiento contra ella, según informaron medios japoneses.

El ataque a Sato no es un caso aislado en el entorno de los creadores de contenido. En 2025, una streamer surcoreana fue hallada muerta y un espectador fue detenido como sospechoso de su asesinato tras haberle donado decenas de miles de dólares.

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A principios de julio de este año, un creador de contenido financiero fue apuñalado por un seguidor que habría perdido dinero al seguir sus consejos de inversión.