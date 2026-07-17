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La sorprendente razón por la que Lenny Kravitz entrena con pantalones de cuero o vaqueros ajustados

En 2024, el músico publicó un video con su atuendo de escenario completo y desató una ola de reacciones en redes. Ahora, en una entrevista con Men’s Health, confesó los motivos

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Lenny Kravitz reveló que entrena con pantalones de cuero o vaqueros ajustados porque son prendas que usa en su rutina diaria y en sus conciertos (REUTERS)
Lenny Kravitz reveló que entrena con pantalones de cuero o vaqueros ajustados porque son prendas que usa en su rutina diaria y en sus conciertos (REUTERS)

Reconocido por su estilo inconfundible tanto en la música como en la moda, Lenny Kravitz no solo desafía convenciones arriba del escenario, sino también en el gimnasio. El músico reveló qué prenda prefiere usar para entrenar, una elección que responde más a la practicidad de su rutina diaria que a una cuestión de imagen.

A lo largo de su carrera, Kravitz se consolidó como uno de los músicos más versátiles del rock gracias a su capacidad para fusionar géneros como el soul, el funk y el hard rock. Vendió más de 40 millones de discos en todo el mundo y obtuvo cuatro premios Grammy consecutivos en la categoría de Mejor Interpretación Vocal de Rock Masculina. Además de su faceta musical, Kravitz ha incursionado en la actuación y el diseño, manteniéndose como una figura influyente en la cultura pop internacional.

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El músico, en una entrevista reciente con Men’s Health, recogida por Entertainment Weekly, reveló que usa pantalones de cuero o vaqueros ajustados para hacer ejercicio porque son las prendas que suele llevar en sus conciertos.

También señaló que vestirse así le facilita improvisar una sesión física en cualquier momento. “También significa que puedo hacer ejercicio en cualquier momento y en cualquier lugar”, dijo, según Entertainment Weekly.

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Cómo mide su estado físico sin relojes inteligentes

El artista también contó que no tiene ningún dispositivo de seguimiento. En cambio, controla su estado físico por cómo le quedan sus pantalones de 28 pulgadas (71 cm). “Si mis pantalones están un poco apretados, sé que estoy perdiendo la forma”, explicó Kravitz.

Lenny Kravitz Se Luce En El Gimnasio A Los 59 Años
El músico explicó en Men’s Health que su forma de vestir le permite hacer ejercicio en cualquier momento y lugar sin cambiarse de ropa

En ese punto, el músico recordó una frase que, según dijo, le dio Denzel Washington. “Los pantalones no mienten, los pantalones no mienten”, señaló en declaraciones recogidas por Entertainment Weekly a partir de Men’s Health.

Qué dijo sobre su cuerpo y su rutina física

Kravitz afirmó que ahora no tiene inseguridades sobre su cuerpo. Entertainment Weekly añadió que Men’s Health describió sus abdominales como de “10-pack”, una caracterización atribuida a la publicación.

El cantante aclaró que esa valoración no responde a vanidad. “No quiero que suene como si estuviera encantado conmigo mismo, pero he hecho el trabajo y me siento muy bien”, dijo.

A la vez, indicó que todavía quiere reforzar una parte de su físico. “Pero tengo que desarrollar un poco más las piernas”, añadió.

La viralidad de su imagen en el gimnasio y su aclaración

La imagen de ese estilo de entrenamiento ya había llamado la atención en 2024. Ese año, Kravitz publicó un video en el que hacía abdominales con peso con pantalones de cuero, una camiseta de malla morada, gafas envolventes y botas.

El cantante afirmó que no tiene inseguridades sobre su cuerpo y sostuvo que su estado actual es resultado del trabajo físico (Instagram/Lenny Kravitz)
El cantante afirmó que no tiene inseguridades sobre su cuerpo y sostuvo que su estado actual es resultado del trabajo físico (Instagram/Lenny Kravitz)

El mensaje que acompañó la grabación insistía en la disciplina personal. “¡Gracias a Dios por hoy! Agradecido. Nunca he estado mejor. No hay atajos, así que aprovecha tu día. Todo es posible. ¡Amor!”, escribió, según Entertainment Weekly.

El video y su forma de vestir se volvieron virales de inmediato. Entre las reacciones citadas por el medio aparecieron comentarios como “Solo Lenny usa cuero en el gimnasio” y otro sobre la sorpresa de encontrarlo entrenando así junto a otros usuarios.

Más tarde, ese mismo año, el músico reforzó la misma explicación en una entrevista con Variety, también citada por Entertainment Weekly. Allí contó que a veces llega desde otro compromiso o va camino a otro y prefiere aprovechar una ventana breve de 45 minutos para entrenar sin cambiarse de ropa.

En esa línea, sostuvo que no usa ese atuendo para llamar la atención. Según el semanario, entra al gimnasio tal como llega de la calle y después sigue con el resto de su jornada.

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