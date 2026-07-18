Steven Spielberg reveló cuál fue su actor favorito de todos los tiempos: “Probablemente, el mejor del mundo”

Steven Spielberg definió a Pete Postlethwaite como “probablemente el mejor actor del mundo”, aunque el británico fue ignorado por los Óscar y solo tuvo una nominación por En el nombre del padre (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

El reconocimiento que Steven Spielberg expresó hacia Pete Postlethwaite sorprendió a la prensa especializada, generando debates en la industria cinematográfica sobre el valor real de los premios frente al prestigio entre colegas.

Spielberg, acostumbrado a trabajar con actores reconocidos, eligió palabras inusuales para un intérprete cuyo perfil siempre se mantuvo alejado del estrellato de Hollywood. En la década de 1990, cuando la fama de Postlethwaite creció gracias a papeles, su figura comenzó a ser objeto de culto entre directores y críticos.

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Más allá de las palabras de Spielberg, el británico fue elogiado en festivales europeos y en círculos académicos de teatro. Su trabajo en personajes, tanto secundarios como principales, se reflejó en películas como En el nombre del padre y en producciones de bajo presupuesto, donde la crítica resaltó su versatilidad. Incluso en pequeños papeles, su presencia en pantalla destacó.

El elogio de Spielberg y su única nominación al Óscar

La única candidatura al Óscar de Pete Postlethwaite llegó por En el nombre del padre, mientras Tommy Lee Jones ganó ese año por El fugitivo

Según Espinof, Steven Spielberg dijo que Pete Postlethwaite era “probablemente el mejor actor del mundo”, aunque el actor británico nunca ganó el Óscar y solo obtuvo una única candidatura al Óscar por En el nombre del padre.

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El premio de ese año fue para Tommy Lee Jones por El fugitivo, de acuerdo con Espinof. El contraste resalta aún más por la trayectoria de Steven Spielberg con otros actores. Espinof recuerda que intérpretes como Mark Rylance, Daniel Day-Lewis o Ariana DeBose sí ganaron el Óscar por trabajos en películas suyas.

Postlethwaite murió en 2011 a los 64 años, pero Spielberg ya había elogiado su talento antes de su fallecimiento. Según Espinof, el director lo situó por encima de cualquier otro actor con el que había trabajado hasta entonces.

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Pete Postlethwaite construyó prestigio entre directores y críticos en los años 90 con papeles en cine y una carrera alejada del estrellato de Hollywood (Donald Cooper)

El reconocimiento de sus colegas y su huella como actor

El legado de Postlethwaite también se extendió a generaciones más jóvenes de intérpretes que vieron en él un modelo profesional. Diversos actores británicos citaron su trabajo como fuente de inspiración.

En entrevistas posteriores a su muerte, actores como Eddie Redmayne y Olivia Colman mencionaron la influencia que tuvo en sus carreras al demostrar que el reconocimiento no depende exclusivamente de los premios.

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Sus colaboraciones en teatro, especialmente en el circuito independiente del Reino Unido, impulsaron la carrera de dramaturgos emergentes y promovieron el desarrollo de propuestas escénicas. Varios directores de casting aseguraron que Postlethwaite era una opción frecuente cuando buscaban autenticidad y fuerza dramática.

Pete Postlethwaite rechazó el papel protagonista de Rescatando al soldado Ryan para hacer Macbeth en el Reino Unido, y ese personaje luego quedó en manos de Tom Hanks

Esa valoración no procedió solo de Spielberg. La actriz Julie Walters lo definió en Espinof como “sencillamente el actor más emocionante y estimulante de su generación. Él inventó el estilo transgresor. Era una persona y un actor estimulante”.

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Walters también respaldó el juicio del director. “Spielberg tenía razón”, afirmó sobre Postlethwaite, a quien muchos recuerdan por su papel como la mano derecha de Keyzer Soze en Los sospechosos de siempre.

Por qué su colaboración con Spielberg fue tan breve

La decisión de Postlethwaite de priorizar el teatro sobre el cine de gran presupuesto marcó un punto de inflexión en su carrera. El actor consideraba el escenario como un espacio de trabajo.

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La crítica destacó la versatilidad de Pete Postlethwaite en personajes principales y secundarios, tanto en En el nombre del padre como en producciones de bajo presupuesto

Durante los años siguientes, el artista continuó alternando entre cine y teatro, afianzando su trayectoria en la escena cultural británica. Su negativa a aceptar el papel en “Salvar al soldado Ryan” fue leída como una reafirmación de sus convicciones artísticas.

Pese a esa admiración, ambos solo trabajaron juntos en dos películas. Según Espinof, rodaron El mundo perdido y Amistad.

La relación profesional terminó cuando Postlethwaite rechazó protagonizar Rescatando al soldado Ryan porque prefirió participar en Macbeth en el Reino Unido. El director le ofreció el papel protagonista de Rescatando al soldado Ryan, personaje que después interpretó Tom Hanks.

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