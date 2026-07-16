Anya Taylor-Joy dedicó un sentido mensaje a Lionel Messi rumbo a la final del mundial: “Gracias por hacer que nuestro país se sienta orgulloso”

El día del partido, la actriz angloargentina estaba en la boda de Taylor Swift.

Anya Taylor-Joy volvió a demostrar el fuerte vínculo que mantiene con Argentina y, esta vez, lo hizo a través de unas palabras dedicadas a Lionel Messi, el capitán de la selección que continúa haciendo historia en el Mundial 2026.

Durante una entrevista con LADbible, la actriz recordó una curiosa anécdota que vivió mientras asistía a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, reveló cómo se enteró de un triunfo de la Albiceleste y expresó la admiración que siente por el futbolista rosarino.

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La protagonista de Gambito de dama participó en la dinámica “Swipe Stuff”, en la que debía reaccionar a distintos objetos y fotografías relacionadas con sus gustos personales. Cuando recibió una imagen y una figura de Messi, la actriz no dudó en incluirlas entre sus favoritos y aprovechó para recordar el episodio que vivió durante el partido entre Argentina y Cabo Verde por el Mundial 2026.

“Estuve en un evento sin celulares recientemente, y alguien que estaba trabajando, un mesero, se me acercó y me dijo: ‘Solo para que sepas, Argentina acaba de ganar’”, recordó la actriz entre risas. Aquella breve conversación fue suficiente para celebrar a la distancia la clasificación del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

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La emoción de Anya Taylor-Joy por Lionel Messi quedó reflejada en un mensaje de agradecimiento al capitán argentino durante el Mundial 2026. (Composición /REUTERS/REUTERS)

Después de rememorar ese momento, Taylor-Joy explicó por qué el resultado tenía un significado especial para ella y para millones de personas. “Lionel Messi y el fútbol significan todo para los argentinos”, afirmó. Luego dirigió un mensaje al capitán albiceleste: “Gracias, Messi. Gracias por hacer que nuestro país se sienta orgulloso”.

El recorrido de Argentina y otro récord para Messi

El partido ante Cabo Verde marcó un paso importante para la selección argentina en su camino por el Mundial 2026. Tras superar esa instancia, el equipo de Lionel Scaloni continuó avanzando en el torneo hasta alcanzar las semifinales, donde protagonizó uno de los encuentros más emocionantes del campeonato frente a Inglaterra.

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El duelo disputado el 15 de julio terminó con una remontada por 2-1 para la Albiceleste. Después de comenzar en desventaja, Argentina reaccionó en los minutos finales gracias a dos asistencias de Messi: la primera permitió el empate de Enzo Fernández y la segunda encontró a Lautaro Martínez para convertir el gol de la clasificación a la final.

La actriz explicó que Messi ocupa un lugar especial en el corazón de los argentinos y celebró su impacto dentro y fuera de la cancha (REUTERS/Paul Childs)

Además del triunfo, el capitán argentino alcanzó una nueva marca histórica. Con esas dos asistencias igualó un récord reservado para apenas un puñado de futbolistas que lograron registrar dos o más pases de gol en una semifinal de una Copa del Mundo.

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Al mismo tiempo, llegó a 12 asistencias mundialistas en seis participaciones, ampliando su ventaja como el máximo asistidor en la historia del torneo. Argentina ahora disputará la final frente a España con la posibilidad de defender el título conseguido en Qatar 2022.

Una pasión que nace de sus raíces argentinas

Las declaraciones de Taylor-Joy sobre Messi no sorprendieron a quienes siguen de cerca su relación con Argentina. Aunque nació en Miami, la actriz pasó su infancia en Buenos Aires, donde vivió hasta los seis años y asistió al Northlands School antes de mudarse a Londres. Esa etapa, según ha contado en distintas oportunidades, marcó profundamente su identidad.

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Su vínculo con el país volvió a quedar en evidencia antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra. Debido a que posee nacionalidad británica y argentina, muchos se preguntaban qué selección apoyaría en un partido que enfrentaba a dos naciones fundamentales en su historia familiar.

"En lo más profundo de mi corazón, estoy con Argentina", dijo Anya Taylor Joy en una entrevista con el programa Kelly & Mark (Captura de video)

“Hay mucha tensión en casa en este momento”, comentó durante la avant premiere de Lucky. No obstante, dejó claro cuál era la elección de su corazón: “Por suerte mi abuelo trabajó en las relaciones anglo-argentinas, así que creo que, en lo más profundo de mi corazón, es Argentina”.

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Días después, en una entrevista con el programa Kelly & Mark, volvió a abordar el tema con un tono diplomático. “En lo más profundo de mi corazón, estoy con Argentina”, aseguró. Sin embargo, explicó que convive con familiares que también apoyan a Inglaterra y España, por lo que la situación era “complicada”. Al recordar que su abuelo fue diplomático y trabajó en las relaciones anglo-argentinas, bromeó diciendo que ahora ella intenta hacer exactamente lo mismo: tender puentes entre ambas naciones.