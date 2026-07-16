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La reacción viral de Mick Jagger por la eliminación de Inglaterra ante Argentina en el Mundial 2026

Las cámaras captaron la expresión de decepción del cantante durante la semifinal

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El gesto de Jagger, con la cabeza negando tras el empate argentino, recorrió las redes sociales y fue convertido en meme por los aficionados (Redes sociales)

Mick Jagger no pudo ocultar su decepción. El líder de The Rolling Stones se convirtió en un inesperado personaje viral de la semifinal del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina después de que las cámaras captaran su gesto tras el empate de la selección argentina, una imagen que en pocas horas recorrió las redes sociales y volvió a poner sobre la mesa la famosa “maldición” que algunos aficionados atribuyen al cantante británico.

El músico asistió al encuentro disputado el 15 de julio en Atlanta, donde Inglaterra buscaba volver a una final de la Copa del Mundo por primera vez desde 1966. El equipo dirigido por los Three Lions comenzó ganando gracias al gol de Anthony Gordon, pero Argentina consiguió darle vuelta al marcador en la parte final del partido.

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La reacción que se volvió viral ocurrió tras el tanto de Enzo Fernández, quien marcó el empate para Argentina con un remate que cambió el rumbo del encuentro. La transmisión enfocó entonces a Jagger en las tribunas: el cantante apareció con una expresión de frustración, apretando los labios y negando con la cabeza ante la jugada que dejaba a Inglaterra nuevamente bajo presión.

Mick Jagger en el partido de Argentina vs Inglaterra
Mick Jagger fue captado por las cámaras mientras sufría desde las tribunas la remontada de Argentina ante Inglaterra (Créditos: Redes sociales/ IMAGN IMAGES)

El gesto del artista fue compartido rápidamente por los usuarios en redes sociales, donde muchos destacaron su expresión como una imagen perfecta para resumir la eliminación inglesa. Algunos aficionados aseguraron que la cara de Jagger “hablaba por toda la nación”, mientras otros celebraban su “gran potencial de meme”.

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¿La “maldición” de Mick Jagger?

Durante años, algunos aficionados han relacionado la presencia del cantante en determinados partidos con resultados negativos para los equipos que apoya.

La teoría tomó fuerza por varias coincidencias. Jagger estuvo presente cuando Inglaterra perdió ante Croacia en las semifinales del Mundial 2018 y también fue señalado por su presencia durante la eliminación inglesa ante Alemania en el Mundial 2010. Además, en Brasil 2014 estuvo vinculado a derrotas de selecciones como Inglaterra, Italia y Brasil, incluida la histórica goleada 7-1 de Alemania sobre el equipo brasileño.

Los famosos presentes en el partido Inglaterra vs Argentina de la Copa del Mundo
Mick Jagger observó desde Atlanta cómo Inglaterra perdió la oportunidad de disputar una final mundialista por primera vez desde 1966. (Captura de video)

El propio cantante respondió con humor a estas acusaciones después del Mundial de 2014. En una declaración citada por NME, Jagger bromeó: “OK, asumo la responsabilidad del primer gol de Alemania… pero no de los otros seis”.

La supuesta mala racha, sin embargo, tuvo una excepción en esta edición del torneo: Jagger había visto a Inglaterra vencer 2-1 a Noruega, un resultado que parecía romper temporalmente la llamada “maldición”

Beckham, Millie Bobby Brown y otras figuras en el estadio

Jagger no fue la única celebridad que asistió a la semifinal en Atlanta. Entre los rostros conocidos que estuvieron en las tribunas apareció David Beckham, quien acudió junto a su esposa Victoria Beckham y sus hijos Romeo, Harper, Cruz y su pareja Jackie Apostel.

También fueron vistos la actriz Millie Bobby Brown, quien compartió imágenes previas al partido con la camiseta de Inglaterra, y el cantante Louis Tomlinson, acompañado por Zara McDermott.

David Beckham fue una de las figuras presentes en las tribunas de Atlanta junto a su familia (REUTERS/Paul Childs)
David Beckham fue una de las figuras presentes en las tribunas de Atlanta junto a su familia (REUTERS/Paul Childs)

Mientras el gesto de Mick Jagger continúa circulando en redes sociales, Argentina ya prepara su último desafío del torneo. La selección albiceleste buscará levantar nuevamente la Copa del Mundo ante España en la final del Mundial 2026, programada para el domingo 19 de julio en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey. El encuentro comenzará a las 3:00 p. m. (hora de Estados Unidos)

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