Entretenimiento

Mick Jagger reveló el secreto que mantiene unido a los Rolling Stones: “Vivir separados ayudó a mantener renovados nuestros encuentros”

La entrevista para Apple Music Podcast reunió al cantante junto a Keith Richards, Ronnie Wood y el productor Andrew Watt para analizar la creación del nuevo álbum, “Foreign Tongues”, y los factores que influyeron en la trayectoria artística

Guardar
Google icon
“In the Stars” es una de las canciones centrales de “Foreign Tongues”, el último álbum con el que The Rolling Stones continúa explorando nuevas formas de producción y creación musical (@TheRollingStones)

The Rolling Stones continúa demostrando una vigencia excepcional, al mantenerse como una de las bandas más longevas y relevantes de la música popular contemporánea.

Cada nueva producción genera expectativa global y la reciente entrevista concedida a Apple Music por Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood, junto al productor Andrew Watt, ofrece una radiografía precisa de la dinámica creativa, el legado de la banda y los desafíos de mantenerse vigente tras seis décadas de historia.

PUBLICIDAD

Según lo reportado por Apple Music, los artistas abordaron desde el proceso de grabación de sus últimos discos hasta la manera en que la convivencia y las nuevas tecnologías impactan en la evolución del grupo.

Dos hombres sentados en una mesa de madera. Uno, Mick Jagger, con chaqueta de cuero. El otro, calvo con gafas. Dos vasos de agua y un móvil en la mesa. Ventana y edificios de fondo
El cantante Mick Jagger analizó los procesos internos de The Rolling Stones y explicó cómo la banda mantiene su dinámica de trabajo tras más de seis décadas de trayectoria (Captura de video: YouTube/@AppleMusic)

El diálogo entre los miembros de la banda y el periodista Zane Lowe permitió entender los mecanismos internos que permitieron a The Rolling Stones no solo sobrevivir a las modas, sino también reinventar su propio sonido.

PUBLICIDAD

La conversación recorrió temas como la importancia del ambiente en el estudio, la memoria de Charlie Watts y el aporte de músicos invitados, así como la manera en que la amistad y el espacio personal se convirtieron en una fórmula para la permanencia del grupo.

Crear sin mirar atrás

Durante la entrevista, Jagger se refirió al proceso de creación de los últimos trabajos del grupo y puso como ejemplo “Foreign Tongues”, el álbum lanzado el 10 de julio de 2026. Según explicó, la grabación estuvo marcada por una dinámica de trabajo rápida y colaborativa, con el objetivo de evitar que las dudas interrumpieran el desarrollo de las canciones.

“En el último álbum, en vez de pasar noches enteras componiendo, aplicamos una especie de ‘bulldozer approach’. Así, nadie tiene demasiado tiempo para deconstruir una canción o frenarla con dudas. La consigna era hacer, probar y después decidir si servía o no”, relató el cantante.

Mick Jagger afirmó que The Rolling Stones grabó sus discos recientes con una dinámica rápida y colaborativa para sostener la espontaneidad en el estudio (Europa Press)
Mick Jagger afirmó que The Rolling Stones grabó sus discos recientes con una dinámica rápida y colaborativa para sostener la espontaneidad en el estudio (Europa Press)

Esta metodología, según el propio cantante de 82 años, fomenta la espontaneidad y permite que cada integrante deje su sello personal en las canciones.

El ambiente o la sala de grabación también ocupa un lugar central en la filosofía de la banda. Richards señaló que cada estudio ofrece su propia resistencia o bienvenida, y que el resultado depende del “carácter” del lugar.

“Hay salas donde hay que pelear, y otras que parecen recibirte. Al final, todas terminan siendo grandes salas después de que las domás”, afirmó el guitarrista de 82 años. El productor Andrew Watt, por su parte, fue destacado como una pieza clave para canalizar la energía del grupo y recordarles detalles de su propio legado creativo.

El legado de Charlie Watts y el recambio en la batería

El recuerdo de Charlie Watts está presente en la nueva etapa de la banda. Wood detalló cómo, en las sesiones previas en París, lograron registrar hasta nueve canciones en un solo día junto a Watts, dejando material inédito que preserva su estilo.

Dos hombres sentados en sillones de terciopelo. Uno usa gafas y camiseta negra, el otro viste traje oscuro. Se observa un altavoz, un tocadiscos y vasos con agua
Ronnie Wood reveló que Charlie Watts grabó material inédito en París y que esas sesiones aún forman parte de la identidad de The Rolling Stones (Captura de video: YouTube/@AppleMusic)

“Charlie simplemente decía ‘dame la siguiente canción’ y seguía tocando. Mucho de lo que grabamos nos sirvió para este disco”, relató el bajista de 79 años en la conversación para Apple Music.

La incorporación de Steve Jordan fue recomendada por el propio Watts, según compartió Richards: “Si alguna vez iba a trabajar con otro baterista, debía ser Steve. Él es un gran admirador de la forma de tocar de Charlie, creció escuchándolo, así que hay una apreciación mutua en el estudio”.

Las grabaciones de Watts aún forman parte de la identidad de la banda, y su estilo, que fusionaba el swing del jazz con la discreción en el rock, sigue influyendo en la manera de abordar los nuevos temas.

Química interna y evolución musical

La colaboración entre Ronnie Wood y Keith Richards se describe como una conversación permanente entre guitarristas que saben cuándo avanzar y cuándo retirarse en la ejecución.

Keith Richards sentado en un sillón de cuero marrón, con un gorro negro y pañuelo estampado, en una habitación con instrumentos y arte
Keith Richards explicó que Steve Jordan se sumó a The Rolling Stones por recomendación de Charlie Watts para la nueva etapa en la batería (Captura de video: YouTube/@AppleMusic)

“Keith es predecible para mí porque cuando empieza un riff va a sostenerlo, y yo puedo decorar sobre esa base”, explicó Wood. Richards lo resumió con una metáfora: “Él es el pastel y yo el glaseado”.

El proceso de consolidar una canción dentro de la banda inicia con demos y arreglos precisos de groove y estructura. Jagger subrayó que el ritmo y la interacción entre batería, bajo, guitarras y voces son esenciales para que el resultado “funcione”.

La experimentación, sin perder el sello propio, también se manifiesta en la apertura a nuevas tecnologías. El videoclip de “In the Stars” utiliza inteligencia artificial, un recurso que sorprendió incluso a los propios integrantes. Richards reconoció que “no sé lo suficiente de IA para hablar, pero es una aventura en sí misma”.

Paul McCartney participó en “Covered In You”, una de las colaboraciones que The Rolling Stones incorporó en sus últimos trabajos junto a figuras destacadas de la música británica (REUTERS)
Paul McCartney participó en “Covered In You”, una de las colaboraciones que The Rolling Stones incorporó en sus últimos trabajos junto a figuras destacadas de la música británica (REUTERS)

En los últimos años, la banda sumó colaboraciones con figuras como Paul McCartney y Robert Smith. Jagger comentó sobre la participación de McCartney en “Covered In You” que “no lo reconocería por su estilo actual. Tampoco sabía que podía tocar en plan punk tan simple como queríamos. Tiene una gran capacidad para cambiar de registro”.

La convivencia y el secreto de la permanencia

El tema de la longevidad del grupo fue central. Richards atribuyó la continuidad de The Rolling Stones a “una vida saludable y acostarse temprano”, una declaración que ya se viralizó en redes sociales.

Wood sumó otra clave: mantener una distancia saludable entre los miembros fuera del estudio. “No saturamos el tiempo juntos. Cada uno vive su vida y cuando nos reunimos, es como si no hubiera pasado el tiempo. Volvemos a ser chicos traviesos en el estudio”, indicó Wood.

La amistad entre Jagger y Richards es señalada como un pilar de la banda. El guitarrista lo describió como “un matrimonio en cierto modo”, donde el gusto compartido por la música es la base de todo.

Keith Richards, Ronnie Wood y Mick Jagger vincularon la permanencia de The Rolling Stones con la amistad, la distancia personal y una convivencia sin saturación (REUTERS)
Keith Richards, Ronnie Wood y Mick Jagger vincularon la permanencia de The Rolling Stones con la amistad, la distancia personal y una convivencia sin saturación (REUTERS)

Jagger reconoció que parte del éxito radica en no haber convivido de forma continua: “Vivir separados los últimos años ayudó a mantener renovados nuestros encuentros”.

The Rolling Stones sigue definiendo su presente entre el homenaje a su historia y la búsqueda de nuevos sonidos. La banda no descarta futuros discos y mantiene la expectativa de volver a la carretera, como anticipó Richards: “El año que viene está totalmente abierto, así que es cuestión de esperar el llamado”.

Temas Relacionados

The Rolling StonesMick JaggerKeith RichardsRonnie WoodMúsicaRockCelebridadesEntrevistas PodcastNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sam Neill: esta es la fortuna que el actor dejó al momento de su muerte

Su recorrido comercial estuvo marcado por franquicias enormes, desde “Jurassic Park” hasta el universo de Marvel

Sam Neill: esta es la fortuna que el actor dejó al momento de su muerte

Desde Alan Cumming hasta Kylie Minogue: la industria del entretenimiento se despide de Sam Neill

Tras la confirmación del fallecimiento del actor, colegas del cine y la televisión compartieron homenajes cargados de cariño y admiración

Desde Alan Cumming hasta Kylie Minogue: la industria del entretenimiento se despide de Sam Neill

Millie Bobby Brown reflexionó sobre el crecimiento de Enola Holmes: “Quiero que las niñas se identifiquen y sean como ella”

En una entrevista con The Independent, la actriz de 22 años repasó los desafíos que implicó la tercera entrega de la franquicia, su trabajo como productora y los cambios que acompañaron este nuevo proyecto

Millie Bobby Brown reflexionó sobre el crecimiento de Enola Holmes: “Quiero que las niñas se identifiquen y sean como ella”

José Coronado protagoniza “El problema final”, el nuevo thriller de época de Netflix basado en Arturo Pérez-Reverte

Ambientada en 1959 y con un elenco encabezado por Maribel Verdú, María Valverde y Martiño Rivas, la miniserie de cuatro episodios llegará a la plataforma el 25 de septiembre

José Coronado protagoniza “El problema final”, el nuevo thriller de época de Netflix basado en Arturo Pérez-Reverte

Jason Zumwalt quiere una remasterización de GTA IV y cuenta por qué cree que sigue sin llegar

En una entrevista para el podcast Love it Film, el actor que dio vida a Roman Bellic repasó su paso por el clásico de Rockstar Games y deslizó una posible traba sindical para explicar la ausencia de una nueva edición

Jason Zumwalt quiere una remasterización de GTA IV y cuenta por qué cree que sigue sin llegar

DEPORTES

La divertida revelación de la mamá de Mac Allister cuando se canta “el que no salta es un inglés” en los partidos de Argentina

La divertida revelación de la mamá de Mac Allister cuando se canta “el que no salta es un inglés” en los partidos de Argentina

Fin de la ilusión en Boca Juniors: Paulo Dybala firmó su nuevo contrato con la Roma

La teoría de un ex futbolista sobre cómo frenar a Messi en la previa de Argentina-Inglaterra: “Pasa mucho tiempo caminando”

Una figura de la selección de Noruega recibió amenazas de muerte tras quedar eliminado del Mundial: el descargo de su mujer

El particular análisis de una leyenda de Inglaterra sobre el Cuti Romero y Lisandro Martínez: “La mejor y peor pareja del mundo”

TELESHOW

Marcela Tinayre mostró el detalle más curioso que encontró en el aeropuerto de Kansas: “La primera vez que lo veo”

Marcela Tinayre mostró el detalle más curioso que encontró en el aeropuerto de Kansas: “La primera vez que lo veo”

El inesperado accidente que vivió La Tana de Gran Hermano en los festejos de Argentina: “Me quemaron todo el pelo”

La emoción de Josefina Sarkany por el nacimiento de su segunda hija: “Bombona mía”

Matías Alé recordó el insólito regalo que dio en medio de su brote psicótico: “Creí que era mi ángel de la guardia”

La reacción de Santiago Del Moro en vivo por los dichos virales de Emanuel contra Lionel Messi en Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

Cyber Wow: ofertas en productos de cuidado personal como shampoos, acondicionadores o jabones del 13 al 16 de julio

Cyber Wow: ofertas en productos de cuidado personal como shampoos, acondicionadores o jabones del 13 al 16 de julio

Trabajadores de salud de Bolivia entran en huelga por falta de pago de salarios

Orsi regularizó obras y pagó una deuda tributaria tras la polémica por sus casas: “Debo tener más cuidado”

Trump dijo que Estados Unidos está tomando el control de Ormuz: “Nos convertiremos en el guardián del estrecho”

Bolivia: sobrevivientes identifican a 23 jesuitas acusados de cometer abusos sexuales a niños y adolescentes