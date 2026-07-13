Mick Jagger reveló el secreto que mantiene unido a los Rolling Stones: “Vivir separados ayudó a mantener renovados nuestros encuentros”

“In the Stars” es una de las canciones centrales de “Foreign Tongues”, el último álbum con el que The Rolling Stones continúa explorando nuevas formas de producción y creación musical (@TheRollingStones)

The Rolling Stones continúa demostrando una vigencia excepcional, al mantenerse como una de las bandas más longevas y relevantes de la música popular contemporánea.

Cada nueva producción genera expectativa global y la reciente entrevista concedida a Apple Music por Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood, junto al productor Andrew Watt, ofrece una radiografía precisa de la dinámica creativa, el legado de la banda y los desafíos de mantenerse vigente tras seis décadas de historia.

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Según lo reportado por Apple Music, los artistas abordaron desde el proceso de grabación de sus últimos discos hasta la manera en que la convivencia y las nuevas tecnologías impactan en la evolución del grupo.

El cantante Mick Jagger analizó los procesos internos de The Rolling Stones y explicó cómo la banda mantiene su dinámica de trabajo tras más de seis décadas de trayectoria (Captura de video: YouTube/@AppleMusic)

El diálogo entre los miembros de la banda y el periodista Zane Lowe permitió entender los mecanismos internos que permitieron a The Rolling Stones no solo sobrevivir a las modas, sino también reinventar su propio sonido.

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La conversación recorrió temas como la importancia del ambiente en el estudio, la memoria de Charlie Watts y el aporte de músicos invitados, así como la manera en que la amistad y el espacio personal se convirtieron en una fórmula para la permanencia del grupo.

Crear sin mirar atrás

Durante la entrevista, Jagger se refirió al proceso de creación de los últimos trabajos del grupo y puso como ejemplo “Foreign Tongues”, el álbum lanzado el 10 de julio de 2026. Según explicó, la grabación estuvo marcada por una dinámica de trabajo rápida y colaborativa, con el objetivo de evitar que las dudas interrumpieran el desarrollo de las canciones.

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“En el último álbum, en vez de pasar noches enteras componiendo, aplicamos una especie de ‘bulldozer approach’. Así, nadie tiene demasiado tiempo para deconstruir una canción o frenarla con dudas. La consigna era hacer, probar y después decidir si servía o no”, relató el cantante.

Mick Jagger afirmó que The Rolling Stones grabó sus discos recientes con una dinámica rápida y colaborativa para sostener la espontaneidad en el estudio (Europa Press)

Esta metodología, según el propio cantante de 82 años, fomenta la espontaneidad y permite que cada integrante deje su sello personal en las canciones.

El ambiente o la sala de grabación también ocupa un lugar central en la filosofía de la banda. Richards señaló que cada estudio ofrece su propia resistencia o bienvenida, y que el resultado depende del “carácter” del lugar.

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“Hay salas donde hay que pelear, y otras que parecen recibirte. Al final, todas terminan siendo grandes salas después de que las domás”, afirmó el guitarrista de 82 años. El productor Andrew Watt, por su parte, fue destacado como una pieza clave para canalizar la energía del grupo y recordarles detalles de su propio legado creativo.

El legado de Charlie Watts y el recambio en la batería

El recuerdo de Charlie Watts está presente en la nueva etapa de la banda. Wood detalló cómo, en las sesiones previas en París, lograron registrar hasta nueve canciones en un solo día junto a Watts, dejando material inédito que preserva su estilo.

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Ronnie Wood reveló que Charlie Watts grabó material inédito en París y que esas sesiones aún forman parte de la identidad de The Rolling Stones (Captura de video: YouTube/@AppleMusic)

“Charlie simplemente decía ‘dame la siguiente canción’ y seguía tocando. Mucho de lo que grabamos nos sirvió para este disco”, relató el bajista de 79 años en la conversación para Apple Music.

La incorporación de Steve Jordan fue recomendada por el propio Watts, según compartió Richards: “Si alguna vez iba a trabajar con otro baterista, debía ser Steve. Él es un gran admirador de la forma de tocar de Charlie, creció escuchándolo, así que hay una apreciación mutua en el estudio”.

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Las grabaciones de Watts aún forman parte de la identidad de la banda, y su estilo, que fusionaba el swing del jazz con la discreción en el rock, sigue influyendo en la manera de abordar los nuevos temas.

Química interna y evolución musical

La colaboración entre Ronnie Wood y Keith Richards se describe como una conversación permanente entre guitarristas que saben cuándo avanzar y cuándo retirarse en la ejecución.

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Keith Richards explicó que Steve Jordan se sumó a The Rolling Stones por recomendación de Charlie Watts para la nueva etapa en la batería (Captura de video: YouTube/@AppleMusic)

“Keith es predecible para mí porque cuando empieza un riff va a sostenerlo, y yo puedo decorar sobre esa base”, explicó Wood. Richards lo resumió con una metáfora: “Él es el pastel y yo el glaseado”.

El proceso de consolidar una canción dentro de la banda inicia con demos y arreglos precisos de groove y estructura. Jagger subrayó que el ritmo y la interacción entre batería, bajo, guitarras y voces son esenciales para que el resultado “funcione”.

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La experimentación, sin perder el sello propio, también se manifiesta en la apertura a nuevas tecnologías. El videoclip de “In the Stars” utiliza inteligencia artificial, un recurso que sorprendió incluso a los propios integrantes. Richards reconoció que “no sé lo suficiente de IA para hablar, pero es una aventura en sí misma”.

Paul McCartney participó en “Covered In You”, una de las colaboraciones que The Rolling Stones incorporó en sus últimos trabajos junto a figuras destacadas de la música británica (REUTERS)

En los últimos años, la banda sumó colaboraciones con figuras como Paul McCartney y Robert Smith. Jagger comentó sobre la participación de McCartney en “Covered In You” que “no lo reconocería por su estilo actual. Tampoco sabía que podía tocar en plan punk tan simple como queríamos. Tiene una gran capacidad para cambiar de registro”.

La convivencia y el secreto de la permanencia

El tema de la longevidad del grupo fue central. Richards atribuyó la continuidad de The Rolling Stones a “una vida saludable y acostarse temprano”, una declaración que ya se viralizó en redes sociales.

Wood sumó otra clave: mantener una distancia saludable entre los miembros fuera del estudio. “No saturamos el tiempo juntos. Cada uno vive su vida y cuando nos reunimos, es como si no hubiera pasado el tiempo. Volvemos a ser chicos traviesos en el estudio”, indicó Wood.

La amistad entre Jagger y Richards es señalada como un pilar de la banda. El guitarrista lo describió como “un matrimonio en cierto modo”, donde el gusto compartido por la música es la base de todo.

Keith Richards, Ronnie Wood y Mick Jagger vincularon la permanencia de The Rolling Stones con la amistad, la distancia personal y una convivencia sin saturación (REUTERS)

Jagger reconoció que parte del éxito radica en no haber convivido de forma continua: “Vivir separados los últimos años ayudó a mantener renovados nuestros encuentros”.

The Rolling Stones sigue definiendo su presente entre el homenaje a su historia y la búsqueda de nuevos sonidos. La banda no descarta futuros discos y mantiene la expectativa de volver a la carretera, como anticipó Richards: “El año que viene está totalmente abierto, así que es cuestión de esperar el llamado”.