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Mick Jagger cuenta cómo entrena para aguantar dos horas de show y llegar a los 83 años en plena forma

La rutina física del vocalista incluye entrenamiento intenso, moderación con sustancias y rechazo de tendencias modernas en búsqueda de bienestar

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El líder de The Rolling Stones revela cómo elige sus rutinas y hábitos para mantenerse activo y en forma cerca de los 83 años (REUTERS/Danny Moloshok)
El líder de The Rolling Stones revela cómo elige sus rutinas y hábitos para mantenerse activo y en forma cerca de los 83 años (REUTERS/Danny Moloshok)

Mick Jagger, vocalista de The Rolling Stones, sostiene su vigencia física y energética a punto de cumplir 83 años con una rutina que prioriza el movimiento constante, la preparación específica para el escenario y hábitos saludables.

En una entrevista con GQ, el músico detalló cómo adapta su entrenamiento y estilo de vida para seguir presentándose en vivo tras más de seis décadas de carrera.

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Preparación en espacios reales y control de la respiración

La rutina de Jagger se fundamenta en reproducir las condiciones exactas de sus conciertos. Ensaya en espacios del tamaño real de los escenarios donde actuará, lo que le permite trabajar la resistencia de manera precisa. Este método no solo implica repasar la música, sino trasladar la totalidad del espectáculo a un entorno que exige desplazamientos continuos y coordinación física.

Jagger ensaya en escenarios de tamaño real y se enfoca en la respiración para sostener la exigencia de cada concierto (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)
Jagger ensaya en escenarios de tamaño real y se enfoca en la respiración para sostener la exigencia de cada concierto (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Durante los ensayos, Jagger identifica la respiración como el principal reto. Explica que “cantar y moverse simultáneamente requiere repartir el aire de manera eficiente”, lo que obliga a aumentar considerablemente la preparación física.

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Según sus palabras, “simplemente hago todo completo, y entonces te das cuenta de que mi nivel físico tiene que subir mucho para hacerlo, porque cuando cantas solo tienes una cantidad limitada de aire”.

Entrenamiento de alta intensidad y comparación con el tenis

Jagger compara su preparación con la dinámica de un partido de tenis: “Te mueves muy rápido y luego te detienes. Después caminas. Alta intensidad”. Esta estrategia le permite mantener un nivel de energía elevado en cada show, enfrentando la fatiga y la exigencia de giras internacionales.

El cantante compara su método de entrenamiento con el tenis, alternando movimientos rápidos y pausas para maximizar la energía (REUTERS/Mario Anzuoni)
El cantante compara su método de entrenamiento con el tenis, alternando movimientos rápidos y pausas para maximizar la energía (REUTERS/Mario Anzuoni)

El cantante subraya que la clave está en la alternancia de esfuerzos: moverse intensamente durante algunos momentos y luego reducir el ritmo para recuperarse. Así logra sostener la vitalidad a lo largo de presentaciones extensas, que pueden durar varias horas.

Gimnasio, danza y trabajo complementario

Paralelamente a los ensayos, Jagger recurre al gimnasio y el estudio de danza como complemento de su entrenamiento. En el gimnasio trabaja la fuerza muscular y la capacidad cardiovascular, mientras que en la danza perfecciona su agilidad y coordinación. Esta combinación resulta esencial para mantener el estilo de movimientos característicos que lo distinguen sobre el escenario.

El trabajo en el gimnasio y la danza fortalecen la movilidad, fuerza y coordinación necesarias para su desempeño escénico (REUTERS/Mario Anzuoni)
El trabajo en el gimnasio y la danza fortalecen la movilidad, fuerza y coordinación necesarias para su desempeño escénico (REUTERS/Mario Anzuoni)

El trabajo de danza, en particular, ha sido clave para conservar la movilidad y la expresividad física que demanda cada gira. Jagger atribuye parte de su longevidad artística a no descuidar ningún aspecto de la preparación corporal.

Moderación y límites en el consumo de sustancias

El vocalista de The Rolling Stones señala que uno de los cambios más importantes con el paso de los años ha sido la moderación en el consumo de alcohol y otras sustancias. “Creo que, por desgracia, después de cierta edad no puedes beber mucho ni consumir muchas drogas”, reconoció en la entrevista.

Mick Jagger
Jagger establece límites claros al alcohol y las drogas para preservar su salud y su capacidad de actuar (Photo by Brian Rasic/WireImage)

La decisión de limitar el consumo de sustancias se relaciona tanto con el bienestar físico como con la necesidad de claridad mental. Jagger considera que “si quieres tener forma física y longevidad, no puedes consumir muchas drogas ni beber todo el tiempo”.

Para él, cuidar el cuerpo y la mente es fundamental para sostener una carrera activa, especialmente en una industria tan exigente como la musical.

Escepticismo frente a modas pasajeras

En la entrevista, Jagger expresó su rechazo a ciertas tendencias modernas de bienestar, como los baños de hielo. “Son horribles. No creo que sea una moda que vaya a durar”, declaró, prefiriendo métodos tradicionales de recuperación basados en su experiencia personal.

The Rolling Stones perform during their Hackney Diamonds Tour at SoFi Stadium in Inglewood
El músico rechaza tendencias como los baños de hielo y prefiere métodos tradicionales de recuperación (REUTERS/Mario Anzuoni)

El músico defiende la idea de que cada artista debe elegir rutinas que realmente funcionen para su propio cuerpo y no dejarse llevar por modas sin fundamento.

Renovación creativa y vigencia en la industria

A sus 82 años, Jagger continúa liderando los shows de The Rolling Stones, que atraviesan una etapa de renovación con la publicación de Foreign Tongues, el álbum número 33 de la banda. El cantante mantiene una presencia enérgica sobre el escenario, apoyado en una disciplina física rigurosa y la adaptación constante de sus hábitos.

A los 82 años, Jagger sigue al frente de The Rolling Stones y adapta su rutina para continuar sobre el escenario (REUTERS/Chris Helgren)
A los 82 años, Jagger sigue al frente de The Rolling Stones y adapta su rutina para continuar sobre el escenario (REUTERS/Chris Helgren)

Con una consigna simple —“Solo haces lo mejor que puedes”—, Mick Jagger sigue desafiando el paso del tiempo y consolidando su lugar en la historia de la música.

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