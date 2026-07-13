Entretenimiento

Murió Josh Grisetti, actor de “La maravillosa Señora Maisel”, por suicidio

Rob McClure, amigo cercano del artista y su compañero en Broadway, confirmó su fallecimiento en Instagram el domingo

Guardar
Google icon
Josh Grisetti
Josh Grisetti era conocido por "The Marvelous Mrs. Maisel" y por sus papeles en los musicales de "Broadway Something Rotten!" e "It Shoulda Been You" (Instagram/@joshgrisetti/Prime Video)

Josh Grisetti murió el viernes por suicidio a los 44 años, según confirmó el domingo el actor de Broadway Rob McClure, amigo cercano y compañero de escena.

Grisetti era conocido por su papel recurrente en la serie La maravillosa señora Maisel y por sus actuaciones en los musicales de Broadway Something Rotten! e It Shoulda Been You.

PUBLICIDAD

“Con el corazón destrozado comparto que el brillante Josh Grisetti se quitó la vida el viernes”, escribió McClure en Instagram junto a una serie de fotografías de ambos.

“Mi corazón está con su esposa y su familia mientras intentan afrontar esta realidad”, añadió el actor, también de 44 años, conocido por su participación en la serie The Good Fight.

PUBLICIDAD

Murió Josh Grisetti, actor de “The Marvelous Mrs. Maisel”, por suicidio
El artista murió por suicidio a los 44 años, según confirmó su colega cercano de Broadway Rob McClure (Instagram/@mcclurerob)

McClure calificó la muerte de su amigo como “una pérdida catastrófica” y señaló que “comunidades de todo el mundo no volverán a ser las mismas sin él”.

El artista indicó que los detalles sobre el memorial de Grisetti se darán a conocer “a su debido tiempo”.

Nacido en Washington D.C. en diciembre de 1981, Josh Grisetti se formó en la North Carolina School of the Arts y se graduó en 2004 en el Boston Conservatory con una licenciatura en teatro musical. Residía en el sur de California al momento de su muerte.

Su debut en Broadway llegó en 2015 con el papel de Marty Kaufman en It Shoulda Been You, una actuación que le valió el Theatre World Award y nominaciones al Drama Desk Award y al Outer Critics Circle Award.

Josh Grisetti
En televisión, Grisetti actuó en "The Knights of Prosperity", "The Marvelous Mrs. Maisel", "Nurse Jackie" y "The Good Fight" (Prime Video)

Al año siguiente, se afianzó en las tablas neoyorquinas con el rol de Nigel Bottom en Something Rotten!, producción en la que compartió escena con McClure, quien interpretó a su hermano Nick Bottom tanto en la versión de Broadway como en la gira nacional del musical.

En televisión, Grisetti participó en la comedia de ABC The Knights of Prosperity en 2007, junto a Donal Logue y Sofia Vergara, serie cancelada tras nueve episodios.

En 2023 apareció en ocho episodios de la quinta y última temporada de La maravillosa señora Maisel como Ralph Emerson. Sus créditos televisivos incluyen también apariciones en Nurse Jackie y The Good Fight.

En cine, formó parte de los repartos de The Namesake, The Immigrant y Revolutionary Road.

Josh Grisetti
El actor también desarrolló una carrera académica como docente y director del programa de teatro musical de la California State University, Fullerton (Instagram/@joshgrisetti)

Fuera de los escenarios, Grisetti ejerció como docente y director del programa de teatro musical de la California State University, Fullerton, además de haber impartido clases en la Loyola Marymount University y en el Fullerton College.

Su última publicación en Instagram fue un mensaje dirigido al elenco de Legally Blonde: The Musical, producción que dirigía en el Trentino Music Festival, en Italia, y que debió abandonar antes del estreno.

“Cuando tienes que dejar una producción por razones personales antes de ver el show estrenarse, y el elenco y el equipo hacen algo así… Literalmente lloré en el avión”, escribió Grisetti, quien agradeció los gestos del grupo y les deseó éxito en el estreno.

Primer plano de un hombre sonriente con cabello oscuro y una camiseta negra. El fondo está desenfocado en tonos azules y grises
Josh Grisetti agradeció al elenco de "Legally Blonde: The Musical" los gestos de apoyo tras abandonar la producción en el Trentino Music Festival, en Italia, por razones personales (Instagram/@joshgrisetti)

La noticia de su muerte provocó numerosas reacciones en el mundo del espectáculo. La actriz y bailarina Ariana DeBose expresó sus condolencias en el post de McClure.

Donna Murphy, voz de Tangled, calificó lo ocurrido de “verdaderamente devastador y desgarrador” y describió a Grisetti como “un ser humano y artista hermoso”.

Sierra Boggess, quien trabajó con él en It Shoulda Been You, lo recordó como “un actor, director y escritor brillante”.

La actriz Erika Henningsen, compañera suya en el musical Diner, escribió: “Oh Josh. Simplemente te amaba. Ojalá siguieras aquí. Gracias por cambiar mi vida”.

Josh Grisetti
El intérprete deja como sobreviviente a su esposa, Mackenzie Grisetti, agente inmobiliaria con quien contrajo matrimonio en febrero de 2020 (Instagram/@joshgrisetti)

Josh Grisetti estaba casado desde febrero de 2020 con la agente inmobiliaria Mackenzie Grisetti.

Temas Relacionados

Josh GrisettiThe Marvelous Mrs. MaiselBroadwayestrellas de hollywoodentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mick Jagger reveló el secreto que mantiene unido a los Rolling Stones: “Vivir separados ayudó a mantener renovados nuestros encuentros”

La entrevista para Apple Music Podcast reunió al cantante junto a Keith Richards, Ronnie Wood y el productor Andrew Watt para analizar la creación del nuevo álbum, “Foreign Tongues”, y los factores que influyeron en la trayectoria artística

Mick Jagger reveló el secreto que mantiene unido a los Rolling Stones: “Vivir separados ayudó a mantener renovados nuestros encuentros”

Sam Neill: esta es la fortuna que el actor dejó al momento de su muerte

Su recorrido comercial estuvo marcado por franquicias enormes, desde “Jurassic Park” hasta el universo de Marvel

Sam Neill: esta es la fortuna que el actor dejó al momento de su muerte

Desde Alan Cumming hasta Kylie Minogue: la industria del entretenimiento se despide de Sam Neill

Tras la confirmación del fallecimiento del actor, colegas del cine y la televisión compartieron homenajes cargados de cariño y admiración

Desde Alan Cumming hasta Kylie Minogue: la industria del entretenimiento se despide de Sam Neill

Millie Bobby Brown reflexionó sobre el crecimiento de Enola Holmes: “Quiero que las niñas se identifiquen y sean como ella”

En una entrevista con The Independent, la actriz de 22 años repasó los desafíos que implicó la tercera entrega de la franquicia, su trabajo como productora y los cambios que acompañaron este nuevo proyecto

Millie Bobby Brown reflexionó sobre el crecimiento de Enola Holmes: “Quiero que las niñas se identifiquen y sean como ella”

José Coronado protagoniza “El problema final”, el nuevo thriller de época de Netflix basado en Arturo Pérez-Reverte

Ambientada en 1959 y con un elenco encabezado por Maribel Verdú, María Valverde y Martiño Rivas, la miniserie de cuatro episodios llegará a la plataforma el 25 de septiembre

José Coronado protagoniza “El problema final”, el nuevo thriller de época de Netflix basado en Arturo Pérez-Reverte

DEPORTES

La divertida revelación de la mamá de Mac Allister cuando se canta “el que no salta es un inglés” en los partidos de Argentina

La divertida revelación de la mamá de Mac Allister cuando se canta “el que no salta es un inglés” en los partidos de Argentina

Fin de la ilusión en Boca Juniors: Paulo Dybala firmó su nuevo contrato con la Roma

La teoría de un ex futbolista sobre cómo frenar a Messi en la previa de Argentina-Inglaterra: “Pasa mucho tiempo caminando”

Una figura de la selección de Noruega recibió amenazas de muerte tras quedar eliminado del Mundial: el descargo de su mujer

El particular análisis de una leyenda de Inglaterra sobre el Cuti Romero y Lisandro Martínez: “La mejor y peor pareja del mundo”

TELESHOW

Marcela Tinayre mostró el detalle más curioso que encontró en el aeropuerto de Kansas: “La primera vez que lo veo”

Marcela Tinayre mostró el detalle más curioso que encontró en el aeropuerto de Kansas: “La primera vez que lo veo”

El inesperado accidente que vivió La Tana de Gran Hermano en los festejos de Argentina: “Me quemaron todo el pelo”

La emoción de Josefina Sarkany por el nacimiento de su segunda hija: “Bombona mía”

Matías Alé recordó el insólito regalo que dio en medio de su brote psicótico: “Creí que era mi ángel de la guardia”

La reacción de Santiago Del Moro en vivo por los dichos virales de Emanuel contra Lionel Messi en Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

Amenaza de Irán a los países del Golfo: cooperar con EEUU en el estrecho de Ormuz será considerado “un acto de guerra”

Amenaza de Irán a los países del Golfo: cooperar con EEUU en el estrecho de Ormuz será considerado “un acto de guerra”

Cartas selladas con lápiz labial: revelan un romance secreto entre Frida Kahlo y la pintora Jacqueline Lamba

Cyber Wow: ofertas en productos de cuidado personal como shampoos, acondicionadores o jabones del 13 al 16 de julio

Trabajadores de salud de Bolivia entran en huelga por falta de pago de salarios

Orsi regularizó obras y pagó una deuda tributaria tras la polémica por sus casas: “Debo tener más cuidado”