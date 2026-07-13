Murió Josh Grisetti, actor de “La maravillosa Señora Maisel”, por suicidio

Josh Grisetti era conocido por "The Marvelous Mrs. Maisel" y por sus papeles en los musicales de "Broadway Something Rotten!" e "It Shoulda Been You" (Instagram/@joshgrisetti/Prime Video)

Josh Grisetti murió el viernes por suicidio a los 44 años, según confirmó el domingo el actor de Broadway Rob McClure, amigo cercano y compañero de escena.

Grisetti era conocido por su papel recurrente en la serie La maravillosa señora Maisel y por sus actuaciones en los musicales de Broadway Something Rotten! e It Shoulda Been You.

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“Con el corazón destrozado comparto que el brillante Josh Grisetti se quitó la vida el viernes”, escribió McClure en Instagram junto a una serie de fotografías de ambos.

“Mi corazón está con su esposa y su familia mientras intentan afrontar esta realidad”, añadió el actor, también de 44 años, conocido por su participación en la serie The Good Fight.

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El artista murió por suicidio a los 44 años, según confirmó su colega cercano de Broadway Rob McClure (Instagram/@mcclurerob)

McClure calificó la muerte de su amigo como “una pérdida catastrófica” y señaló que “comunidades de todo el mundo no volverán a ser las mismas sin él”.

El artista indicó que los detalles sobre el memorial de Grisetti se darán a conocer “a su debido tiempo”.

Nacido en Washington D.C. en diciembre de 1981, Josh Grisetti se formó en la North Carolina School of the Arts y se graduó en 2004 en el Boston Conservatory con una licenciatura en teatro musical. Residía en el sur de California al momento de su muerte.

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Su debut en Broadway llegó en 2015 con el papel de Marty Kaufman en It Shoulda Been You, una actuación que le valió el Theatre World Award y nominaciones al Drama Desk Award y al Outer Critics Circle Award.

En televisión, Grisetti actuó en "The Knights of Prosperity", "The Marvelous Mrs. Maisel", "Nurse Jackie" y "The Good Fight" (Prime Video)

Al año siguiente, se afianzó en las tablas neoyorquinas con el rol de Nigel Bottom en Something Rotten!, producción en la que compartió escena con McClure, quien interpretó a su hermano Nick Bottom tanto en la versión de Broadway como en la gira nacional del musical.

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En televisión, Grisetti participó en la comedia de ABC The Knights of Prosperity en 2007, junto a Donal Logue y Sofia Vergara, serie cancelada tras nueve episodios.

En 2023 apareció en ocho episodios de la quinta y última temporada de La maravillosa señora Maisel como Ralph Emerson. Sus créditos televisivos incluyen también apariciones en Nurse Jackie y The Good Fight.

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En cine, formó parte de los repartos de The Namesake, The Immigrant y Revolutionary Road.

El actor también desarrolló una carrera académica como docente y director del programa de teatro musical de la California State University, Fullerton (Instagram/@joshgrisetti)

Fuera de los escenarios, Grisetti ejerció como docente y director del programa de teatro musical de la California State University, Fullerton, además de haber impartido clases en la Loyola Marymount University y en el Fullerton College.

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Su última publicación en Instagram fue un mensaje dirigido al elenco de Legally Blonde: The Musical, producción que dirigía en el Trentino Music Festival, en Italia, y que debió abandonar antes del estreno.

“Cuando tienes que dejar una producción por razones personales antes de ver el show estrenarse, y el elenco y el equipo hacen algo así… Literalmente lloré en el avión”, escribió Grisetti, quien agradeció los gestos del grupo y les deseó éxito en el estreno.

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Josh Grisetti agradeció al elenco de "Legally Blonde: The Musical" los gestos de apoyo tras abandonar la producción en el Trentino Music Festival, en Italia, por razones personales (Instagram/@joshgrisetti)

La noticia de su muerte provocó numerosas reacciones en el mundo del espectáculo. La actriz y bailarina Ariana DeBose expresó sus condolencias en el post de McClure.

Donna Murphy, voz de Tangled, calificó lo ocurrido de “verdaderamente devastador y desgarrador” y describió a Grisetti como “un ser humano y artista hermoso”.

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Sierra Boggess, quien trabajó con él en It Shoulda Been You, lo recordó como “un actor, director y escritor brillante”.

La actriz Erika Henningsen, compañera suya en el musical Diner, escribió: “Oh Josh. Simplemente te amaba. Ojalá siguieras aquí. Gracias por cambiar mi vida”.

El intérprete deja como sobreviviente a su esposa, Mackenzie Grisetti, agente inmobiliaria con quien contrajo matrimonio en febrero de 2020 (Instagram/@joshgrisetti)

Josh Grisetti estaba casado desde febrero de 2020 con la agente inmobiliaria Mackenzie Grisetti.