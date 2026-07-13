Procuraduría General de Justicia asume en Nicaragua el control de ingresos y aduanas que concentran más del 95% de la recaudación estatal

La Procuraduría General de Justicia, dirigida por Wendy Morales, asumió el control de la DGI y la DGA en Nicaragua, dos entidades que concentran más del 95% de los ingresos estatales. (Foto: Confidencial.digital)

La Procuraduría General de Justicia, bajo la dirección de Wendy Morales, asumió recientemente el control de la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA) en Nicaragua. Estas dos entidades concentran más del 95% de los ingresos estatales, marcando un cambio relevante en la estructura administrativa del país.

El proceso de traspaso incluyó despidos y renuncias dentro de ambas instituciones. Entre los cambios más comentados se encuentra la salida de Francisco José Baltodano Díaz, quien ocupaba el cargo de director de Fiscalización de la DGI. Según información recabada por Confidencial.digital, después de una investigación interna, Baltodano Díaz fue detenido por supuestos ingresos no justificados en cuentas asociadas a su nombre.

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La DGI y la DGA han sido señaladas como organismos clave para la gestión de recursos estatales y, al mismo tiempo, como instancias que ejercen presión sobre el sector privado a través de auditorías y reparos fiscales. Empresarios y contribuyentes han manifestado que ambas direcciones suelen aplicar controles y revisiones que impactan en su actividad económica.

Cambios en la autonomía institucional

La socióloga Elvira Cuadra, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, considera que la incorporación de la DGI y la DGA a la Procuraduría forma parte de un proceso de concentración de funciones administrativas. A su juicio, este movimiento reduce la autonomía de las instituciones encargadas de la economía y refuerza la subordinación de estas áreas a la estructura de gobierno. Confidencial.digital también ha señalado que este proceso se inscribe en una tendencia de centralización institucional observada desde 2025.

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Por su parte, el economista Juan Sebastián Chamorro, exviceministro de Hacienda, recordó que ambas direcciones tenían una autonomía poco común dentro del aparato estatal. Según su experiencia, ni el ministro ni el viceministro de Hacienda podían influir directamente en sus operaciones, lo que hacía de estas instituciones espacios con grados elevados de independencia administrativa.

El traspaso de competencias se inserta dentro de un contexto en el que la reforma constitucional de 2025 reorganizó la jerarquía de los poderes públicos. Para algunos analistas, este cambio institucional también podría afectar la percepción de seguridad jurídica y la previsibilidad en la toma de decisiones económicas.

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El traspaso de la DGI y la DGA a la Procuraduría incluyó despidos y renuncias dentro de ambas instituciones en Nicaragua. (Foto: Asamblea Nacional)

En términos generales, la reciente asunción de la Procuraduría sobre la DGI y la DGA representa un reordenamiento en la administración pública nicaragüense. Las actividades de tributación, importación y exportación pasan a estar bajo una nueva estructura de supervisión, lo que ha generado distintas interpretaciones sobre las posibles implicancias para el sector privado y la economía nacional, de acuerdo con Confidencial.digital.

El papel de la Procuraduría y antecedentes internacionales

La Procuraduría General de Justicia, que absorbió funciones del Ministerio Público, tiene ahora la responsabilidad de combatir la corrupción, perseguir delitos comunes y representar al Estado en los tribunales. En este contexto, la entidad ya había sido objeto de sanciones internacionales.

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Estados Unidos sancionó a Morales en dos ocasiones: primero, en julio de 2023, al incluirla en la Lista Engel junto a otros funcionarios, y luego, en marzo de 2024, mediante una medida del Departamento del Tesoro basada en supuestas violaciones a los derechos de propiedad y vínculos con la represión política.

El subsecretario del Tesoro, Brian Nelson, señaló que Morales habría aprovechado su cargo para facilitar acciones contra opositores políticos. La administración de registros públicos, la supervisión de minas y ahora la gestión de impuestos y aduanas han pasado a depender de la Procuraduría.

En los últimos meses, la incorporación de nuevas funciones bajo la Procuraduría ha coincidido con despidos y procesos internos en diversas áreas del Estado. La medida ha sido vista por diversos sectores como una muestra de los cambios institucionales que se están desarrollando en Nicaragua.

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La reorganización de la gestión fiscal y aduanera bajo la Procuraduría General de Justicia representa un cambio reciente en la estructura administrativa del Estado. Diversos sectores observan el desarrollo de esta medida y sus posibles efectos en el funcionamiento institucional y económico del país.