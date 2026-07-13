“Me quedé atónita”, Julianne Moore recordó el momento en que Pedro Almodóvar cambió su carrera

Julianne Moore afirmó que el secreto del éxito es no tener miedo a cambiar de dirección (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Julianne Moore reflexionó sobre la relación entre los espacios y las emociones, el valor de lo imprevisible y cómo la creatividad se alimenta de lo desconocido, durante una entrevista con Vanity Fair en un acto organizado por Messika en Miami.

El encuentro, realizado con motivo de la presentación de una nueva colección de joyas, reunió a destacadas personalidades del arte y la moda, y sirvió de escenario para que la actriz compartiera su visión sobre el cambio y la evolución tanto en la vida como en su carrera.

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Para Moore, el éxito no consiste en aferrarse a un plan fijo, sino en asumir que la vida cambia y que nunca se sabe qué ocurrirá después. En esa conversación con Vanity Fair, la actriz explicó que esa incertidumbre forma parte de su carrera y que las historias humanas siguen en su trabajo.

La actriz reflexionó en Miami sobre la relación entre los espacios, las emociones y la creatividad alimentada por lo desconocido (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La conversación, según Vanity Fair, tuvo lugar en Château ZZ, en el barrio de Brickell, donde la firma presentó la colección “Moderniste”, de la que la actriz es embajadora. El medio situó allí un encuentro al que también asistieron Gunna, Helena Christensen, Candice Swanepoel y Romain Grosjean.

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Moore, nominada cinco veces al Óscar y premiada en 2015 por Siempre Alice, habló desde una suite de hotel frente al océano sobre su interés por la decoración y por la relación entre las formas.

“Me gusta mucho la decoración. Cuando pienso en un espacio, siempre reflexiono sobre la relación entre las formas, el equilibrio entre lo duro y lo suave, la manera en que los objetos ocupan el espacio. Me gusta la escultura. Y creo que esa sensibilidad también aparece en las joyas”, destacó.

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La actriz contó que un correo de Pedro Almodóvar la convocó para rodar La habitación de al lado y reforzó su idea sobre la incertidumbre (Vianney Le Caer/Invision/AP)

Sobre esa idea, la actriz amplió su reflexión sobre la vida y su oficio. “La vida no es previsible. Nos gustaría que lo fuera, pero no es así como funciona. Hay que acoger la disrupción, el cambio, la novedad”. “Lo más difícil es no saber nunca qué va a pasar”, recogió Vanity Fair.

El correo de Pedro Almodóvar

Moore ilustró esa idea con un episodio concreto que, según relató al medio, la sorprendió por completo. “Una mañana, tomaba café en mi casa cuando recibí un correo de Pedro Almodóvar. Decía: ‘Vamos a rodar La habitación de al lado, me gustaría que estuvieras’. Me quedé atónita”.

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Ese recuerdo le sirvió para insistir en que los cambios forman parte de una trayectoria. En esa misma conversación, la actriz vinculó esa incertidumbre con la necesidad de mantenerse abierta a lo que surge.

Su carrera y los próximos proyectos

Vanity Fair destacó que Julianne Moore construyó una carrera entre el cine de autor y las grandes producciones comerciales (REUTERS)

El texto de Vanity Fair sitúa a Moore como una intérprete que se movió entre el cine de autor y las grandes producciones comerciales. También recuerda su reconocimiento en Cannes con el premio Women in Motion, que concede Kering.

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La actriz conectó esa mirada con los personajes que le interesan y con la materia de su trabajo. “Hay tantos dramas en la forma en que la gente vive, ama, elige... Ahí están las historias de verdad. Eso es lo que me entusiasma”.

En pantalla, Moore compartirá próximamente reparto con Emma Stone en una comedia musical dirigida por Jesse Eisenberg. Allí interpreta a una mujer en plena duda y transformación, según el medio.

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Julianne Moore también desarrolló proyectos en literatura, diseño, salud mental, igualdad de género y derechos civiles

Por fuera de la actuación, Moore también mostró interés en otras disciplinas relacionadas con el arte y la expresión personal, como la literatura y el diseño. Publicó varios libros infantiles y colaboró en proyectos vinculados al bienestar y la salud mental, temas que considera fundamentales para el desarrollo de una carrera sostenible en el tiempo.

Además, su implicación en campañas por la igualdad de género y los derechos civiles la posiciona como una figura influyente más allá de la pantalla. Su voz fue escuchada en foros internacionales, donde suele defender la importancia de la representación diversa en el cine y la televisión.

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Esta multiplicidad de intereses y compromisos contribuyó a consolidar su imagen pública, sumando nuevas dimensiones a su recorrido profesional.