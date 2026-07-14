Murió Rob Dieperink, el árbitro neerlandés que fue expulsado del Mundial 2026 tras una acusación de agresión sexual

Rob Dieperink fue árbitro de la Eredivisie desde 2017 y formó parte del cuerpo de VAR en la Eurocopa 2024 en Alemania

Rob Dieperink, el árbitro neerlandés de 38 años que fue apartado de la lista de árbitros del Mundial 2026 tras un proceso judicial por agresión sexual a un menor en Londres, apareció muerto en su domicilio de Borculo, Países Bajos. La policía descartó la participación de terceros, aunque no reveló la causa del deceso.

La noticia sacudió al mundo del fútbol este lunes, cuando la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) confirmó el fallecimiento con un comunicado que no dejó dudas sobre el peso de la pérdida. “Estamos conmocionados y profundamente apesadumbrados por el fallecimiento de Rob Dieperink. Con Rob perdemos a un árbitro muy valorado, pero sobre todo a un colega agradable y comprometido”, expresó la KNVB. La institución transmitió sus condolencias a la familia, los amigos y todos aquellos cercanos al árbitro.

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La Keuken Kampioen Divisie, segunda división del fútbol neerlandés, también se pronunció con consternación. “Con consternación hemos tomado conocimiento del fallecimiento de Rob Dieperink. El árbitro de la KNVB de Borculo solo tenía 38 años“, señaló el organismo en un comunicado.

La investigación policial se llevó a cabo el lunes en la calle donde residía Dieperink. Tras las pesquisas, las autoridades concluyeron que no hubo implicación de otras personas. Por razones de privacidad, la policía no entregó información adicional sobre las circunstancias de la muerte.

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La trayectoria de Dieperink en el arbitraje neerlandés comenzó en 2012, cuando debutó en la segunda categoría del fútbol local. Desde 2017 formaba parte del cuerpo arbitral de la Eredivisie, la máxima división del país, y su proyección internacional lo llevó a participar como árbitro asistente de video (VAR) durante la Eurocopa 2024 celebrada en Alemania. El pasado sábado, días antes de su muerte, había arbitrado el partido amistoso entre Go Ahead Eagles y Apollon FC.

La KNVB confirmó la muerte del árbitro de Borculo y expresó su consternación ante la pérdida de un colega comprometido

Su nombre había estado en los planes de la FIFA para el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, donde debía desempeñarse como árbitro asistente de video. Ese destino cambió en abril, cuando fue detenido en Londres bajo sospecha de agresión sexual a un menor de 17 años y otros dos delitos, en el marco del partido de la Conference League entre Crystal Palace y Fiorentina (3-0). La investigación fue archivada por falta de pruebas, pero la FIFA ya había tomado la decisión de retirarlo de su lista de árbitros para el torneo.

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Según informó De Telegraaf, el propio Dieperink había respondido públicamente a los hechos con firmeza: “Me entristece mucho haber sido acusado injustamente. Desde el principio, he colaborado plenamente con la investigación policial y también he dado inmediatamente la plena transparencia a la FIFA, la UEFA y la KNVB”. Sobre la decisión del organismo rector del fútbol mundial, añadió: “Es una pena que la FIFA haya decidido no nombrarme para el Mundial, por supuesto que estoy decepcionado por eso”.

La KNVB, que según De Telegraaf lo había respaldado desde el inicio del proceso, había gestionado el asunto con discreción. Dieperink reconoció ese acompañamiento en sus declaraciones al mismo medio: “Estoy agradecido por el apoyo que he recibido de la KNVB y la forma en que han gestionado este asunto”.

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La Federación Neerlandesa de Fútbol había mostrado su respaldo al árbitro desde el comienzo, en la misma medida en que el proceso judicial avanzaba y terminaba por cerrarse sin consecuencias legales para él. La publicación francesa recordó que Dieperink fue hallado muerto en su casa de Borculo y que la causa de la muerte aún no fue revelada de manera oficial.

El árbitro Danny Makkelie, compañero de Dieperink en el cuerpo arbitral neerlandés, reaccionó con visible conmoción ante la noticia. La muerte del árbitro de Borculo dejó un vacío en el colectivo arbitral del país, que lo recordó como un profesional comprometido con su labor dentro y fuera del campo.

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