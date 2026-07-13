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Las sensuales imágenes de Evangelina Anderson arriba de un yate bajo el sol de Cerdeña

La modelo, de viaje en la costa italiana, compartió imágenes de sus días disfrutando del mar turquesa en el paradisíaco destino

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La modelo lució una bikini roja durante sus días en la costa italiana (Video: Instagram)

Son días de relax para Evangelina Anderson. Las imágenes las compartió la exconcursante de MasterChef Celebrity durante un paseo en yate en Porto Cervo, en la zona de Costa Smeralda, Cerdeña, Italia. En los videos, la modelo mostró toda su sensualidad, solo vestida en una bikini roja en el mar turquesa.

Evangelina apareció posando en la cubierta del yate, con el mar y varias embarcaciones ancladas como telón de fondo. La escena estuvo bañada por la luz del atardecer, que realzó tanto el paisaje costero como la silueta de la modelo. Anderson lució gafas de sol y llevó el cabello recogido en una cola de caballo, elementos que acentuaron el ambiente veraniego y vacacional de la sesión. El entorno en un paisaje paradisiaco típico del Mediterráneo, junto al contexto de una de las zonas más exclusivas de la región, reforzó el carácter distendido y sensual que transmitieron las imágenes.

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evangelina anderson
Las imágenes de Evangelina Anderson durante un paseo en yate en Porto Cervo, en la Costa Smeralda de Cerdeña, Italia (Instagram)

El foco de la producción se centró en la sensualidad de Evangelina Anderson a bordo del yate, con poses que destacaron su figura y su estilo personal. Las tomas la capturaron en distintos momentos del paseo, tanto al salir del mar como al relajarse sobre la cubierta, siempre en actitud despreocupada y mostrando confianza ante la cámara. El contraste entre la bikini roja y el azul intenso del mar contribuyó a subrayar el impacto visual de la serie, mientras que la luz del atardecer aportó calidez a cada escena.

Durante una reciente estadía en Marbella, Anderson compartió una producción fotográfica exclusiva para despedirse de la ciudad, la cual generó gran repercusión en redes sociales. En esa ocasión, optó por un look veraniego de inspiración mediterránea y eligió escenarios que evocaron la costa sur de Europa, con el mar Mediterráneo y la luz natural como elementos centrales.

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evangelina anderson
El contraste entre la bikini roja de Evangelina Anderson y el azul del mar reforzó el impacto visual de la serie en el Mediterráneo

Lució un bikini azul y blanco con arabescos y motivos típicamente mediterráneos, acompañado de un short de lycra y un corpiño que resaltaron su bronceado. Otra de las prendas elegidas fue una falda recta con tajo delantero y un top corto de mangas abuchonadas, combinados con sandalias al tono. La ambientación se completó con paredes y cerámicas en azul y blanco, macetas, cactus y mesas vestidas con manteles y vajilla a juego. La elección de La Câbane Beach Club Marbella como escenario reforzó el vínculo de Anderson con la ciudad, a la que acudía cada año y donde poseía una residencia cercana al mar.

En sus publicaciones, incluyó una vista aérea de las costas de Málaga acompañada por la frase “Hasta pronto Marbella” y documentó distintos momentos de sus vacaciones en la costa española, mostrando su conexión con el entorno y la estética mediterránea.

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Evangelina Anderson vistió una bikini roja, usó anteojos de sol y llevó el cabello recogido

Durante su paso por Marbella, Anderson compartió videos y fotografías en La Câbane Beach Club Marbella, uno de los beach clubs más reconocidos del destino. Antes de llegar al club, publicó clips desde su habitación, donde se la vio luciendo una bikini triangular azul con estampado de hojas celestes y blancas y la frase “Verano TE AMO”. Las imágenes reflejaron diferentes ángulos y poses, aprovechando la luz natural y la calidez de los materiales del entorno. Ya en el club, Anderson combinó su bikini con un sombrero de paja de ala ancha con cinta negra de Prada, gafas de sol y pulseras, alternando poses frente al Mediterráneo y las cortinas de mayólica azul y blanca.

En las imágenes apareció también Majo Martino, con quien días antes compartió una sesión de meditación en la playa, documentando tanto el ambiente relajado como la complicidad entre ambas. La experiencia de meditación en la playa, vivida junto a Majo Martino, tuvo lugar a primera hora de la mañana cuando la costa de Marbella apenas despertaba.

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