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“No será olvidado”, la emocionante despedida de Steven Spielberg a Sam Neill

El director recordó el vínculo construido a lo largo de tres entregas de Jurassic Park y destacó la labor del elenco que, junto al actor neozelandés, dejó una huella en la historia del cine

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Sam Neill (izquierda) y Steven Spielberg (derecha), ambos con cabello gris y barba, en un díptico de primeros planos.
Steven Spielberg recordó la influencia de otros cineastas en la carrera de Sam Neill, destacando el valor de sus interpretaciones previas antes de encarnar a Alan Grant en “Jurassic Park”

Steven Spielberg recordó a Sam Neill tras su fallecimiento, destacando la influencia de otros cineastas en la trayectoria del actor y el impacto de su trabajo previo en la decisión de seleccionarlo para “Jurassic Park”.

El director expresó su agradecimiento a quienes contribuyeron a forjar la carrera del intérprete neozelandés y subrayó la importancia de los papeles que antecedieron a su icónico rol como Alan Grant y resumió: “No será olvidado”.

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El descubrimiento de un protagonista

De acuerdo con Variety, Steven Spielberg rememoró el momento en que conoció el trabajo de Sam Neill, mucho antes de que la franquicia de los dinosaurios se volviera un fenómeno global.

Jurassic Park
Antes de alcanzar fama mundial, Sam Neill llamó la atención de Spielberg gracias a su trabajo en cintas clave del cine australiano y neozelandés (The Grosby Group)

El director contó que su admiración por el actor surgió a partir de películas dirigidas por cineastas como Roger Donaldson, Gillian Armstrong, Graham Baker y Phillip Noyce. Estas producciones, según Spielberg, le permitieron ver el alcance y la versatilidad de Neill, quien posteriormente se transformaría en una figura central de “Jurassic Park”.

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Spielberg identificó títulos clave como “Sleeping Dogs” (1977), “My Brilliant Career” (1979), “The Final Conflict” (1981) y “Dead Calm” (1989), donde el actor demostró una capacidad interpretativa que llamó la atención de la industria.

El director afirmó: “Debo un agradecimiento a esos cineastas por sus brillantes papeles”, una frase que enfatizó el papel de estos antecedentes en la elección de Neill para uno de los personajes más reconocibles del cine contemporáneo.

Un legado en la saga de Jurassic Park

Sam Neill encarnó al Dr. Alan Grant en Jurassic Park
La interpretación de Neill como Alan Grant consolidó su figura dentro de la franquicia, generando un vínculo duradero con sus colegas y con el público internacional (Captura de pantalla)

Sam Neill se convirtió en sinónimo de la saga tras protagonizar “Jurassic Park” (1993), “Jurassic Park III” (2001) y “Jurassic World Dominion” (2022). Según Variety, la reflexión de Spielberg puso énfasis en el recorrido profesional del actor antes de llegar a interpretar al paleontólogo Alan Grant.

El director definió a Neill como un colaborador comprometido y mencionó el desafío que enfrentó al personificar a un científico con una relación distante con los niños, en contraste con su faceta paternal fuera de la pantalla.

El vínculo que Neill estableció con la franquicia también incluyó una relación cercana con sus compañeros de reparto. Spielberg resaltó la labor de Laura Dern y Jeff Goldblum, quienes junto a Neill formaron el núcleo de un equipo que dejó una huella en la historia del cine. “Me encantó hacer todas las películas de ‘Jurassic’ con él”, declaró Spielberg, citado por Variety.

La reacción de la familia y el entorno cinematográfico

Sam Neill y su batalla contra el cáncer
La noticia del fallecimiento de Sam Neill provocó mensajes de admiración y afecto de familiares, directores y compañeros del mundo del cine (Instagram/@samneilltheprop)

La familia de Sam Neill comunicó, en declaraciones recogidas por Variety, que la muerte del actor fue “repentina e inesperada”.

Añadieron que Neill se encontraba libre de cáncer al momento de su fallecimiento, tras haber enfrentado en 2022 un diagnóstico de linfoma angioinmunoblástico de células T en estadio 3. A comienzos de 2026, el propio actor había informado que la enfermedad ya no estaba presente en su organismo.

El director Colin Trevorrow, responsable de “Jurassic World Dominion”, también compartió un mensaje en redes sociales, citado por Variety: “Sam Neill era un hombre de profunda sensibilidad y belleza. Fue un amigo y colaborador en un momento difícil, y su fortaleza nos dio fuerzas a todos”. Trevorrow destacó la serenidad, el amor por el vino y la calma que el actor transmitía en cada interpretación, subrayando el privilegio de trabajar junto a una figura considerada una leyenda por sus colegas.

Una carrera más allá de los dinosaurios

Sam Neill
A lo largo de cinco décadas, Sam Neill participó en películas y series emblemáticas, construyendo una trayectoria reconocida más allá de la saga de Jurassic Park (REUTERS/Mario Anzuoni)

Además de su participación en la saga de Jurassic Park, la filmografía de Sam Neill abarcó cinco décadas y una variedad de géneros. Entre los títulos más destacados se encuentran “Possession” (1981), “The Hunt for Red October” (1990) y “The Piano” (1993). En televisión, Neill sumó créditos en series como “Reilly, Ace of Spies” (1983), “Merlin” (1998), “The Tudors” (2007) y “Peaky Blinders” (2013-2014).

La noticia de su fallecimiento, reportada extensamente por Variety, suscitó expresiones de pesar en la industria y entre admiradores de todo el mundo. Spielberg concluyó su mensaje asegurando que Sam Neill permanecerá en la memoria de quienes compartieron pantalla y set con él, así como en la de quienes siguieron su trayectoria a lo largo de los años.

“No será olvidado”, afirmó el director, en un tributo que sintetiza el reconocimiento de toda una generación de cineastas y espectadores.

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