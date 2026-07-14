Fernando Signorini reveló la conversación que tuvo con Maradona antes del Argentina-Inglaterra de México 86: “No tenés que vengar a nadie”

Fernando Signorini reveló que antes del Argentina-Inglaterra de México 86 le pidió a Diego Maradona que no asumiera el partido como una revancha por Malvinas

En una entrevista con Infobae al Regreso, Fernando Signorini repasó uno de los momentos más recordados de la historia del fútbol argentino: la previa del partido entre Argentina e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial de México 1986. A casi cuatro años de la Guerra de Malvinas, el ex preparador físico personal de Diego Maradona reveló que su principal preocupación era evitar que el capitán asumiera el encuentro como una revancha política y lograr que llegara al estadio con la libertad necesaria para desplegar todo su talento.

Con ese objetivo, recordó que el mensaje que buscó transmitirle fue sencillo pero determinante. “El mejor mensaje para Diego era que jugara libre, porque si jugaba libre iba a poder expresar todo lo que tenía para dar”, explicó.

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En esa misma conversación también procuró alejarlo del clima emocional que rodeaba al partido. “Le dije: ‘No tenés que vengar absolutamente a nadie, porque si ponés la cabeza en eso la adrenalina no te va a permitir manejar la ansiedad y te puede pasar lo mismo que en el 82’”, recordó.

Signorini sostuvo que el mejor mensaje para Maradona en el Mundial de 1986 era que jugara libre para expresar todo su talento

Durante la charla con Gonzalo Aziz, Signorini sostuvo que esa tensión no nacía puertas adentro del plantel, sino que era alimentada desde el exterior. Según relató, alrededor de la selección circulaban permanentemente mensajes que buscaban presentar el encuentro como una revancha por Malvinas. “Había mucho periodismo alrededor de la selección y siempre llegaba ese tipo de mensajes. Yo creo que era más una manera de incentivar el morbo que de interesarse por el partido de fútbol”, afirmó, al tiempo que insistió en que el deporte debería servir para acercar a los pueblos y no para profundizar enfrentamientos.

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El histórico preparador físico también repasó el trabajo que realizó junto a Maradona durante los meses previos al Mundial y destacó que la preparación comenzó mucho antes del inicio del torneo. “Comenzamos a preparar ese Mundial casi tres meses antes. Todos los lunes concurríamos al Comité Olímpico Nacional de Italia para evaluarlo y convencerlo de que ese tenía que ser su Mundial”, señaló. A su entender, el capitán argentino llegó a México en un estado físico y emocional excepcional, condición que terminó siendo decisiva para protagonizar una de las actuaciones individuales más recordadas en la historia de los mundiales.

Incluso, Signorini reveló un detalle poco conocido sobre las horas posteriores al triunfo frente a Inglaterra. Lejos de que las conversaciones giraran alrededor de los dos goles de Maradona o de la clasificación a semifinales, explicó que dentro de la concentración la principal preocupación fueron los incidentes registrados entre hinchas argentinos y hooligans ingleses. “Eso, más que el partido, fue lo que ocupó las charlas inmediatas a la finalización y a la llegada a la concentración”, contó.

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La preparación de Maradona para México 86 comenzó casi tres meses antes del Mundial con evaluaciones semanales en el Comité Olímpico Nacional de Italia

Al analizar el vínculo entre el fútbol y los conflictos políticos, Signorini consideró que hoy existe una sobredimensión del deporte que termina desplazando otros debates sociales. “Ahora creo que sí, que hay una exacerbación de todo lo que representa el fútbol. Es exagerado, porque hay otros problemas muchísimo más graves”, sostuvo. En ese sentido, advirtió sobre lo que definió como una “malvinización” del discurso público y pidió no utilizar el fútbol para alimentar enfrentamientos entre sociedades.

“En esto de la malvinización hay que tener mucho cuidado”, remarcó. Luego recordó su reciente participación en una actividad junto al periodista Edgardo Esteban y excombatientes de Malvinas para reflexionar sobre el tema y cuestionó la utilización del deporte como herramienta de manipulación. “En vez de que prevalezca la paz y el amor entre los pueblos, muchas veces se apuesta a la violencia, porque el morbo tiene mucho mejor prensa”, reflexionó.

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La crítica de Signorini también alcanzó a la FIFA. El ex preparador físico cuestionó los criterios utilizados por la entidad para elegir las sedes de los mundiales y recordó las denuncias sobre las condiciones laborales durante la construcción de los estadios para Qatar 2022. “Recibí un montón de información acerca de la cantidad de víctimas fatales en la construcción de los estadios debido a la brutalidad que se empleaba sobre ellos”, aseguró. Según contó, incluso intentó canalizar esa información a través de organismos de derechos humanos, aunque la iniciativa no prosperó,

El ex preparador físico advirtió a Maradona que la ansiedad por vengar a alguien podía repetirle lo ocurrido en el Mundial de 1982

Por último, explicó por qué decidió no seguir los partidos disputados en territorio estadounidense durante el actual Mundial y sostuvo que su postura responde a una decisión personal, más allá de que pueda resultar minoritaria. “No miro ningún partido de los que se juegan en territorio de Estados Unidos, porque me niego a ser oveja del rebaño. Para mí el fútbol es otra cosa y no se tendría que haber jugado ahí”, afirmó.

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En esa línea, cuestionó la diferencia de criterios de la FIFA respecto de otros conflictos internacionales y agregó: “Resulta que al país que está dirigido por ese monstruo de Donald Trump, que tal vez es uno de los más brutales genocidas de las últimas décadas, ¿por qué permitírselo?”. Para Signorini, esa decisión también constituye una forma de ser coherente con los valores que compartía con Maradona: “Me molesta que yo tenga que hacer lo que hace la mayoría. Lo pienso por mí mismo”.

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