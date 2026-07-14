“Sentimos que se estaba recalentando mucho el ambiente”: un veterano de Malvinas explicó por qué difundieron el comunicado antes de Argentina-Inglaterra

Los veteranos de Malvinas pidieron que el partido entre Argentina e Inglaterra se viva sin violencia, discursos de odio ni actos vandálicos

A pocos días de una la semifinal mundialista entre Argentina e Inglaterra, la Federación Nacional de Veteranos de Guerra “2 de Abril” decidió intervenir en un debate que suele repetirse cada vez que ambos seleccionados vuelven a enfrentarse. A través de un comunicado, la entidad llamó a no confundir la rivalidad futbolística con la Guerra de Malvinas y pidió que el partido se viva sin violencia, discursos de odio ni actos vandálicos.

El mensaje fue profundizado por Miguel Ángel Rodríguez, tesorero de la Federación y veterano del Regimiento de Infantería Mecanizado N° 6, durante una entrevista en Infobae al Regreso, donde conversó con Gonzalo Aziz.

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Allí explicó que el objetivo del documento fue recordar que la causa Malvinas sigue vigente, aunque su recuperación solo puede buscarse por los canales diplomáticos. “Queremos que la gente se concientice de que la recuperación de las islas es por la vía diplomática. No tiene nada que ver el fútbol. El fútbol es un partido de fútbol”, resumió.

Un llamado a celebrar sin violencia

El comunicado surgió luego de los incidentes registrados durante los festejos por la clasificación argentina en la instancia anterior del Mundial. Para los veteranos, la alegría por un triunfo deportivo no puede transformarse en hechos de violencia ni servir como excusa para provocar destrozos en el espacio público.

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Miguel Ángel Rodríguez explicó que la recuperación de las Islas Malvinas debe buscarse por la vía diplomática y no a través del fútbol (Infobae en Vivo)

Rodríguez cuestionó especialmente los saqueos y daños ocurridos en la Avenida 9 de Julio y pidió que la celebración de una eventual victoria tenga otro espíritu. “Queremos que la gente saque su bandera, embandere las casas y no pase lo que pasó el partido pasado, el desastre que hicieron en la 9 de Julio. ¿Para qué saquear negocios? ¿Con qué motivo? Eso no representa al argentino”, afirmó. En la misma línea, sostuvo que, si Argentina logra avanzar a la final, “vamos a salir todos a festejar”, pero remarcó que hacerlo implica celebrar “sin destrozos, sin desmanes y sin hacerle daño al prójimo”.

El peso de Malvinas y una mirada que cambió con el tiempo

La posibilidad de un nuevo cruce con Inglaterra inevitablemente reavivó el recuerdo de la guerra de 1982. Sin embargo, Rodríguez consideró que el paso del tiempo también modificó la forma en que muchos veteranos viven este tipo de partidos y señaló que hoy resulta necesario transmitir ese aprendizaje a las nuevas generaciones.

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En ese sentido, coincidió con las declaraciones de Lionel Scaloni, quien durante una conferencia de prensa pidió no cargar el encuentro con un significado que excede lo deportivo al recordar que “es apenas un partido de fútbol”.

Para Rodríguez, ese mensaje sintetiza el espíritu del comunicado difundido por la Federación. “Somos gente de paz. Los políticos son los que tienen que encargarse de la recuperación de las islas. Ellos siempre dicen que Malvinas está en la agenda, pero a veces pareciera que esa agenda quedó guardada en el cajón de abajo y hay que sacarle el polvo”, expresó.

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El veterano reconoció, de todos modos, que él mismo sintió algo muy diferente cuando Argentina eliminó a Inglaterra en el Mundial de México 1986, apenas cuatro años después del conflicto bélico. “En ese momento sí lo viví como una revancha porque había pasado muy poco tiempo. Pero con los años uno aprende. Hoy queremos que la gente entienda que esto es un partido más. No es una guerra”, reflexionó.

El veterano de Malvinas sostuvo que con el paso del tiempo entendió que Argentina-Inglaterra es un partido de fútbol y no una guerra (Action Images/Juha Tamminen)

El reclamo por las islas y el valor de la memoria

Las referencias a Malvinas también aparecieron durante los últimos días en canciones de los hinchas argentinos. Rodríguez aclaró que recordar a los caídos o mantener vigente el reclamo de soberanía no constituye un problema, siempre que no se utilice como una herramienta para fomentar el odio o la violencia.

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A su entender, la discusión debe sostenerse desde argumentos históricos y políticos. “No está mal recordar, pero el reclamo hay que hacerlo con responsabilidad. Hay muchos antecedentes para que las Malvinas sean argentinas. Lo que pasa es que algunos políticos que dicen ser malvineros tendrían que leer un poco más”, sostuvo, al tiempo que cuestionó la escasa cantidad de dirigentes que, según su visión, mantienen un compromiso permanente con la causa.

Las huellas de la guerra y el mensaje para los más jóvenes

Durante la entrevista, Rodríguez también repasó algunos recuerdos de su experiencia en las islas. Contó que combatió cerca del aeropuerto, en una posición de primera línea, y que allí soportó los bombardeos de barcos y aviones británicos. “Yo relativamente la pasé bien porque estaba cerca del aeropuerto, pero sufrí los bombardeos”, recordó al describir una realidad que, aclaró, fue distinta para muchos de sus compañeros.

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Al evocar aquellos meses también hizo referencia a su etapa como prisionero y sorprendió al señalar que el trato recibido por las tropas británicas no coincidía con algunas de las ideas instaladas sobre ese período. Sin profundizar en esa comparación, insistió en que la guerra deja enseñanzas que intenta transmitir cada vez que visita escuelas para dialogar con estudiantes.

Rodríguez aseguró que los veteranos siguen combatiendo por sus derechos y advirtió sobre las dificultades de acceso a la atención médica para quienes viven en el interior (Infobae en Vivo)

Según explicó, su principal mensaje apunta a la formación ciudadana y al compromiso cívico. “Siempre les digo que estudien, que se capaciten y que se organicen para que los políticos no los usen. ¿Por qué estamos como estamos? Porque la gente no se organiza”, sostuvo. Para el veterano, la guerra demuestra precisamente las consecuencias de las malas decisiones políticas y por eso insistió en que “la guerra no conduce a nada”, ya que son los dirigentes quienes las impulsan mientras las consecuencias recaen sobre quienes combaten y sobre la sociedad.

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Una lucha que, según los veteranos, todavía continúa

Sobre el cierre de la entrevista, Rodríguez explicó por qué rechaza el término “excombatiente”, una definición que considera incompleta para describir la realidad de quienes participaron de la guerra. A más de cuatro décadas del conflicto, aseguró que la pelea continúa, aunque hoy tenga otras características y esté vinculada principalmente con la defensa de los derechos de los veteranos.

“No somos ex. Seguimos combatiendo porque todavía faltan muchas cosas para los veteranos”, afirmó. Como ejemplo, mencionó las dificultades que enfrentan quienes viven en el interior del país para acceder a centros especializados de atención médica. “El que vive en el norte tiene que viajar hasta Córdoba y el que vive en el sur tiene que ir a Comodoro. Seguimos peleando para que los compañeros estén bien”, explicó.

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Con ese mismo espíritu cerró su mensaje de cara a una semifinal que volverá a concentrar la atención del país. Para Rodríguez, el recuerdo de Malvinas debe permanecer vivo y el reclamo de soberanía no puede abandonarse, pero ambas cuestiones deben transitar por el camino de la memoria, la diplomacia y la política. El partido, insistió, pertenece a otro plano: es fútbol y debe vivirse como tal, con pasión, pero también con responsabilidad.

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