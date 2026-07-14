La dictadura de Cuba mantiene en paradero desconocido a Luis Manuel Otero Alcántara pese a que ya cumplió su condena

El artista y disidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara, en una fotografía de archivo EFE/Ernesto Mastrascusa

La organización de asesoría jurídica Cubalex presentó el lunes un recurso de habeas corpus ante los tribunales cubanos en favor del artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara, quien cumplió el 9 de julio su condena de cinco años de prisión pero permanece en paradero desconocido desde que agentes de la Seguridad del Estado lo retiraron de la cárcel de Guanajay dos días antes del vencimiento oficial de su pena. Las autoridades no han informado a la familia sobre su situación ni destino.

Cubalex, que opera desde el exilio pero cuenta con colaboradores dentro de la isla, advirtió que los tribunales tienen un plazo legal de 72 horas para responder. La organización denunció que el viernes 11 de julio el Tribunal Provincial Popular de La Habana estaba cerrado sin justificación oficial, pese a ser un día hábil, y que un activista que intentó presentar el escrito fue detenido y retenido durante 48 horas. Cubalex terminó enviando el recurso por correo electrónico, aunque advirtió que las direcciones oficiales habilitadas para estos procedimientos suelen estar inactivas.

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La única señal de vida llegó el propio 9 de julio, cuando Otero Alcántara llamó a la curadora Anamely Ramos desde un teléfono de la Seguridad del Estado con la conversación en altavoz. Durante esa comunicación, los agentes dejaron entrever que el artista permanecerá retenido hasta que concluya la tramitación de una solicitud de parole para viajar a Estados Unidos. “Desde el jueves no hemos sabido nada de Luis Manuel, aparte de esa llamada que me hizo desde un teléfono de la Seguridad del Estado, que estaba en altavoz, lo que significa que estaban escuchando todo lo que hablábamos”, declaró Ramos.

FOTO DE ARCHIVO: El organizador de la "Bienal 00", Luis Manuel Otero Alcántara, habla durante una entrevista en su casa en La Habana, Cuba, el 2 de mayo de 2018. Fotografía tomada el 2 de mayo de 2018 REUTERS/Alexandre Meneghini/Foto de archivo

Otero Alcántara, de 38 años, fue arrestado el 11 de julio de 2021 cuando intentaba incorporarse a las protestas masivas que ese día recorrieron más de 50 localidades de Cuba —las mayores en más de seis décadas— y que terminaron con centenares de detenidos. En junio de 2022, un tribunal lo condenó a cinco años por ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. El Tribunal Supremo Popular rechazó en abril un recurso de Cubalex que argumentaba que la condena debía darse por extinguida, y ratificó la fecha del 9 de julio. Ese día llegó y pasó sin que el régimen informara de ninguna excarcelación.

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Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia, categoría que la dictadura cubana no reconoce. El artista fundó en 2018, junto al rapero Maykel Castillo Pérez —conocido como Osorbo y condenado en 2022 a nueve años de cárcel—, el Movimiento San Isidro, plataforma opositora surgida contra el Decreto 349, norma que subordina la actividad cultural al control del Ministerio de Cultura. En noviembre de 2020, el movimiento protagonizó una huelga de hambre que derivó en una concentración sin precedentes de artistas frente al Ministerio de Cultura.

El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas activó una Acción Urgente —expediente AU No. 2357/2026— y fijó el 25 de julio como plazo para que la dictadura de Cuba informe oficialmente sobre el paradero del artista. Fuentes familiares citadas por el Diario Las Américas apuntan, sin confirmación oficial, a que Otero Alcántara se encontraría en una casa de protocolo del Ministerio del Interior a la espera de ser trasladado a Miami. El régimen cubano no ha respondido a ninguna solicitud de comentario.

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El patrón es conocido: tras los indultos de enero de 2025 y abril de 2026, el régimen ha optado en varios casos por deportar activistas en lugar de liberarlos dentro de la isla. En octubre de 2025, el opositor José Daniel Ferrer salió directamente de prisión hacia Estados Unidos. Para Cubalex, el caso reproduce ese esquema: la dictadura utiliza el trámite del parole para prolongar una detención que ya carece de respaldo legal. El plazo de la ONU y las 72 horas del habeas corpus corren en paralelo, sin que la familia sepa aún dónde está ni bajo qué condiciones.