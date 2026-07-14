Una de las figuras de Inglaterra le restó tensión al cruce con Argentina y elogió a Messi antes de la semifinal en Atlanta

🗣️ Pickford palpitó el cruce con Argentina: desde los elogios a Messi y la Albiceleste al contundente "ES SOLO UN PARTIDO DE FÚTBOL". pic.twitter.com/kU7i84BNAj — TyC Sports (@TyCSports) July 13, 2026

La previa del enfrentamiento entre la selección argentina e Inglaterra en la semifinal del Mundial ha estado acentuada por las declaraciones de los protagonistas, quienes han intentado restar dramatismo a un partido que genera una gran expectativa para avanzar a la final. Jordan Pickford, arquero de los Tres Leones, resumió la postura de ambos equipos cuando aseguró: “Es otro partido de fútbol”.

El arquero inglés, con 32 años, fue consultado en conferencia de prensa sobre la relevancia del duelo y no dudó en reconocer: “Sí, se siente especial, pero también es un trabajo y tenemos que mantener esa unión y esa mentalidad de querer seguir presionando. Es otro partido de fútbol contra una gran nación y para eso estamos acá. Cada partido es difícil en la Copa del Mundo y Argentina es nuestra próxima tarea”.

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Jordan Pickford le quitó presión al choque con Argentina y resaltó la figura de Lionel Messi (Reuters/Jay Biggerstaff)

Las palabras de Pickford no resultaron aisladas: tanto Lionel Scaloni como Lionel Messi expresaron una visión similar tras la victoria argentina en tiempo extra ante Suiza, cuando ya sabían que Inglaterra sería el siguiente rival en el camino hacia la final. El técnico fue directo y reiteró la idea central: “Es un partido de fútbol. El mensaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa”.

Scaloni profundizó en la importancia de mantener la serenidad antes de la cita en Atlanta, donde se disputará la semifinal. “Es un partido de fútbol y vamos a jugar un partido de fútbol contra una gran selección, que tiene un gran entrenador (Thomas Tuchel) que lo aprecio y lo admiro mucho. Y es un partido de fútbol. Punto. No hay más que eso”.

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Por su parte, el capitán argentino, de 39 años y con el récord de goles en la historia de los Mundiales (21), fue consultado sobre sus sensaciones previas a su primer duelo ante el conjunto europeo. “Jugar contra Inglaterra es especial porque es una potencia. En lo personal, es la primera vez que voy a jugar contra ellos. Así que va a ser lindo”.

El encuentro se presenta como una oportunidad para que ambos equipos demuestren su nivel y accedan a la esperada final. Pickford, quien será una de las figuras a seguir, anticipó la exigencia del partido y el clima que se vivirá en el estadio: “Son las cuatro mejores naciones del mundo jugando entre sí en las semifinales y va a ser un gran partido, una gran atmósfera y algo en lo que queremos prosperar”. El arquero, que conoce a varios futbolistas argentinos por su experiencia en la Premier League con el Everton, vivirá su primer enfrentamiento ante el seleccionado sudamericano.

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El arquero inglés no ocultó su admiración por Messi y valoró la oportunidad de enfrentarlo: “Él marcó tantos goles, contribuyó con tantos goles también a lo largo de su carrera y es fantástico poder finalmente enfrentarlo después de tanto tiempo y de haberlo visto cuando era un niño. Todos sabemos lo bueno que es Messi, pero también sabemos lo buena que es Argentina, así que no podemos confiar únicamente en Messi. Tenemos que enfocarnos en las otras fortalezas también, y en las otras debilidades de las que podemos sacar ventajas”.

Al referirse a la posibilidad de que el capitán argentino tenga que ejecutar un penal, Pickford fue contundente: “No creo que Messi tenga temor a patear otro penal”, recordando que el rosarino falló dos ejecuciones en la actual edición del torneo. El arquero evitó profundizar en los antecedentes del pasado, cuando Inglaterra y Argentina se enfrentaron en 2005 en Ginebra, un partido que ganó el conjunto europeo por 3-2. “¿Cuándo fue la última vez que se enfrentaron? ¿En 2005? Demasiado tiempo…”, expresó.

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En ese antecedente, Michael Owen y Wayne Rooney anotaron para Inglaterra, mientras que Hernán Crespo y Walter Samuel lo hicieron para Argentina. Pickford, aunque sonriente, no quiso detenerse en episodios históricos como el recordado cruce entre Diego Simeone y David Beckham en el Mundial de 1998, que terminó con la expulsión del inglés y el triunfo de la Albiceleste.

El arquero inglés insistió en que el plantel se mantiene unido y concentrado en una cita de máxima exigencia (IMÁGENES vía Reuters/Sam Navarro)

El periodista británico trajo a colación las “dark arts” (artes oscuras) atribuidas a los argentinos en el terreno de juego, pero Pickford defendió la conducta de su equipo: “Todos vieron cómo jugamos a lo largo del torneo, cómo queremos ganar y cómo evitamos cualquier tipo de peleas. Hemos sido muy respetuosos en cada partido”.

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El arquero insistió en que la mentalidad del equipo está puesta en competir al máximo y no subestimar a ningún rival: “Creo que a cualquiera que tengamos enfrente estamos listos y queremos ganarle. Lo mismo con Argentina, ellos van a querer venir y ganarnos a nosotros. Pero se trata de que nosotros mostremos nuestro rendimiento para ir y ganarles. Sabemos que va a ser un desafío difícil, como lo es cada partido. Nunca damos ningún partido por sentado, nunca lo tomamos a la ligera, y se trata de que estemos en nuestro mejor nivel listos para eso”.

Pickford subrayó el proceso que llevó a Inglaterra hasta esta instancia y lo que significa enfrentar a la selección sudamericana: “Sí, es un gran torneo y alcanzamos los objetivos que queríamos alcanzar. Estamos llegando a niveles que queremos alcanzar y queremos seguir presionando. Sabemos cuál es el objetivo final, pero siempre vamos paso a paso y nuestro primer paso era superar la fase de grupos. El entrenador mencionó lo de pasar por el desgaste de México y el Congo, y sabemos que cada partido es un desafío. Ahora nuestro próximo desafío es Argentina, y vamos a estar preparados y listos para eso”.

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El partido de semifinales entre Argentina e Inglaterra se jugará el miércoles 15 de julio a las 16:00 (hora argentina) en Atlanta. Será un nuevo episodio en una rivalidad que incluye 15 enfrentamientos oficiales y amistosos entre ambos seleccionados. El último antecedente fue en 2005, con triunfo inglés. El historial favorece al conjunto europeo, con seis victorias, tres derrotas y seis empates. En la Copa del Mundo, será la sexta vez que se crucen en el torneo más importante del planeta.