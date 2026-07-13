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Las imágenes del alcalde de Kansas City en el banderazo argentino que causaron furor en las redes sociales

Quinton Lucas deliró con los hinchas albicelestes en la previa del partido frente a Suiza

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El alcalde de Kansas City no que quiso perder la fiesta argentina

El alcalde de Kansas City, Quinton Lucas, se convirtió en un protagonista inesperado cuando se metió de lleno en el corazón del banderazo argentino en el Mill Creek Park del Country Club Plaza, en la previa del partido de cuartos de final ante Suiza por la Copa del Mundo 2026. Vestido de traje, tomó un bombo murguero con la imagen de Diego Armando Maradona estampada y se puso a tocarlo en medio de la plaza, ante el delirio de los fanáticos.

Cerca de 5.000 hinchas habían tomado el parque desde las cinco de la tarde del viernes, aunque la concentración demoró en alcanzar su punto álgido por la lluvia y las altas temperaturas. Nada de eso frenó a la marea celeste y blanca: con banderas, humo azul y blanco y los cánticos de siempre, los argentinos transformaron ese rincón de Misuri en una réplica del folclore de las tribunas del país. Fue en ese clima cuando apareció Lucas, y la plaza entera estalló.

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Lejos de la rigidez protocolar de su cargo, el alcalde aceptó el desafío de los hinchas sin dudar: se colgó la correa del instrumento —un bombo que llevaba ploteado el rostro de Maradona y la leyenda “Hinchas Argentinos”— y marcó el ritmo con una soltura que arrancó aplausos inmediatos. La respuesta de la multitud fue instantánea: los cánticos se multiplicaron y el coro “¡el alcalde es argentino!” recorrió el parque de punta a punta.

Quinton Lucas en el banderazo
Quinton Lucas en el banderazo

Más tarde, desde su cuenta de X, Lucas amplió el mensaje: “Esta noche, Kansas City cobró vida cuando el Banderazo de Argentina irrumpió en la Plaza, preparando el escenario para el tan esperado partido de mañana. Olas de energía, banderas ondeantes y aficionados apasionados llenaron el aire, este es el latido del Mundial de la FIFA 26 en Kansas City”.

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El video del estadounidense se extendió con rapidez por TikTok, Instagram y la propia X, y acumuló millones de reproducciones en pocas horas. Los usuarios no tardaron en rebautizar al alcalde con la etiqueta “¡El alcalde es argentino!”, mientras los comentarios se multiplicaban en cada plataforma.

El banderazo del viernes no fue el único punto de encuentro de la hinchada argentina en la ciudad. La noche anterior, los fanáticos ya se habían reunido en Los Hornos, en el barrio Northland, para el primero de varios actos de apoyo al equipo de Lionel Scaloni. Y el propio Kansas City no era territorio desconocido para la Albiceleste: la ciudad ya había albergado el debut del seleccionado el 16 de junio frente a Argelia en el Kansas City Stadium, en lo que fue el primer partido del torneo para el actual campeón del mundo.

Al día siguiente, Argentina venció a Suiza 3 a 1 en tiempo extra y avanzó a las semifinales, donde espera Inglaterra en Atlanta. El elenco argentino se enfrentará al conjunto europeo en Atlanta, este miércoles desde las 16:00. Del otro lado del cuadro están Francia y España, que jugarán el martes. La final se jugará el domingo 19 de julio en el estadio Nueva York Nueva Jersey, donde se definirá al campeón del mundo.

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