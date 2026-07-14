El Salvador se convierte en el primer país en Centroamérica en eliminar el tracoma como problema de salud pública, según la OMS

El Salvador se convirtió en el primer país de Centroamérica en eliminar el tracoma como problema de salud pública, tras recibir la validación oficial de la Organización Mundial de la Salud el 13 de julio de 2026., según detalló mediante un comunicado en su página web.

El Salvador se convirtió en el primer país de Centroamérica en eliminar el tracoma como problema de salud pública, tras recibir la validación oficial de la Organización Mundial de la Salud el 13 de julio de 2026, según detalló mediante un comunicado en su página web.

Con ese reconocimiento, se sumó a un grupo de 64 países certificados por haber eliminado al menos una enfermedad tropical desatendida. Es, además, el segundo país de América en lograrlo, después de México.

El tracoma es la principal causa infecciosa de ceguera en el mundo. La produce la bacteria Chlamydia trachomatis, que se transmite por contacto con secreciones oculares y nasales de personas infectadas.

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Cómo se manifiesta la enfermedad

Las infecciones repetidas cicatrizan el interior del párpado y hacen que las pestañas se doblen hacia el ojo, una fase llamada triquiasis tracomatosa, lo que puede derivar en pérdida permanente de la visión.

La enfermedad afecta principalmente a comunidades en situación de pobreza, con acceso limitado a agua potable, saneamiento y atención médica. En las Américas, sigue siendo endémica en zonas rurales y remotas de Brasil, Colombia, Guatemala y Perú.

Un oftalmólogo con equipo especializado examina el ojo de una mujer mayor para detectar tracoma, una enfermedad ocular, mientras un cartel informativo sobre la afección se ve al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué evaluaciones hizo El Salvador

Entre 2023 y 2026, El Salvador realizó evaluaciones focalizadas en comunidades priorizadas según factores de riesgo ambientales y sociales. Los resultados no hallaron transmisión activa del tracoma, ni signos de la enfermedad en niños ni casos avanzados con riesgo de ceguera en adultos.

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Para que la OMS otorgue la validación, un país debe cumplir tres criterios: una prevalencia de triquiasis tracomatosa inferior al 0,2% en personas de 15 años o más, una prevalencia de inflamación tracomatosa folicular menor al 5% en niños de uno a nueve años en cada distrito antes endémico, y la existencia de un sistema activo para identificar y tratar nuevos casos. El Salvador cumplió los tres.

La estrategia aplicada y el apoyo institucional

El logro no provino de una sola intervención. El país aplicó una estrategia multisectorial que incluyó el fortalecimiento de la atención primaria de salud, mejoras en acceso a agua, saneamiento e higiene, y tamizaje de agudeza visual en adultos.

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También sumó la capacitación del personal sanitario y el refuerzo de los sistemas de vigilancia para detectar y tratar casos de triquiasis tracomatosa dentro del sistema nacional de salud.

“Esta validación refleja el compromiso de El Salvador por llegar a las poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad”, señaló el doctor Jarbas Barbosa, director de la Organización Panamericana de la Salud. “Es el resultado de esfuerzos sostenidos para llegar a las comunidades, identificar posibles casos y garantizar que nadie quedara atrás”, agregó.

El ministro de Salud salvadoreño, doctor Francisco Alabi, destacó el respaldo de la OPS y de la Embajada de Canadá en el proceso: “Es un orgullo que, tres años después, nos posicionemos en la región con este logro que representa un impacto positivo en la salud visual de la población".

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Un primer plano muestra un ojo humano con el párpado superior afectado por pápulas características del tracoma, una enfermedad infecciosa que puede causar ceguera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El panorama regional y la meta para 2030

La OPS acompañó el proceso a través de la Iniciativa para la Eliminación del Tracoma en las Américas, con financiamiento del Gobierno de Canadá. Las evaluaciones también sirvieron para brindar servicios integrados de salud a las comunidades incluidas.

El director general de la OMS, doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, celebró el resultado: “Es una demostración del poder del compromiso político, la inversión estratégica y la participación comunitaria".

La OMS fijó como meta mundial eliminar el tracoma como problema de salud pública en todos los países para 2030. El Salvador estaba bajo investigación epidemiológica antes de completar sus evaluaciones y ahora sale de esa lista con certificación.

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La organización recomienda que los países validados mantengan sistemas de vigilancia y garanticen el acceso continuo a servicios oftalmológicos para prevenir una reaparición.