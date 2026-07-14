El Salvador

El Salvador se convierte en el primer país en Centroamérica en eliminar el tracoma como problema de salud pública, según la OMS

La certificación se otorgó este 13 de julio de 2026 y convierte al país en el primero de Centroamérica en alcanzar esa meta, al sumarse al grupo de 64 naciones con avances en enfermedades desatendidas

Guardar
Google icon
El Salvador se convirtió en el primer país de Centroamérica en eliminar el tracoma como problema de salud pública, tras recibir la validación oficial de la Organización Mundial de la Salud el 13 de julio de 2026., según detalló mediante un comunicado en su página web.
El Salvador se convirtió en el primer país de Centroamérica en eliminar el tracoma como problema de salud pública, tras recibir la validación oficial de la Organización Mundial de la Salud el 13 de julio de 2026., según detalló mediante un comunicado en su página web.

El Salvador se convirtió en el primer país de Centroamérica en eliminar el tracoma como problema de salud pública, tras recibir la validación oficial de la Organización Mundial de la Salud el 13 de julio de 2026, según detalló mediante un comunicado en su página web.

Con ese reconocimiento, se sumó a un grupo de 64 países certificados por haber eliminado al menos una enfermedad tropical desatendida. Es, además, el segundo país de América en lograrlo, después de México.

El tracoma es la principal causa infecciosa de ceguera en el mundo. La produce la bacteria Chlamydia trachomatis, que se transmite por contacto con secreciones oculares y nasales de personas infectadas.

PUBLICIDAD

Cómo se manifiesta la enfermedad

Las infecciones repetidas cicatrizan el interior del párpado y hacen que las pestañas se doblen hacia el ojo, una fase llamada triquiasis tracomatosa, lo que puede derivar en pérdida permanente de la visión.

La enfermedad afecta principalmente a comunidades en situación de pobreza, con acceso limitado a agua potable, saneamiento y atención médica. En las Américas, sigue siendo endémica en zonas rurales y remotas de Brasil, Colombia, Guatemala y Perú.

Oftalmólogo con máscara y equipo de iluminación examina el ojo de una mujer mayor con un hisopo. Un cartel sobre el tracoma es visible en el fondo.
Un oftalmólogo con equipo especializado examina el ojo de una mujer mayor para detectar tracoma, una enfermedad ocular, mientras un cartel informativo sobre la afección se ve al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué evaluaciones hizo El Salvador

Entre 2023 y 2026, El Salvador realizó evaluaciones focalizadas en comunidades priorizadas según factores de riesgo ambientales y sociales. Los resultados no hallaron transmisión activa del tracoma, ni signos de la enfermedad en niños ni casos avanzados con riesgo de ceguera en adultos.

PUBLICIDAD

Para que la OMS otorgue la validación, un país debe cumplir tres criterios: una prevalencia de triquiasis tracomatosa inferior al 0,2% en personas de 15 años o más, una prevalencia de inflamación tracomatosa folicular menor al 5% en niños de uno a nueve años en cada distrito antes endémico, y la existencia de un sistema activo para identificar y tratar nuevos casos. El Salvador cumplió los tres.

La estrategia aplicada y el apoyo institucional

El logro no provino de una sola intervención. El país aplicó una estrategia multisectorial que incluyó el fortalecimiento de la atención primaria de salud, mejoras en acceso a agua, saneamiento e higiene, y tamizaje de agudeza visual en adultos.

También sumó la capacitación del personal sanitario y el refuerzo de los sistemas de vigilancia para detectar y tratar casos de triquiasis tracomatosa dentro del sistema nacional de salud.

“Esta validación refleja el compromiso de El Salvador por llegar a las poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad”, señaló el doctor Jarbas Barbosa, director de la Organización Panamericana de la Salud. “Es el resultado de esfuerzos sostenidos para llegar a las comunidades, identificar posibles casos y garantizar que nadie quedara atrás”, agregó.

El ministro de Salud salvadoreño, doctor Francisco Alabi, destacó el respaldo de la OPS y de la Embajada de Canadá en el proceso: “Es un orgullo que, tres años después, nos posicionemos en la región con este logro que representa un impacto positivo en la salud visual de la población".

Primer plano de un ojo humano. El párpado superior muestra múltiples protuberancias blanquecinas. Iris azul y marrón, con vasos sanguíneos rojos en la esclera.
Un primer plano muestra un ojo humano con el párpado superior afectado por pápulas características del tracoma, una enfermedad infecciosa que puede causar ceguera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El panorama regional y la meta para 2030

La OPS acompañó el proceso a través de la Iniciativa para la Eliminación del Tracoma en las Américas, con financiamiento del Gobierno de Canadá. Las evaluaciones también sirvieron para brindar servicios integrados de salud a las comunidades incluidas.

El director general de la OMS, doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, celebró el resultado: “Es una demostración del poder del compromiso político, la inversión estratégica y la participación comunitaria".

La OMS fijó como meta mundial eliminar el tracoma como problema de salud pública en todos los países para 2030. El Salvador estaba bajo investigación epidemiológica antes de completar sus evaluaciones y ahora sale de esa lista con certificación.

La organización recomienda que los países validados mantengan sistemas de vigilancia y garanticen el acceso continuo a servicios oftalmológicos para prevenir una reaparición.

Temas Relacionados

Organización Mundial de la SaludOrganización Panamericana de la SaludEnfermedades infecciosasEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Costa Rica expresa sus condolencias por la muerte del ex emir de Catar Hamad bin Khalifa Al Thani

El Gobierno costarricense manifestó su solidaridad con el pueblo catarí tras el fallecimiento del llamado “Emir Padre”, quien gobernó el país entre 1995 y 2013 y fue una de las figuras más influyentes en la transformación económica, política y diplomática de la nación del Golfo

Costa Rica expresa sus condolencias por la muerte del ex emir de Catar Hamad bin Khalifa Al Thani

El esposo de una alcaldesa guatemalteca se declara culpable en Estados Unidos por conspiración para el narcotráfico

La causa federal en Texas establece que Juan José Morales Cifuentes aceptó ceder US$1 millón en efectivo ligado a actividades ilícitas de estupefacientes, como parte del pacto que firmó con la Fiscalía

El esposo de una alcaldesa guatemalteca se declara culpable en Estados Unidos por conspiración para el narcotráfico

Honduras: Nasry Asfura reitera su llamado para rescatar a la ENEE

Asfura aseguró que la crisis financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) representa el mayor problema económico que enfrenta el país

Honduras: Nasry Asfura reitera su llamado para rescatar a la ENEE

La “wedding planner” acusada de estafa agravada en El Salvador fue detenida

El Juzgado Séptimo de Paz ordenó prisión preventiva y abrió instrucción formal contra una organizadora de eventos. La Fiscalía describe pagos por salones, banquetes y extras. Varias parejas dicen que lo pactado no llegó

La “wedding planner” acusada de estafa agravada en El Salvador fue detenida

Fuertes vientos provocan caída de árboles, daños en viviendas y un deslizamiento en el Caribe de Costa Rica

Las emergencias se reportan en cinco cantones de la provincia de Limón, donde los Comités Municipales de Emergencia mantienen activos los operativos para atender a las familias afectadas y evaluar los daños ocasionados por las intensas ráfagas de viento

Fuertes vientos provocan caída de árboles, daños en viviendas y un deslizamiento en el Caribe de Costa Rica

TECNO

Steam regala hoy cuatro juegos que van desde el horror psicológico hasta la construcción de ciudades con zombis

Steam regala hoy cuatro juegos que van desde el horror psicológico hasta la construcción de ciudades con zombis

Meta recortó el 10% de su plantilla por la IA, pero 4 meses después su fundador admitió que la aceleración no llegó

WhatsApp tiene una papelera oculta que puede estar llenando la memoria de tu celular sin que lo sepas

Primero el enchufe, después el celular: el error de orden que millones cometen al cargar su teléfono

Qué significa la letra “D” en los autos automáticos y por qué los manuales no la tienen

ENTRETENIMIENTO

Dos hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt avanzan con sus solicitudes para usar solo el apellido Jolie

Dos hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt avanzan con sus solicitudes para usar solo el apellido Jolie

“No será olvidado”, la emocionante despedida de Steven Spielberg a Sam Neill

“Me quedé atónita”, Julianne Moore recordó el momento en que Pedro Almodóvar cambió su carrera

Las últimas reflexiones de Sam Neill sobre la muerte antes de fallecer a los 78 años

“Es aterradora e increíble”, el halago de Timothée Chalamet a Anya Taylor-Joy por Dune: Tercera parte

MUNDO

Del primer ataque con un dron naval al primer desembarco robótico: cómo evolucionan las operaciones militares sin tripulación

Del primer ataque con un dron naval al primer desembarco robótico: cómo evolucionan las operaciones militares sin tripulación

Estados Unidos se sumó a la alarma internacional por el hackeo de routers: la NSA atribuye los ataques a Rusia

De capital vikinga a destino turístico imperdible: así es Bergen, la ciudad que enamora en el Atlántico Norte

La ONU y la Organización Marítima exigieron el paso libre en el estrecho de Ormuz

El Comando Central de Estados Unidos confirmó que el bloqueo naval contra Irán comenzará este martes