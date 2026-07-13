Dos hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt avanzan con sus solicitudes para usar solo el apellido Jolie

Zahara y Maddox solicitan oficialmente eliminar “Pitt” de sus nombres legales. (Shutterstock. Reuters)

Zahara y Maddox, hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt, avanzaron en el proceso legal para modificar sus nombres y eliminar el apellido Pitt, de acuerdo con documentos judiciales obtenidos por People.

Ambos jóvenes cumplieron con un requisito establecido por la legislación de California al publicar avisos oficiales sobre su intención de cambiar sus nombres.

Zahara, de 21 años, publicó el aviso legal en el Los Angeles Daily Journal el jueves 9 de julio, mientras que Maddox, de 24 años, realizó la misma publicación el martes 7 de julio.

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Los documentos indican que ambos solicitaron que sus nombres legales sean modificados para quedar como “Zahara Marley Jolie” y “Maddox Chivan Jolie”, respectivamente.

Zahara y Maddox están a la espera de dejar solo el apellido de su madre en su nombre legal. (Shutterstock)

Las solicitudes todavía no han sido aprobadas por un juez. El siguiente paso del procedimiento será una audiencia judicial. La audiencia de Maddox está programada para el 14 de septiembre, mientras que la de Zahara se llevará a cabo el 28 de septiembre.

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El proceso de Zahara ocurre después de que la joven dejara de utilizar públicamente el apellido Pitt durante su ceremonia de graduación de Spelman College, celebrada el 17 de mayo de 2026.

Aunque en el programa oficial de la ceremonia aparecía como Zahara Marley Jolie-Pitt, al momento de ser nombrada para recibir su diploma fue presentada como Zahara Marley Jolie.

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La joven se graduó con una licenciatura en Psicología y, desde entonces, su solicitud formal representa un nuevo paso dentro del proceso para modificar su identidad legal.

Maddox también había iniciado acciones relacionadas con el cambio de apellido antes de esta publicación oficial. En mayo de 2026 presentó una solicitud para retirar “Pitt” de su nombre legal.

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Maddox inició el trámite para cambiar su nombre en mayo de 2026. (REUTERS)

Previamente, el joven ya había utilizado el apellido Jolie en los créditos de la película Couture, donde participó como asistente de dirección junto a su madre.

El movimiento de Zahara y Maddox se suma a cambios similares realizados por otros hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt.

En agosto de 2024, se confirmó que Shiloh Nouvel Jolie-Pitt había cambiado legalmente su nombre a Shiloh Jolie después de presentar la solicitud el 27 de mayo de ese año, fecha en la que cumplió 18 años.

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Poco después de que Shiloh presentara su petición, una fuente cercana a Pitt declaró a PEOPLE que el protagonista de F1 estaba “al tanto” del cambio.

“Él es consciente y le duele que Shiloh haya dejado de usar su apellido. Para Brad, recordar que ha perdido a sus hijos no es fácil. Ama a sus hijos y los extraña”, comentó el informante.

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Brad Pitt se sintió triste tras conocer la decisión de Shiloh. (AP)

Además, Vivienne Jolie, hija menor de la pareja, apareció acreditada con el apellido Jolie en el programa de Broadway de The Outsiders, producción musical que ayudó a desarrollar junto a su madre. En esa publicación no utilizó el apellido compuesto Jolie-Pitt.

Las modificaciones de nombre ocurren después de varios años de reportes sobre la relación entre los hijos y Brad Pitt tras la separación de la pareja en 2016. Los actores estuvieron juntos desde 2005 y contrajeron matrimonio en 2014. Su divorcio quedó finalizado en diciembre de 2024, después de un proceso legal que se extendió durante varios años.

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Antes de su separación, la pareja había formado una familia con seis hijos: Maddox, Zahara, Shiloh, Vivienne, Pax y Knox. Angelina Jolie adoptó a Zahara en 2005 y a Maddox antes de iniciar formalmente su relación con Pitt.

Posteriormente, el actor comenzó los procesos legales de adopción de ambos, y en enero de 2006 un juez de Los Ángeles aprobó la solicitud para que sus apellidos fueran modificados a Jolie-Pitt.

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Brad Pitt adoptó a Zahara y a Maddox después de casarse con Angelina Jolie. (Europa Press)

La relación entre Brad Pitt y sus hijos adultos ha sido señalada en distintos reportes como distante. En 2024, una fuente citada por People indicó que el actor tenía poco contacto con algunos de sus hijos mayores.

En aquel entonces, aún tenía derecho a visitas con sus hijos menores, pero todos ellos ya son mayores de edad.

“Este es el resultado de una prolongada campaña de alienación parental. Es una realidad increíblemente triste, pero no sorprende después de años en los que uno de los padres ha utilizado a los hijos contra el otro sin importarle las consecuencias”, declaró el informante.