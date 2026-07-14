Manuel Ibero de Gran Hermano fue atacado por uno de los asesinos de Fernando Báez Sosa: “Él estaba recién operado”

La familia de Manuel Ibero aclaró que el participante de Gran Hermano no tiene amistad ni complicidad con los asesinos de Fernando Báez Sosa (Video: Instagram)

La familia de Manuel Ibero, participante de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), salió a aclarar públicamente cuál es el vínculo real entre el concursante y los rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, luego de que en las últimas horas circularan en redes sociales versiones que intentaban vincularlo con ese grupo. Lejos de una amistad o complicidad, el relato que emergió fue el opuesto: Manuel también fue víctima de la violencia de ese mismo grupo.

El hermano del participante brindó precisiones al respecto en La Linterna, el programa conducido por Laura Ubfal en Bondi Live, donde aclaró que la conexión entre Manuel y los condenados no es de cercanía sino de conflicto. “Uno de los condenados a Manuel le pegó una piña en la cabeza y en la rodilla”, relató, y agregó un detalle que subraya la gravedad de lo ocurrido: en ese momento, el participante de Gran Hermano había salido a una fiesta de Navidad con muletas, recién operado de una lesión en los ligamentos cruzados que había sufrido jugando al fútbol.

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“Manuel, a esa fiesta, había salido con muletas. O sea, estaba literalmente recién operado”, precisó su hermano, quien también confirmó que el golpe lo dejó inconsciente. El Tribunal en lo Criminal N°1 de Dolores dictó sentencia contra los ocho rugbiers acusados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell. Cinco de ellos —Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli— recibieron prisión perpetua como coautores del delito. Los otros tres —Lucas Pertossi, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz— fueron condenados a 15 años de prisión como partícipes secundarios. Las condenas aún no están firmes y la causa espera definiciones de la Corte Suprema de Justicia.

Los condenados del asesinato de Fernando Báez Sosa, Ciro Pertossi (frente, izquierda), Matías Benicelli (frente, segunda desde la izquierda), Blas Cinalli (frente, segunda desde la derecha), Lucas Pertossi (frente, derecha), Ayrton Viollaz (atrás, izquierda), Máximo Thomsen (atrás, segunda desde la izquierda), Enzo Comelli (atrás, segunda desde la derecha) y Luciano Pertossi (atrás, derecha)(Juan Mabromata / AFP)

La revelación se produjo en el marco de una discusión más amplia sobre los límites del juego en el reality y el daño que pueden causar las versiones falsas que circulan en redes sociales. Flor Cabrera fue quien introdujo el tema al señalar que Manuel había contado dentro de la casa que tuvo “un altercado” con los asesinos de Fernando. Su hermano confirmó el episodio y aportó los detalles que hasta entonces no habían trascendido al público.

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Tanto Manuel como los rugbiers condenados por el crimen son oriundos de Zárate, la localidad bonaerense donde ocurrieron estos hechos. Esa coincidencia geográfica fue el punto de partida de las especulaciones en redes, que también señalaron que el hermano del participante seguía en redes sociales una cuenta de apoyo a los detenidos. La familia respondió que ese dato, de ser cierto, no involucra a Manuel de ninguna manera.

A través de un comunicado difundido en las cuentas del participante, la familia de Ibero rechazó de forma categórica cualquier asociación con los condenados. Aclararon que Manuel “nunca jugó al rugby” y que el simple hecho de conocer o seguir en redes a una persona de la misma ciudad, sobreseída en esa causa, “no autoriza a nadie a instalar la falsa idea de que tiene relación o amistad con los condenados”. El texto también advirtió que difundir versiones sin sustento, instalar sospechas o utilizar una tragedia para desacreditar a alguien “no forma parte del juego: es una forma de dañar”.

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El hermano de Manuel Ibero afirmó que uno de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa lo golpeó y lo dejó inconsciente

Ubfal fue enfática en el programa al señalar que la aclaración no apuntaba a proteger la posición de Manuel en el juego —en este momento en placa de eliminación— sino a evitar que una familia ya golpeada por el dolor volviera a ser arrastrada al centro de una polémica mediática. “Lo estamos aclarando porque esto afecta a la familia de Fernando Báez Sosa”, dijo la conductora, y pidió que no se mezclaran los temas. Nenu López, que se identificó como amiga de la exnovia de Fernando, respaldó esa postura: “Me parece horrible que se mezclen las cosas. Hay una persona que merece descansar, una familia”.

El comunicado familiar cerró con una advertencia directa: “No todo vale. Hay límites que nunca deberían cruzarse”. La familia subrayó que estas acusaciones “no solo perjudican injustamente a Manuel y a su familia, sino que también reviven un hecho profundamente doloroso para los seres queridos de la verdadera víctima”, y reclamó que ese dolor “merece el máximo respeto y jamás debería utilizarse como herramienta de confrontación”.

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El crimen de Fernando Báez Sosa ocurrió en enero de 2020 en Villa Gesell y conmocionó a la sociedad argentina. Los rugbiers condenados son oriundos de Zárate, la misma ciudad donde creció Manuel Ibero, un dato que alimentó las confusiones pero que, según su familia, no establece ningún lazo entre ellos.