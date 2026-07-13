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Quién es el árbitro estadounidense que dirigirá a Argentina por la semifinal del Mundial: el antecedente de los Juegos Olímpicos

Nacido en Casablanca y criado en Estados Unidos, Ismail Elfath llega a esta instancia con tres partidos dirigidos en el torneo, un promedio de 3,85 tarjetas amarillas por encuentro y 268 partidos internacionales en su carrera

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Ismail Elfath, árbitro principal de la semifinal entre Inglaterra y Argentina, nació en Casablanca y emigró a Estados Unidos a los 18 años (Reuters/Tim Heitman)
Ismail Elfath, árbitro principal de la semifinal entre Inglaterra y Argentina, nació en Casablanca y emigró a Estados Unidos a los 18 años (Reuters/Tim Heitman)

Ismail Elfath, árbitro estadounidense de origen marroquí, fue designado por la FIFA para dirigir la semifinal del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina. El encuentro se jugará este miércoles desde las 16 en Atlanta y será el primero dirigiendo a la Albiceleste.

Elfath llega a esta instancia con tres partidos en el torneo y un historial que abarca más de 268 partidos internacionales. Nacido en Casablanca el 3 de marzo de 1982, el juez designado para la semifinal emigró a Estados Unidos a los 18 años y construyó desde allí una trayectoria arbitral que lo llevó a la cima del fútbol mundial.

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Con 44 años, acumula una década como árbitro FIFA y este Mundial 2026 es su segunda Copa del Mundo, tras su participación en Qatar 2022.

A lo largo de su carrera ha arbitrado en la CONCACAF Gold Cup, la CONCACAF Nations League, el Mundial Sub-20, la FIFA Club World Cup y la Copa América, además de haber dirigido partidos en la J1 League de Japón y en la Saudi Pro League.

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La FIFA designó una terna con mayoría estadounidense para la semifinal del 15 de julio en el Atlanta Stadium, con Corey Parker y Kyle Atkins como asistentes
La FIFA designó una terna con mayoría estadounidense para la semifinal del 15 de julio en el Atlanta Stadium, con Corey Parker y Kyle Atkins como asistentes

Sus números reflejan un perfil de árbitro con criterio firme. En 268 partidos, acumuló 1.032 tarjetas amarillas, con un promedio de 3,85 amonestaciones por encuentro, una cifra que lo sitúa justo en la franja de lo que se considera un arbitraje exigente sin caer en el rigor extremo.

En cuanto a las expulsiones, el registro suma 36 rojas directas y 33 por doble amarilla, para un total de 69 jugadores enviados a las duchas a lo largo de su carrera, lo que equivale a aproximadamente una expulsión cada cuatro partidos.

El equipo arbitral que lo acompañará en la semifinal estará integrado por los asistentes Corey Parker y Kyle Atkins, ambos estadounidenses. El cuarto oficial será el italiano Maurizio Mariani, y el árbitro asistente de reserva, también italiano, Daniele Bindoni.

Cómo fue la participación de Elfath en el Mundial 2026

En el Mundial 2026, Elfath dirigió tres partidos antes de la semifinal, con actuaciones en fase de grupos y octavos de final que incluyeron dos penales cobrados a favor de Brasil (REUTERS/Daniel Becerril)
En el Mundial 2026, Elfath dirigió tres partidos antes de la semifinal, con actuaciones en fase de grupos y octavos de final que incluyeron dos penales cobrados a favor de Brasil (REUTERS/Daniel Becerril)

El recorrido de Elfath en la Copa del Mundo 2026 comenzó el 14 de junio con el partido entre Países Bajos y Japón —2-2, en el Dallas Stadium—, que tuvo un valor histórico adicional: fue el primer encuentro del torneo con una terna arbitral integrada por los países anfitriones, con las mexicanas Katia García como cuarta oficial y Sandra Ramírez como asistente. En ese partido, Elfath mostró 3 tarjetas amarillas y no recurrió a ninguna roja.

Su segunda actuación llegó el 26 de junio, en el Estadio de Guadalajara (México), con el partido entre Uruguay y España correspondiente a la fase de grupos. El encuentro, que terminó 0-1 a favor de los españoles, tuvo su momento de mayor tensión en el tiempo de descuento, cuando Elfath expulsó al uruguayo Agustín Canobbio tras revisar una entrada peligrosa. En total, mostró 4 tarjetas amarillas y 1 roja directa, y el arbitraje recibió fuertes críticas en el entorno sudamericano.

El tercer partido fue el más complejo del torneo para él. El 5 de julio, en los octavos de final, Brasil y Noruega se enfrentaron en un encuentro de alta fricción que terminó 1-2 y significó la eliminación de la “Canarinha”. Elfath sancionó dos penales a favor de Brasil: el primero, en el minuto 10, lo cobró tras ser llamado al monitor por la encargada del VAR, Tatiana Guzmán, quien lo convocó para corregir una omisión en el campo; el segundo llegó sobre el cierre del partido por una falta imprudente. Ninguno de los dos alcanzó para revertir el resultado.

Con esos tres partidos dirigidos, la designación para la semifinal entre Inglaterra y Argentina es su cuarta asignación en el torneo y la de mayor envergadura hasta ahora.

El antecedente con la selección argentina

El único antecedente de Elfath con una selección argentina fue en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cuando arbitró el empate 1-1 entre España y la Sub-23 dirigida por Fernando Batista (REUTERS/Molly Darlington)
El único antecedente de Elfath con una selección argentina fue en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cuando arbitró el empate 1-1 entre España y la Sub-23 dirigida por Fernando Batista (REUTERS/Molly Darlington)

Elfath nunca dirigió a la selección argentina Mayor antes de este partido. El único antecedente que existe entre el árbitro y una representación nacional argentina corresponde a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 —disputados en 2021—, cuando arbitró el partido entre España y la selección olímpica Sub-23, que terminó 1-1 en la fase de grupos.

Aquel empate dejó a la Argentina, dirigida entonces por Fernando Batista, sin posibilidad de avanzar en el torneo.

Fuera de ese antecedente con la categoría juvenil de restricción de edad, Elfath no tuvo intervención en ningún partido de la Mayor, ni en Eliminatorias Sudamericanas —competencia que corresponde a árbitros de la CONMEBOL— ni en el Mundial de Qatar 2022.

La semifinal del 15 de julio en Atlanta marcará, entonces, su debut absoluto con la “Albiceleste” en la máxima categoría.

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