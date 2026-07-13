Amy Schumer comparte una imagen en bikini y destaca su cicatriz de cesárea: “Soy una guerrera”

Amy Schumer sorprende al mostrar su cicatriz de cesárea en una nueva fotografía. (Reuters. Instagram)

Amy Schumer compartió una imagen en la que mostró su cicatriz de cesárea mientras posaba en bikini, acompañando la fotografía con un mensaje en el que destacó su experiencia personal tras convertirse en madre.

La comediante, de 45 años, publicó la imagen el viernes a través de sus historias de Instagram. En la fotografía aparece usando un bikini amarillo y cubriendo su rostro con un filtro de gafas de sol de gran tamaño. Sobre la imagen escribió: “La cicatriz de la cesárea asomándose diciendo: ‘Sí, soy una guerrera’”.

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La publicación hizo referencia a la intervención quirúrgica a la que fue sometida durante el nacimiento de su hijo Gene, quien nació en 2019. Schumer ha compartido en distintas ocasiones aspectos relacionados con la maternidad y su experiencia después del embarazo.

Amy Schumer mostró la cicatriz de su cesárea. (Instagram)

La actriz de I Feel Pretty dio la bienvenida a Gene junto a su entonces esposo, el chef Chris Fischer. La pareja contrajo matrimonio en secreto en 2018 y posteriormente anunció el nacimiento de su hijo.

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En diciembre, Schumer informó que ella y Fischer habían tomado la decisión de terminar su matrimonio después de siete años juntos. A través de una publicación en Instagram, la comediante explicó que ambos continuarían enfocados en la crianza de su hijo y pidió respeto por su privacidad durante ese proceso.

“Chris y yo hemos tomado la difícil decisión de terminar nuestro matrimonio después de 7 años. Nos queremos mucho y seguiremos enfocándonos en criar a nuestro hijo”, escribió en aquella ocasión.

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La noticia llegó después de meses de especulaciones sobre una posible separación. Algunos seguidores habían señalado cambios en las publicaciones de Amy Schumer en redes sociales como posibles indicios de una nueva etapa personal.

Amy Schumer y Chris Fischer se divorciaron después de 7 años de matrimonio. (Evan Agostini/Invision/AP)

Schumer y Fischer comenzaron su relación antes de casarse en 2018. Durante su matrimonio mantuvieron una vida relativamente privada y compartieron algunos momentos familiares a través de redes sociales, principalmente relacionados con la crianza de su hijo.

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En los meses previos al anuncio del divorcio, la actriz compartió fotografías en las que mostró cambios físicos y habló sobre su proceso de pérdida de peso.

La artista atribuyó parte de ese cambio al uso del medicamento Mounjaro, un tratamiento utilizado para controlar la diabetes tipo 2 y que también ha sido empleado para la pérdida de peso bajo supervisión médica.

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En una de sus publicaciones, la comediante apareció sin su anillo de matrimonio mientras posaba con un vestido amarillo, una imagen que generó comentarios entre sus seguidores antes de que confirmara públicamente la separación.

Amy Schumer mostró fotos ce su pérdida de peso. (Instagram)

La fotografía de la cicatriz de cesárea se suma a otras publicaciones en las que Schumer ha hablado sobre su cuerpo y las experiencias vinculadas con la maternidad. La actriz ha utilizado sus redes sociales para compartir aspectos personales y reflexiones sobre distintas etapas de su vida.

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Además de su carrera como comediante, Amy Schumer ha participado en películas como Trainwreck y I Feel Pretty, así como en proyectos de televisión y especiales de comedia. A lo largo de su trayectoria también ha abordado temas relacionados con la vida cotidiana, las relaciones personales y la maternidad dentro de su trabajo.