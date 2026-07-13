Tom Holland revela cómo apoyó a Zendaya durante una escena clave de ‘La Odisea’

Tom Holland estuvo presente durante una de las escenas más importantes de Zendaya en La Odisea. (AFP)

Tom Holland reveló que acompañó a Zendaya durante la filmación de una de las escenas más importantes de La Odisea, la nueva adaptación cinematográfica dirigida por Christopher Nolan, cuyo estreno está previsto para el 17 de julio.

El actor compartió la experiencia durante una entrevista con el programa canadiense E Talk, de CTV, donde fue consultado sobre la dinámica de trabajo con la actriz dentro de la producción y la participación de ambos en la historia inspirada en la epopeya atribuida al poeta griego Homero.

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Durante la conversación, el entrevistador comentó que el personaje de Matt Damon, Odiseo, recibe orientación del personaje de Zendaya, la diosa Atenea, mientras que el personaje de Tom Holland, Telémaco, no comparte ese tipo de interacción en pantalla.

En ese momento, Anne Hathaway, quien interpreta a Penélope, madre de Telémaco en la película, intervino para señalar que ambos personajes sí coinciden en una escena.

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Tom Holland y Zendaya compartieron pocas escenas en 'La Odisea'. (Reuters)

Holland confirmó que compartieron una secuencia y explicó que también estuvo presente durante el rodaje de una de las escenas principales protagonizadas por su ahora esposa, correspondiente al episodio del sitio de Troya.

El actor señaló que vestía ”pantalones deportivos y una sudadera con capucha, como si estuviera escondido en un rincón, simplemente disfrutando" de la actuación de Zendaya.

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“Estuve presente cuando ella rodó su gran escena durante el asedio de Troya. Literalmente pensé: ‘Estoy aquí si me necesitas’. Fue una experiencia increíble para los dos, ¿sabes?“, dijo.

El intérprete también explicó que compartir el set con actores que ya habían colaborado anteriormente con el director les permitió resolver dudas sobre la dinámica de trabajo durante la producción.

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Tom Holland aseguró que los demás actores les dieron consejos para su interpretación.(Universal Pictures via AP)

“Había veteranos, y podíamos preguntarnos: ‘¿Lo estoy haciendo bien? No sé qué está pasando’. Pero fue una experiencia increíble. Y sabes, Z siente lo mismo”, dijo.

Tom Holland señaló que tanto él como Zendaya recurrieron en diversas ocasiones a integrantes del elenco con experiencia previa en proyectos dirigidos por Nolan para conocer mejor la forma de trabajar del cineasta y comprender el funcionamiento del rodaje.

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En otra entrevista reciente, realizada por Access Hollywood, Holland compartió detalles sobre el proceso mediante el cual Zendaya se incorporó al elenco de la película.

Zendaya se incorporó al elenco de 'La Odisea' luego de Tom Holland. (Reuters)

El actor explicó que, después de ser elegido para interpretar a Telémaco en 2024, leyó el guion junto a ella. Posteriormente sostuvo una reunión con Christopher Nolan para conversar sobre el proyecto.

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Durante ese encuentro, según relató el actor, el director le preguntó si tendría algún inconveniente en que la artista fuera considerada para interpretar a Atenea.

El actor comentó que inicialmente pensó que Nolan le haría una consulta relacionada con su propio personaje, pero se sorprendió cuando el director planteó la posibilidad de incorporar a Zendaya al reparto.

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Christopher Nolan le preguntó a Tom Holland si le molestaría que Zendaya fuera Atenea. REUTERS/Isabel Infantes

“No sabía qué iba a decir, y me preguntó: ‘¿Te ofenderías si le pidiera a Zendaya que interpretara a Atenea?’. Y yo le respondí: ‘¿Por qué me ofendería?’. Le dije: ‘Sería un honor, sería maravilloso. Estoy segura de que le encantaría’”, contó.

De acuerdo con el actor, Interstellar es la película favorita de Zendaya dentro de la filmografía del director, por lo que la invitación representó una oportunidad importante para ambos.

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