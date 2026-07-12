Entretenimiento

Murió Wai Ching Ho, la villana de ‘Daredevil’ y ‘Iron Fist’ de Marvel

La actriz, reconocida por interpretar a Madame Gao en varios proyectos del Universo Cinematográfico de Marvel, falleció a los 82 años

Guardar
Google icon
Wai Ching Ho, actriz de Daredevil y Iron Fist, muere a los 82 años. (Captura de video)
Wai Ching Ho, actriz de Daredevil y Iron Fist, muere a los 82 años. (Captura de video)

Wai Ching Ho, quien es conocida por interpretar a Madame Gao en las series de Marvel Daredevil, Iron Fist y The Defenders, falleció a los 82 años. La noticia fue dada a conocer por colegas y colaboradores de la intérprete a través de redes sociales.

El actor Peter Shinkoda, quien compartió escena con la artista en Daredevil, informó sobre su fallecimiento mediante una publicación en Instagram el 11 de julio.

PUBLICIDAD

“Acabo de perder a alguien muy especial para mí. Era una de las personas más geniales”, acompañado del hashtag #Gao, en referencia al personaje que la actriz interpretó dentro del universo televisivo de Marvel.

Posteriormente, Shinkoda compartió varias fotografías de Ho y publicó un segundo mensaje en el que recordó el tiempo que trabajaron juntos.

Peter Shinkoda rindió homenaje a Wai Ching Ho tras su muerte.
Peter Shinkoda rindió homenaje a Wai Ching Ho tras su muerte.

“Nunca te olvidaré. Aprendí cada minuto de ti cuando estuvimos juntos dentro y fuera del set. Conocía la sabiduría; siempre escuchaba atentamente cada una de tus palabras. Nos volveremos a encontrar, amiga mía. Eras preciosa”, escribió.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, representantes de la famosa no han emitido un comunicado oficial sobre su fallecimiento, sin embargo el actor Perry Yung señaló que Ho “falleció pacíficamente después de sufrir un derrame cerebral hace dos días”.

Yung recordó haber coincidido con Wai Ching Ho en diversas producciones teatrales y cinematográficas.

“La había visto actuar muchas veces en el escenario, habíamos comido muchos dim sum y ella vino a ver a Slant Performance Group muchas veces. Incluso tuve la enorme fortuna de interpretar a su marido (padres de Justin Chon) en la película High Resolution”, escribió.

Perry Yung reveló que Wai Ching Ho falleció a causa de un derrame cerebral.
Perry Yung reveló que Wai Ching Ho falleció a causa de un derrame cerebral.

Además, Mahira Kakkar también compartió un mensaje en redes sociales para recordar a Ho. En su publicación la describió como una persona cálida, divertida y positiva, además de destacar que representó una referencia para diversos actores y actrices asiático-estadounidenses dentro de la industria del entretenimiento.

Kakkar señaló que Ho fue una figura de apoyo para quienes contaban con pocos modelos a seguir en el ámbito artístico y expresó su agradecimiento por haber tenido la oportunidad de conocerla y trabajar con ella.

Nacida en Hong Kong, Wai Ching Ho desarrolló una extensa carrera en cine, televisión y teatro en Estados Unidos. A lo largo de varias décadas participó en producciones de distintos géneros y consolidó una trayectoria tanto en escenarios teatrales como en proyectos audiovisuales.

Uno de sus papeles más conocidos fue el de Madame Gao, personaje presentado en la primera temporada de Daredevil, estrenada en 2015 por Netflix. La villana también apareció posteriormente en las series Iron Fist y The Defenders, producciones que formaron parte del universo televisivo de Marvel antes de su integración al catálogo de Disney.

Wai Ching Ho se convirtió en una de las villanas de Marvel tras interpretar a Madame Gao. (Captura de video)
Wai Ching Ho se convirtió en una de las villanas de Marvel tras interpretar a Madame Gao. (Captura de video)

Además de su participación en estas series, Ho intervino en películas como Premium Rush, Hustlers y High Resolution. En televisión también formó parte del elenco de producciones como Fresh Off the Boat, Awkwafina Is Nora from Queens y la telenovela One Life to Live, en la que apareció durante dos episodios.

En el ámbito de la animación, prestó su voz al personaje de la abuela Wu en la película Turning Red, producción de Pixar estrenada en 2022.

Su trayectoria también incluyó una destacada presencia en el teatro. Entre sus trabajos escénicos figura Endlings, obra escrita por la dramaturga y cineasta Celine Song, presentada en el circuito off-Broadway.

Temas Relacionados

Wai Ching HoDaredevilIron FistMarvelestrellas de Hollywoodentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Britney Spears se pronuncia tras ser captada de pie por el techo de un vehículo en movimiento

Las fotografías mostraban a la cantante asomándose por el techo de un vehículo mientras circulaba por una autopista de Los Ángeles

Britney Spears se pronuncia tras ser captada de pie por el techo de un vehículo en movimiento

Daniella Monet revive la era Nickelodeon: el regreso de “Victorious” y la historia detrás de su audición para “Hannah Montana”

La actriz habló en una entrevista para el podcast Zach Sang Show sobre la nueva serie ambientada en Hollywood Arts, su regreso como Trina Vega y los momentos clave de una carrera que la llevó por diversas producciones

Daniella Monet revive la era Nickelodeon: el regreso de “Victorious” y la historia detrás de su audición para “Hannah Montana”

“Avengers: Doomsday”: así lucirán el Doctor Doom, los X-Men y los Vengadores en la nueva película

El arte conceptual publicado por el exdirector visual de Marvel Studios adelantó el aspecto de los personajes

“Avengers: Doomsday”: así lucirán el Doctor Doom, los X-Men y los Vengadores en la nueva película

“A los 48 años me siento mejor que a los 20”: la reflexión de Zoë Saldaña sobre el paso del tiempo

En una entrevista con Vogue, la actriz habló sobre la autoaceptación, cómo cambió su relación con el cuerpo y el envejecimiento, y explicó por qué hoy prioriza el bienestar, la fuerza física y la paz consigo misma por encima de cualquier ideal de juventud

“A los 48 años me siento mejor que a los 20”: la reflexión de Zoë Saldaña sobre el paso del tiempo

La familia Beckham se reunió en Miami para apoyar a Inglaterra mientras Brooklyn vio el partido televisado

David Beckham vivió una noche emotiva en el Hard Rock Stadium, donde alentó a la selección junto a su esposa y tres de sus hijos

La familia Beckham se reunió en Miami para apoyar a Inglaterra mientras Brooklyn vio el partido televisado

DEPORTES

La selección argentina tiene ese “qué se yo”

La selección argentina tiene ese “qué se yo”

El conmovedor relato de un exfutbolista italiano en el gol de Julián Álvarez contra Suiza: “¡Es un pandemonium!”

Uruguay eligió al reemplazante interino de Marcelo Bielsa: también estará a cargo del seleccionado Sub 20

La euforia de los hijos de una leyenda del rock tras ver en vivo el triunfo de Argentina ante Suiza: “¡Increíble!”

Así quedó la tabla histórica de títulos de Grand Slam tras la consagración de Jannik Sinner en Wimbledon 2026

TELESHOW

La filosa pregunta de Marta González a Mirtha Legrand sobre su vida sentimental y la reacción de la diva: “Algún muchachito”

La filosa pregunta de Marta González a Mirtha Legrand sobre su vida sentimental y la reacción de la diva: “Algún muchachito”

La divertida chicana de Marta Fort, tras el triunfo de Argentina, contra el chocolate suizo

El verano parisino de Wanda Nara y sus cuatro hijos: paseos, reencuentros entre hermanos y compras de lujo

Entre terciopelo y cábalas: el look de Juana Viale que marcó la apertura en pleno furor por la Selección Argentina

La eufórica reacción de la China Suárez por el triunfo de la selección argentina: el video con amigos desde Miami

INFOBAE AMÉRICA

Capturan en Honduras a una mujer acusada de estafar por más de 15 mil dólares con un perfil falso

Capturan en Honduras a una mujer acusada de estafar por más de 15 mil dólares con un perfil falso

Salvadoreño que prometía permisos a comerciantes capitalinos y les cobraba hasta USD 1.000 seguirá preso por estafa

Panamá: Autoridades imputan a 16 personas por red que borraba pagos de impuestos

Un comando armado disfrazado de policía asesinó a un hermano de Fito, el capo narco ecuatoriano que fue extraditado a EEUU

Policía Nacional Civil en Guatemala cumple 29 años y lo celebran con un desfile en el Centro Histórico