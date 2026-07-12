Murió Wai Ching Ho, la villana de ‘Daredevil’ y ‘Iron Fist’ de Marvel

Wai Ching Ho, actriz de Daredevil y Iron Fist, muere a los 82 años. (Captura de video)

Wai Ching Ho, quien es conocida por interpretar a Madame Gao en las series de Marvel Daredevil, Iron Fist y The Defenders, falleció a los 82 años. La noticia fue dada a conocer por colegas y colaboradores de la intérprete a través de redes sociales.

El actor Peter Shinkoda, quien compartió escena con la artista en Daredevil, informó sobre su fallecimiento mediante una publicación en Instagram el 11 de julio.

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“Acabo de perder a alguien muy especial para mí. Era una de las personas más geniales”, acompañado del hashtag #Gao, en referencia al personaje que la actriz interpretó dentro del universo televisivo de Marvel.

Posteriormente, Shinkoda compartió varias fotografías de Ho y publicó un segundo mensaje en el que recordó el tiempo que trabajaron juntos.

Peter Shinkoda rindió homenaje a Wai Ching Ho tras su muerte.

“Nunca te olvidaré. Aprendí cada minuto de ti cuando estuvimos juntos dentro y fuera del set. Conocía la sabiduría; siempre escuchaba atentamente cada una de tus palabras. Nos volveremos a encontrar, amiga mía. Eras preciosa”, escribió.

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Hasta el momento, representantes de la famosa no han emitido un comunicado oficial sobre su fallecimiento, sin embargo el actor Perry Yung señaló que Ho “falleció pacíficamente después de sufrir un derrame cerebral hace dos días”.

Yung recordó haber coincidido con Wai Ching Ho en diversas producciones teatrales y cinematográficas.

“La había visto actuar muchas veces en el escenario, habíamos comido muchos dim sum y ella vino a ver a Slant Performance Group muchas veces. Incluso tuve la enorme fortuna de interpretar a su marido (padres de Justin Chon) en la película High Resolution”, escribió.

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Perry Yung reveló que Wai Ching Ho falleció a causa de un derrame cerebral.

Además, Mahira Kakkar también compartió un mensaje en redes sociales para recordar a Ho. En su publicación la describió como una persona cálida, divertida y positiva, además de destacar que representó una referencia para diversos actores y actrices asiático-estadounidenses dentro de la industria del entretenimiento.

Kakkar señaló que Ho fue una figura de apoyo para quienes contaban con pocos modelos a seguir en el ámbito artístico y expresó su agradecimiento por haber tenido la oportunidad de conocerla y trabajar con ella.

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Nacida en Hong Kong, Wai Ching Ho desarrolló una extensa carrera en cine, televisión y teatro en Estados Unidos. A lo largo de varias décadas participó en producciones de distintos géneros y consolidó una trayectoria tanto en escenarios teatrales como en proyectos audiovisuales.

Uno de sus papeles más conocidos fue el de Madame Gao, personaje presentado en la primera temporada de Daredevil, estrenada en 2015 por Netflix. La villana también apareció posteriormente en las series Iron Fist y The Defenders, producciones que formaron parte del universo televisivo de Marvel antes de su integración al catálogo de Disney.

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Wai Ching Ho se convirtió en una de las villanas de Marvel tras interpretar a Madame Gao. (Captura de video)

Además de su participación en estas series, Ho intervino en películas como Premium Rush, Hustlers y High Resolution. En televisión también formó parte del elenco de producciones como Fresh Off the Boat, Awkwafina Is Nora from Queens y la telenovela One Life to Live, en la que apareció durante dos episodios.

En el ámbito de la animación, prestó su voz al personaje de la abuela Wu en la película Turning Red, producción de Pixar estrenada en 2022.

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Su trayectoria también incluyó una destacada presencia en el teatro. Entre sus trabajos escénicos figura Endlings, obra escrita por la dramaturga y cineasta Celine Song, presentada en el circuito off-Broadway.