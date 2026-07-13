Madonna rompe récord con “Confessions II” y logra su décimo número uno en Billboard 200

Madonna rompe récords a los 67 años con Confessions II.

Madonna continúa sumando logros a su trayectoria musical. La cantante, de 67 años, alcanzó el primer lugar de la lista Billboard 200 con su nuevo álbum Confessions II, convirtiéndose en su décimo lanzamiento en llegar a la cima de este ranking.

De acuerdo con información publicada tras el lanzamiento, el disco registró más de 134 mil unidades vendidas durante su primera semana en Estados Unidos.

Con este resultado, Madonna se une a The Beatles como una de las únicas artistas que han conseguido colocar 10 álbumes en el número uno tanto del Billboard 200 estadounidense como de la lista oficial de álbumes del Reino Unido.

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'Confessions II' se posicionó en el número 1 de los Billboard 200.

El nuevo material representa la continuación de Confessions on a Dance Floor, álbum publicado en 2005 que marcó una etapa importante dentro de la discografía de la artista.

La llegada de Confessions II generó expectativa entre sus seguidores y fue acompañada por distintas actividades promocionales, entre ellas apariciones sorpresa y presentaciones especiales.

El 11 de julio, la famosa realizó una aparición sorpresa durante el evento Club Confessions en el Knockdown Center de Brooklyn, Nueva York, una presentación que se sumó a actividades previas realizadas en ciudades como West Hollywood, París y Londres.

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Madonna ha tenido varias presentaciones para promocionar su nuevo álbum. (REUTERS/Brendan McDermid)

El álbum aborda temas personales relacionados con distintas experiencias de vida de la cantante. Entre sus canciones se encuentran referencias a la pérdida, la recuperación emocional y momentos de su trayectoria profesional.

En el tema “Fragile”, Madonna realiza un homenaje a su hermano Christopher, quien falleció en 2024.

Por otra parte, en “The Test”, interpreta una colaboración con su hija mayor, Lola León, en la que aborda una relación familiar y un proceso de reconciliación. La canción “Danceteria” incluye referencias a personas que acompañaron a la artista durante sus primeros años en la escena musical.

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Madonna incluyó referencias personales en sus canciones. (REUTERS/Neil Hall)

Durante una entrevista en el programa británico The Graham Norton Show, Madonna habló sobre el proceso creativo detrás de Confessions II. La cantante explicó que muchas de sus ideas musicales surgen de manera espontánea cuando no intenta forzar el proceso de composición.

“Es como si me poseyeran las ideas. Llegan cuando no me esfuerzo demasiado”, comentó durante la conversación. También señaló que canciones como “One Step Away” surgieron a partir de una conexión personal con la música.

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Antes del lanzamiento del álbum, la intérprete realizó diversas actividades para presentar el proyecto al público. Entre ellas estuvo una presentación sorpresa en Times Square, Nueva York, además de su participación en el Festival de Tribeca, donde presentó un cortometraje relacionado con la nueva etapa musical.

La producción audiovisual fue descrita como una historia que sigue a la cantante durante una experiencia nocturna de carácter surrealista.

La historia de “Confessions II” presenta a Madonna en una salida nocturna. (Instagram. Captura de video)

Madonna explicó durante el evento que la idea del cortometraje surgió con la inspiración de su representante de larga trayectoria, Guy Oseary, y señaló que ella y los directores trabajaron durante seis meses en el proyecto.

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La artista también compartió un mensaje dirigido a sus seguidores sobre su visión actual de la creatividad y la vida pública. Durante una de sus apariciones, recomendó mantenerse abiertos a nuevas experiencias, observar el entorno y establecer conexiones personales más allá de los dispositivos electrónicos.