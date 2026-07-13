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Gigi Hadid muestra detalles de sus vacaciones en París con Bradley Cooper

La modelo compartió un carrusel de fotografías de su viaje a la capital francesa, donde incluyó una selfie junto al actor

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Bradley Cooper y Gigi Hadid
Gigi Hadid revela momentos de su escapada a París junto a Bradley Cooper. (Backgrid/The Grosby Group)

Gigi Hadid compartió una serie de fotografías de su reciente viaje a París, entre ellas algunas imágenes junto a Bradley Cooper, ofreciendo una poco frecuente mirada a momentos que la pareja pasó durante sus vacaciones en la capital francesa.

La modelo publicó el viernes un carrusel de fotografías en su cuenta de Instagram con el mensaje “joy+jetlag”. Entre las imágenes incluyó una selfie frente a un espejo en la que aparece junto al actor dentro de lo que parece ser un elevador.

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En la fotografía, la famosa luce una sudadera y una gorra, mientras que Cooper aparece de espaldas a la cámara con una mochila. La imagen fue una de las primeras ocasiones en que la modelo compartió públicamente un momento privado junto al actor dentro de una publicación personal.

Gigi Hadid compartió una foto con Bradley Cooper durante su estancia en Paris.
Gigi Hadid compartió una foto con Bradley Cooper durante su estancia en Paris.

El carrusel también incluyó una fotografía tomada en el Pont des Arts, uno de los puentes más conocidos de París. En la imagen se observa el perfil del actor iluminado por los rayos del sol mientras el río Sena aparece al fondo.

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Además de las fotografías junto a Bradley Cooper, Gigi Hadid compartió distintos momentos de su estancia en la ciudad, incluyendo selfies individuales, imágenes de lugares turísticos y una fotografía de la escultura “Psique reanimada por el beso del amor”, también conocida como Psyche Revived by Cupid’s Kiss, ubicada en el Museo del Louvre.

La publicación también mostró el vestido rosa con detalles brillantes que la modelo utilizó durante la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, celebrada el 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York. Hadid asistió al evento acompañada por Cooper antes de realizar el viaje a París.

Gigi Hadid y Bradley Cooper asistieron juntos a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. REUTERS/Bing Guan
Gigi Hadid y Bradley Cooper asistieron juntos a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. REUTERS/Bing Guan

Hadid, de 31 años, y Cooper, de 51 años, fueron vinculados sentimentalmente por primera vez en 2023, después de que fueran vistos juntos durante una cena en Nueva York. Desde entonces, ambos han mantenido una relación con apariciones públicas ocasionales.

En marzo de 2025, la modelo habló sobre su relación durante una entrevista con la revista Vogue. Gigi explicó que considera importante conocer lo que una persona busca dentro de una relación y encontrar a alguien que se encuentre en una etapa similar de vida.

Llegar al punto de saber lo que quieres y mereces en una relación es esencial. Y luego encontrar a alguien que esté en un momento de su vida en el que sepa lo que quiere y merece. Y que ambos trabajen por separado para unirse y ser la mejor pareja posible”, expresó.

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Gigi Hadid habló de su relación con Bradley Cooper. (The Grosby Group)

La pareja también coincidió públicamente durante la gala del Met de 2025. Bradley Cooper acompañó a Gigi Hadid al evento celebrado en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, aunque ambos evitaron realizar una aparición conjunta en la alfombra roja.

Antes de su relación con el actor, Hadid mantuvo una relación con el cantante Zayn Malik, con quien comparte una hija llamada Khai, de cinco años. Por su parte, Cooper tiene una hija llamada Lea, de nueve años, fruto de su relación anterior con la modelo Irina Shayk.

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