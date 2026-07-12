Entretenimiento

Richard Gere estuvo a punto de abandonar una de sus películas más famosas: “No funcionará”

El actor reveló que pensó bajarse del proyecto porque nadie lograba interpretar a un monaguillo acusado de asesinato

Guardar
Google icon
Primal Fear - La verdad desnuda - Richard Gere
Richard Gere reveló que estuvo a punto de abandonar la producción de "La verdad desnuda", conocida también como "Primal Fear" (Paramount Pictures)

Richard Gere estuvo a punto de abandonar el rodaje de La verdad desnuda antes de que comenzara, ante la imposibilidad de encontrar al actor adecuado para el papel que terminaría lanzando la carrera de Edward Norton.

Así lo reveló el propio Gere, de 76 años, en una entrevista con el pódcast The Movie Podcast.

El actor explicó que el equipo de producción no lograba dar con un intérprete capaz de encarnar a Aaron Stampler, el joven monaguillo de 19 años acusado de asesinato al que su personaje defiende en el juicio.

PUBLICIDAD

“Todos los grandes actores jóvenes querían interpretar ese papel”, dijo Gere, pero señaló que ninguno de los candidatos superaba la prueba en su totalidad: “Lo hacían bien con la parte del loco, pero no resultaban creíbles cuando debían parecer normales”.

Ante esa situación, Gere tomó una decisión. “Dije: ‘No podemos hacerlo sin un actor que pueda interpretar ese papel, no funcionará’”, relató al mismo medio.

PUBLICIDAD

Primal Fear - La verdad desnuda - Richard Gere
Un director de casting de Nueva York acercó a Edward Norton al film con una convocatoria abierta que cambió el rumbo del proyecto (Paramount Pictures)

Ya dispuesto a retirarse del proyecto, un llamado de última hora cambió el rumbo de la película.

Fue un director de casting de Nueva York, identificado como Nate, quien contactó al equipo en Los Ángeles para informarles que un joven desconocido había aparecido en una convocatoria abierta.

“Este chico entró. Creo que es realmente fantástico”, le transmitieron por ese entonces a Richard Gere. Ese desconocido actor era Edward Norton.

El joven aspirante voló a Los Ángeles y leyó el guion junto a Gere, quien quedó impresionado desde el primer momento. Aun así, el equipo decidió someterlo a una segunda prueba, dudando de si la primera actuación había sido casual.

“Lo volvimos a evaluar y fue incluso mejor la segunda vez”, recordó en The Movie Podcast. “Él es, y ha sido siempre, ese tipo de talento extraordinario que puede ser creíble y mentir al mismo tiempo”, añadió.

Primal Fear - La verdad desnuda - Richard Gere
Gere contó que Norton impresionó en sus pruebas para "La verdad desnuda" y confirmó el talento que lanzaría su carrera (Paramount Pictures)

La verdad desnuda fue el debut cinematográfico de la estrella, entonces a mediados de sus veinte años. La actuación le valió un Globo de Oro y candidaturas al Oscar y al BAFTA en la categoría de Mejor Actor de Reparto.

En una proyección del filme realizada en 2025, Norton, hoy de 56 años, recordó que durante el rodaje solía escaparse del set para observar a Mike Nichols dirigir La jaula de las locas, que se filmaba en el estudio contiguo.

“Yo, con mi uniforme de prisionero, me escabullía por el callejón en los descansos y me colaba al fondo del set de La jaula de las locas para poder ver a Mike dirigir", relató.

Y agregó en aquella ocasión: “Era una forma increíble de... gran parte de esa experiencia de la vieja escuela es más difícil de encontrar hoy en día. Tuve mucha suerte de haberla vivido”.

Edward Norton recordó en una proyección de 2025 que durante el rodaje de "La verdad desnuda" se escapaba del set para ver a Mike Nichols dirigir "La jaula de las locas" (REUTERS/Mario Anzuoni)
Edward Norton recordó en una proyección de 2025 que durante el rodaje de "La verdad desnuda" se escapaba del set para ver a Mike Nichols dirigir "La jaula de las locas" (REUTERS/Mario Anzuoni)

Richard Gere celebró el 4 de Julio en familia

Richard Gere y su esposa, Alejandra Silva, compartieron una serie de fotografías de su celebración del Día de la Independencia en Nueva York, en uno de los registros más abiertos de su vida privada.

La pareja pasó la jornada junto a sus hijos Alexander, de siete años, y James, de seis.

Durante el festejo, la familia recorrió en barco los alrededores de Manhattan, con la Estatua de la Libertad de fondo, y por la noche presenció los fuegos artificiales. Silva también publicó imágenes de los niños en la playa.

“Profundamente agradecida por una vida construida entre dos países, dos culturas y tantas personas a las que amamos”, escribió Silva en su cuenta de Instagram junto a las fotografías, publicadas el viernes 4 de julio y recogidas por Infobae.

Y continuó en su mensaje: “Hoy celebramos la conexión, la familia, la amistad y todo lo que nos recuerda que el hogar no es solo un lugar, sino las personas que llevamos en el corazón”.

Los hijos de Richard Gere y su esposa Alejandra Silva
Richard Gere y Alejandra Silva celebraron el 4 de Julio en Nueva York junto a sus hijos después del regreso de la familia a Estados Unidos tras su etapa en Madrid (Instagram/@richardgere)

La pareja, conocida por preservar su privacidad, comparte de forma esporádica imágenes de sus hijos menores. La publicación llegó meses después de que la familia regresara a Estados Unidos tras una etapa en Madrid, donde se instalaron en 2024.

Temas Relacionados

Richard GereLa verdad desnudaprimal fearestrellas de hollywoodentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Robert Pattinson no reconoció a Zendaya durante el rodaje de “La Odisea”

La anécdota salió a la luz durante la premiere mundial, en medio de la expectativa por una superproducción que desafía lo habitual tanto por su despliegue técnico como por la convivencia de actores de renombre en escenarios reales y exigentes

Robert Pattinson no reconoció a Zendaya durante el rodaje de “La Odisea”

Mick Jagger habla del costo psicológico de ser una estrella mundial: “Tu estado mental queda permanentemente dañado”

El líder de The Rolling Stones reconoció que décadas de fama pueden alejarlo de la vida real y que debe esforzarse para mantener los pies en la tierra

Mick Jagger habla del costo psicológico de ser una estrella mundial: “Tu estado mental queda permanentemente dañado”

Las críticas a ‘La Odisea’ no preocupan a Christopher Nolan: “Recuerda que pasé 10 años lidiando con Batman”

El director afirmó que la experiencia con el Caballero Oscuro le enseñó a no dejarse influir por las reacciones previas al estreno

Las críticas a ‘La Odisea’ no preocupan a Christopher Nolan: “Recuerda que pasé 10 años lidiando con Batman”

La revelación de Maya Hawke: “Le doy mucho crédito a la película original de ‘Los juegos del hambre’ por inspirarme a querer ser actriz”

La actriz, reconocida por su trabajo en cine y televisión, repasa cómo la saga influyó en su rumbo artístico, mientras se prepara para estrenarse en la precuela “Sunrise on the Reaping”

La revelación de Maya Hawke: “Le doy mucho crédito a la película original de ‘Los juegos del hambre’ por inspirarme a querer ser actriz”

Quién era Kauana Bilhar, la influencer brasileña que cayó desde el piso 27 de un edificio en Dubái

La creadora de contenido murió a los 26 años. Las circunstancias de la caída son investigadas por la policía local

Quién era Kauana Bilhar, la influencer brasileña que cayó desde el piso 27 de un edificio en Dubái

DEPORTES

El alocado festejo en la TV de España luego del sufrido triunfo de Argentina ante Suiza: la reacción al golazo de Julián Álvarez

El alocado festejo en la TV de España luego del sufrido triunfo de Argentina ante Suiza: la reacción al golazo de Julián Álvarez

Cinco frases de Messi tras la victoria de Argentina ante Suiza: del elogio a Julián Álvarez a su primera vez frente a Inglaterra

“Partido con cuentas pendientes” y “una cita con Messi”: las repercusiones en Inglaterra tras la clasificación de Argentina

El posteo de Antonela Roccuzzo para celebrar el pase de Argentina a las semifinales del Mundial: “Un pasito más”

Tensión en Inglaterra por el cruce entre el DT Thomas Tuchel y la figura Jude Bellingham tras la clasificación a semifinales del Mundial

TELESHOW

Juan Isola: “En el teatro independiente me puedo hacer preguntas que en el comercial no”

Juan Isola: “En el teatro independiente me puedo hacer preguntas que en el comercial no”

Elina Firpo y Lucía Zin Ungaro: la amistad como motor y los secretos de la serie que redefine el amor a los veinte

La sensual producción de fotos de Cami Mayan en la previa al gol de Alexis Mac Allister con la Selección

Mirtha Legrand contó cómo fue su diálogo con la mamá de Lionel Messi: “Hablamos mucho”

Mirtha Legrand apostó por un look mundialista inspirado en el partido entre Argentina y Suiza

INFOBAE AMÉRICA

Irán advirtió a EEUU que “la era de los acuerdos unilaterales ha terminado”

Irán advirtió a EEUU que “la era de los acuerdos unilaterales ha terminado”

¿Cómo regular la Inteligencia Artificial?

La AMIA no pertenece al pasado

Los bosques con más variedad de árboles almacenan más carbono, regulan mejor el agua y protegen el suelo

Ecuador incautó más de una tonelada y media de cocaína escondida en un contenedor de fruta destinado a Dinamarca