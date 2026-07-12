Richard Gere estuvo a punto de abandonar una de sus películas más famosas: “No funcionará”

Richard Gere reveló que estuvo a punto de abandonar la producción de "La verdad desnuda", conocida también como "Primal Fear" (Paramount Pictures)

Richard Gere estuvo a punto de abandonar el rodaje de La verdad desnuda antes de que comenzara, ante la imposibilidad de encontrar al actor adecuado para el papel que terminaría lanzando la carrera de Edward Norton.

Así lo reveló el propio Gere, de 76 años, en una entrevista con el pódcast The Movie Podcast.

El actor explicó que el equipo de producción no lograba dar con un intérprete capaz de encarnar a Aaron Stampler, el joven monaguillo de 19 años acusado de asesinato al que su personaje defiende en el juicio.

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“Todos los grandes actores jóvenes querían interpretar ese papel”, dijo Gere, pero señaló que ninguno de los candidatos superaba la prueba en su totalidad: “Lo hacían bien con la parte del loco, pero no resultaban creíbles cuando debían parecer normales”.

Ante esa situación, Gere tomó una decisión. “Dije: ‘No podemos hacerlo sin un actor que pueda interpretar ese papel, no funcionará’”, relató al mismo medio.

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Un director de casting de Nueva York acercó a Edward Norton al film con una convocatoria abierta que cambió el rumbo del proyecto (Paramount Pictures)

Ya dispuesto a retirarse del proyecto, un llamado de última hora cambió el rumbo de la película.

Fue un director de casting de Nueva York, identificado como Nate, quien contactó al equipo en Los Ángeles para informarles que un joven desconocido había aparecido en una convocatoria abierta.

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“Este chico entró. Creo que es realmente fantástico”, le transmitieron por ese entonces a Richard Gere. Ese desconocido actor era Edward Norton.

El joven aspirante voló a Los Ángeles y leyó el guion junto a Gere, quien quedó impresionado desde el primer momento. Aun así, el equipo decidió someterlo a una segunda prueba, dudando de si la primera actuación había sido casual.

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“Lo volvimos a evaluar y fue incluso mejor la segunda vez”, recordó en The Movie Podcast. “Él es, y ha sido siempre, ese tipo de talento extraordinario que puede ser creíble y mentir al mismo tiempo”, añadió.

Gere contó que Norton impresionó en sus pruebas para "La verdad desnuda" y confirmó el talento que lanzaría su carrera (Paramount Pictures)

La verdad desnuda fue el debut cinematográfico de la estrella, entonces a mediados de sus veinte años. La actuación le valió un Globo de Oro y candidaturas al Oscar y al BAFTA en la categoría de Mejor Actor de Reparto.

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En una proyección del filme realizada en 2025, Norton, hoy de 56 años, recordó que durante el rodaje solía escaparse del set para observar a Mike Nichols dirigir La jaula de las locas, que se filmaba en el estudio contiguo.

“Yo, con mi uniforme de prisionero, me escabullía por el callejón en los descansos y me colaba al fondo del set de La jaula de las locas para poder ver a Mike dirigir", relató.

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Y agregó en aquella ocasión: “Era una forma increíble de... gran parte de esa experiencia de la vieja escuela es más difícil de encontrar hoy en día. Tuve mucha suerte de haberla vivido”.

Edward Norton recordó en una proyección de 2025 que durante el rodaje de "La verdad desnuda" se escapaba del set para ver a Mike Nichols dirigir "La jaula de las locas" (REUTERS/Mario Anzuoni)

Richard Gere celebró el 4 de Julio en familia

Richard Gere y su esposa, Alejandra Silva, compartieron una serie de fotografías de su celebración del Día de la Independencia en Nueva York, en uno de los registros más abiertos de su vida privada.

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La pareja pasó la jornada junto a sus hijos Alexander, de siete años, y James, de seis.

Durante el festejo, la familia recorrió en barco los alrededores de Manhattan, con la Estatua de la Libertad de fondo, y por la noche presenció los fuegos artificiales. Silva también publicó imágenes de los niños en la playa.

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“Profundamente agradecida por una vida construida entre dos países, dos culturas y tantas personas a las que amamos”, escribió Silva en su cuenta de Instagram junto a las fotografías, publicadas el viernes 4 de julio y recogidas por Infobae.

Y continuó en su mensaje: “Hoy celebramos la conexión, la familia, la amistad y todo lo que nos recuerda que el hogar no es solo un lugar, sino las personas que llevamos en el corazón”.

Richard Gere y Alejandra Silva celebraron el 4 de Julio en Nueva York junto a sus hijos después del regreso de la familia a Estados Unidos tras su etapa en Madrid (Instagram/@richardgere)

La pareja, conocida por preservar su privacidad, comparte de forma esporádica imágenes de sus hijos menores. La publicación llegó meses después de que la familia regresara a Estados Unidos tras una etapa en Madrid, donde se instalaron en 2024.