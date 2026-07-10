Margaret Qualley responde sobre la ruptura con Jack Antonoff: “No hubo infidelidad”

El equipo de la actriz aseguró que la relación con Jack Antonoff siempre estuvo basada en el respeto y el apoyo mutuo. (Composición/REUTERS/REUTERS)

El equipo de Margaret Qualley salió al frente para responder a las especulaciones que surgieron tras conocerse su separación de Jack Antonoff, luego de casi tres años de matrimonio. A través de un comunicado difundido el viernes 10 de julio, la actriz negó las versiones que apuntaban a problemas de confianza o una supuesta infidelidad como causa del distanciamiento.

La declaración llegó apenas dos días después de que PEOPLE confirmara en exclusiva que la protagonista de La Sustancia y el productor musical ganador del Grammy habían puesto fin a su relación. En ese momento, una fuente consultada por el medio aseguró que ambos estaban “tratando de resolver las cosas”, mientras que otra persona cercana afirmó que la expareja todavía “se ama profundamente” y atraviesa este proceso “con nada más que amabilidad y unidad”.

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Sin embargo, horas después comenzaron a circular nuevas versiones sobre los motivos de la ruptura. Us Weekly publicó el testimonio de una fuente anónima que aseguró que la pareja llevaba varios años enfrentando dificultades y que habría sido Qualley quien tomó la decisión de terminar el vínculo.

Según esa versión, “ocurrió recientemente, pero habían tenido problemas durante los últimos años. Margaret inició la separación”. La misma fuente sostuvo que las apretadas agendas de ambos, la distancia y “muchas otras cosas, como la falta de confianza en el matrimonio”, terminaron desgastando la relación. También afirmó que los dos intentaron salvar las cosas hace algunos meses, pero finalmente “ya no estaba funcionando”.

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El comunicado difundido por el equipo de la actriz pidió respeto por la privacidad de ambos durante este proceso (REUTERS/Andrew Kelly)

El comunicado que desmintió los rumores

Frente a esas versiones, el comunicado difundido por el portavoz de la actriz hace aclaraciones importantes. “Las narrativas que circulan en la prensa sobre Margaret y Jack son categóricamente falsas. No hay problemas de confianza. No hubo infidelidad ni nada fuera del respeto y la colaboración en esta relación”, se lee en el mensaje enviado a PEOPLE y otros medios estadounidenses.

“Se tienen un profundo amor y cariño. Solo hay dos personas en este matrimonio, y las fuentes que hablan con la prensa y comentan sobre su relación no son personas que los conozcan. Por favor, respeten su privacidad”, añadió.

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Hasta el momento, el representante de Antonoff no ha emitido declaraciones públicas sobre la separación.

Una historia de amor que inspiró canciones

El representante de Margaret Qualley negó que personas ajenas a la relación conozcan lo que realmente ocurrió entre ambos.(Instagram)

Qualley y Antonoff comenzaron su romance en 2021, después de ser fotografiados besándose en Brooklyn. Hicieron oficial su relación en marzo de 2022 durante un evento de los AFI Awards, se comprometieron ese mismo año y contrajeron matrimonio en agosto de 2023 en Nueva Jersey, en una ceremonia que reunió a invitados como Taylor Swift, Channing Tatum, Zoë Kravitz y Lana Del Rey.

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Su historia también dejó huella en la música. Antonoff se inspiró en su boda para escribir “dirty wedding dress”, una canción incluida en el más reciente álbum de Bleachers. Además, la relación dio origen a “Margaret”, el tema de Lana Del Rey en el que el músico colaboró y que retrata los primeros momentos de la pareja.

A comienzos de este año, Qualley habló brevemente sobre su matrimonio en una entrevista con Vanity Fair. “Siempre he sido una persona muy orientada al amor. Siempre estuve buscando a mi persona, y encontré a Jack”, afirmó entonces.

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Por ahora, la actriz se encuentra en la preproducción de la película de terror Possession, mientras que Antonoff continúa con la gira Forever Tour de Bleachers hasta octubre.