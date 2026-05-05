“Te elegiría de nuevo, en cada vida”: Alejandra Silva celebra ocho años de matrimonio con Richard Gere con un emotivo mensaje

Ocho años después de su boda, Alejandra Silva revive el día que definió su historia con Richard Gere (REUTERS/Jon Nazca)

Alejandra Silva y Richard Gere tienen mucho que celebrar. Este martes 5 de mayo, la pareja cumple ocho años desde que se dio el “sí, quiero” en una ceremonia íntima en el rancho del actor en Pound Ridge, Nueva York. La empresaria coruñesa no dejó pasar la fecha y dedicó una declaración de amor a su esposo en redes sociales.

Silva, de 43 años, publicó en su cuenta de Instagram un álbum de fotografías inéditas de su boda, acompañado de un mensaje nostálgico. “Hoy hace ocho años nos reunimos con nuestras familias y las personas que más queremos para celebrar el comienzo de nuestra vida”, escribió. “Fue uno de los días más mágicos de nuestras vidas, un día lleno de amor, de alegría, emoción y la sensación de que algo verdaderamente especial comenzaba”.

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“Muchos años después, nuestra historia de amor sigue... con más profundidad, más recuerdos, más hijos, más risas, más vida y el mismo final feliz con el que soñé aquel día. Feliz aniversario, mi amor. Te volvería a elegir, en cada vida”, concluyó.

Una boda de cuento

Silva lució tres vestidos en su boda, cada uno con un significado distinto.(Captura: Instagram)

La historia de la pareja se remonta a 2014, cuando Richard Gere, entonces de 68 años, se hospedó en un hotel de lujo en Positano, Italia, que Silva gestionaba en ese momento. Ambos describieron ese primer encuentro como un flechazo, una conexión que, en palabras de Alejandra, parecía venir “de muchas vidas atrás”.

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Cuatro años después, el 5 de mayo de 2018, formalizaron su unión primero en una ceremonia civil en España y luego con una celebración en el rancho que el actor posee en Pound Ridge, Nueva York. El rito fue budista —acorde con la fe que comparten— y la decoración de la finca se inspiró en la India: carpas importadas de Jaipur, flores y banderas tibetanas que crearon una atmósfera de cuento de hadas. La celebración fue íntima y familiar, alejada del circuito habitual de Hollywood.

Para la ocasión, Silva optó por tres vestidos a lo largo del día. El primero, de gran valor sentimental, fue un diseño vintage de inspiración victoriana: el mismo vestido con el que se casó su madre.

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Las fotografías revelan la complicidad que marcó el día de su boda.(Captura: Instagram)

Para la fiesta en el rancho neoyorquino, confió en el diseñador israelí Yaniv Persy, quien creó un diseño de estilo romántico y bohemio. Un tercer vestido, blanco, de corte imperio y espalda descubierta, completó el conjunto de looks nupciales. En todos, llevó el cabello recogido en una trenza de espigas adornada con flores blancas.

Las imágenes compartidas por Alejandra Silva muestran algunos de los momentos más íntimos de aquella jornada: la novia acaricia el rostro del actor, la pareja camina abrazada entre las carpas, una risa espontánea queda registrada mientras él la rodea con el brazo y un beso en el que ella apoya ambas manos en su cara.

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El mensaje de aniversario refuerza la idea de un amor que trasciende el tiempo.(Instagram)

Tras la boda, la pareja dio la bienvenida a dos hijos en común: Alexander, nacido en febrero de 2019, y James, en abril de 2020. La familia también incluye a Albert, hijo de Silva de una relación anterior, y a Homer James Jigme, hijo de Gere con Carey Lowell.

Con dos hijos en común, la pareja ha construido una vida familiar alejada del foco mediático. (Captura: Instagram)

La diferencia de 33 años entre ambos nunca ha sido un obstáculo. Silva lo ha señalado en diversas ocasiones, al destacar la energía y vitalidad de su marido. El actor, por su parte, ha resaltado el valor de su vida familiar. “Tengo a mi hermosa esposa abajo y a mis hijos en el colegio y todos estamos sanos. Eso es todo. Esa es la clave de mi felicidad”, dijo recientemente a la revista People.

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