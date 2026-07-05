Las inusuales fotos de Richard Gere y Alejandra Silva con sus hijos en la celebración del 4 de Julio

Richard Gere y Alejandra Silva publicaron fotos de su 4 de Julio en Nueva York tras regresar a Estados Unidos después de su etapa en Madrid (Instagram/@richardgere/AP)

Richard Gere y su esposa Alejandra Silva publicaron este viernes una serie de fotografías de su celebración del 4 de Julio en Nueva York, en uno de los registros más abiertos que la pareja ha hecho de su vida cotidiana con sus hijos desde que regresó a Estados Unidos tras su etapa en Madrid.

La pareja pasó el Día de la Independencia en la ciudad de Nueva York junto a sus hijos Alexander, de siete años, y James, de seis.

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Durante la jornada recorrieron en barco los alrededores de Manhattan, con la Estatua de la Libertad como telón de fondo.

Silva compartió imágenes de los niños en la playa y de los fuegos artificiales que la familia presenció por la noche.

“Profundamente agradecida por una vida construida entre dos países, dos culturas y tantas personas a las que amamos”, escribió Silva junto a las fotografías en su cuenta de Instagram.

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La familia de Gere celebró el Día de la Independencia con sus hijos Alexander y James durante un paseo en barco por Manhattan (Instagram/@richardgere)

Y agregó: “Hoy celebramos la conexión, la familia, la amistad y todo lo que nos recuerda que el hogar no es solo un lugar, sino las personas que llevamos en el corazón”.

La pareja, conocida por preservar su privacidad, comparte solo de forma esporádica imágenes de sus hijos menores.

La familia se había instalado en España en 2024 tras varios años en territorio estadounidense, pero optó por regresar a EE. UU. hace unos meses.

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En declaraciones a la revista ¡HOLA!, Richard Gere, de 76 años, describió esa etapa con satisfacción: “Fue genial. Ale estaba muy contenta de estar con su familia, sus amigos y su cultura. Y la comida, todas esas cosas maravillosas de la cultura española”.

Con todo, ninguno de los dos cierra la puerta a una eventual vuelta a la península. “No lo descartaría en absoluto”, declaró Alejandra Silva, de 43 años, a ¡HOLA!, al referirse a España como “un lugar al que siempre volveremos”.

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Silva compartió en Instagram imágenes de la playa y de los fuegos artificiales de la celebración del 4 de Julio en Nueva York (Instagram/@richardgere)

La publicista española precisó que sus prioridades actuales giran en torno a la crianza: “Ahora mismo estamos muy centrados en los niños y en apoyarlos donde más lo necesitan, pero España siempre estará en nuestros planes”.

El matrimonio también habló del papel que el budismo tiene en su forma de educar a sus hijos.

En noviembre de 2025, Gere relató al citado medio cómo su esposa aplica la paciencia ante los conflictos cotidianos con los pequeños.

“Siempre es muy buena diciéndose a sí misma: ‘Sé que ahora mismo quiero estrangularte, pero voy a respirar hondo y vamos a hablar de esto. ¿Qué está pasando? Me gustaría saber qué sientes’”, sostuvo. “He aprendido a ser mejor padre observándola”.

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Silva, por su parte, señaló en el mismo medio que “hay mucha paciencia en la ecuación” y que considera relevante introducir a sus hijos en los principios del budismo.

El actor y la publicista mantienen la privacidad de sus hijos menores y solo publican imágenes de forma esporádica sin mostrar sus rostros (REUTERS/Yara Nardi)

Quiénes son los hijos de Richard Gere

Richard Gere es padre de tres hijos. El mayor, Homer James Jigme Gere, nació el 6 de febrero de 2000 en Nueva York, fruto de su relación con la actriz Carey Lowell, con quien estuvo 18 años, 11 de ellos casados, hasta que ella solicitó el divorcio en 2012.

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El nombre del joven es un homenaje a ambos progenitores —el padre de Gere se llamaba Homer y el abuelo materno tenía James como segundo nombre— y su tercer nombre, Jigme, significa “sin miedo” en tibetano, en referencia a las convicciones budistas del actor.

Homer, de 26 años, siguió los pasos de su padre en la interpretación. Debutó en televisión en la tercera temporada de Euphoria, la serie de HBO, en el papel de Dylan Reid.

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En diálogo con People, Gere habló de su orgullo en dos frentes: “Es muy bueno. Tiene un talento que parece innato. Pero además lo está gestionando bien. Es un buen chico, un joven que entiende esto, y no es un trabajo fácil. Creo que puede quedarse”.

El actor también reveló que Homer acaba de terminar el rodaje de una película con Oliver Stone y tiene pendiente un proyecto con Ryan Murphy: la serie The Shards, basada en una novela de Bret Easton Ellis. “Puedo retirarme ya. Le paso el testigo”, bromeó Gere.

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Homer, el hijo mayor de Richard Gere, siguió los pasos de su padre en la actuación y ya tiene proyectos en camino (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

Los otros dos hijos de Gere son Alexander, de siete años, nacido en febrero de 2019, y James, de seis, nacido en abril de 2020, ambos fruto de su matrimonio con Silva, celebrado en abril de 2018.

La familia también integra a Albert, de 13 años, hijo de Silva con su exmarido Govind Friedland, de quien Gere ejerce como padrastro.

Cabe destacar que la pareja oculta sistemáticamente los rostros de sus hijos menores en las fotografías que publica vía redes sociales.