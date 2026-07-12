Courtney Clenney, la modelo de OnlyFans acusada de matar a su novio, alega que él la agredió físicamente

Courtney Clenney planea presentar mensajes de texto para sostener ante el tribunal que actuó en defensa propia en el caso por homicidio en segundo grado (Departamento de Instituciones Penitenciarias de Miami-Dade/Instagram)

Courtney Clenney, creadora de contenido en OnlyFans, fue acusada de matar a su novio Christian Obumseli en un apartamento de Miami en abril de 2022.

Más de cuatro años después del crimen, la defensa de Clenney planea introducir intercambios de mensajes de texto para acreditar que actuó en defensa propia ante el tribunal que la juzgará por homicidio en segundo grado.

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Los documentos judiciales, obtenidos por el New York Post, identifican al menos nueve episodios en los que Obumseli habría ejercido violencia física contra ella.

Según el escrito presentado ante el tribunal penal de Miami-Dade, en abril de 2021 Clenney le envió un mensaje a Obumseli acusándolo de golpearla en la cara con toda su fuerza.

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Obumseli restó importancia al episodio, según la misma presentación judicial, al responder que solo intentaba moverle la mano y que “realmente no quise” pegarle.

Para sus abogados, esa respuesta ilustra un patrón de minimización de la violencia que habría ejercido de forma reiterada.

La defensa de la creadora de contenido para adultos afirmó que los documentos judiciales registran al menos nueve episodios de violencia física de su pareja (Instagram)

En agosto de 2021, Courtney Clenney le escribió que la había estado “golpeando en la espalda” y “atacándome” tras una nueva discusión.

Su defensa sostiene que esos mensajes fueron enviados inmediatamente después de los ataques y corroboran su versión de una relación marcada por el abuso.

“Obumseli participó de manera reiterada en un patrón de violencia física, intimidación, amenazas, acoso, comportamiento controlador, coerción, manipulación y abuso emocional”, señalan los documentos judiciales.

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Y la misma presentación agrega: “El testimonio de Courtney incluirá numerosos incidentes en los que Obumseli la golpeó, agarró, empujó, inmovilizó, estranguló y cometió otras agresiones contra ella”.

El escrito también detalla un episodio de septiembre de 2021 en el que, según Clenney, Obumseli le dislocó el hombro por “cuarta vez” durante una discusión junto a una piscina.

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“Cuando ella extendió la mano derecha hacia el pomo de la puerta, Obumseli tomó su muñeca izquierda y la jaló violentamente hacia atrás, provocando que su hombro se dislocara”, indica la moción, recogida por el New York Post.

La defensa incluyó un episodio de septiembre de 2021 en el que Clenney denunció que Obumseli le dislocó el hombro en Miami (@christianvstoby)

Otro episodio señalado en los documentos ocurrió durante un viaje a Dubái en 2021, cuando Clenney alega que su novio la empujó con tal fuerza que le fracturó las costillas al discutir sobre el consumo de marihuana, sustancia fuertemente restringida en los Emiratos Árabes Unidos.

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“Obumseli se dio la vuelta y caminó hacia el baño con la intención de fumar marihuana. Courtney le tocó el brazo para intentar que se volviera y continuaran hablando. Obumseli la empujó de inmediato con tanta fuerza que ella cayó de lado”, detalla la presentación.

“Courtney creyó de inmediato que se había fracturado las costillas, pero no buscó atención médica mientras aún estaba en Dubái”, añade el mismo texto.

En enero de 2022, un altercado en Austin, Texas, le habría dejado una lesión en el dedo índice de la mano derecha.

El juicio, que estaba previsto para finales de abril, fue postergado tras una moción conjunta de ambas partes.

La fiscalía señaló en ese momento que tenía entre 15 y 16 declaraciones programadas y que varios testigos no habían comparecido —testigos que esperaba calificar bajo la llamada “regla Williams”, que permite a la acusación acreditar un patrón de conductas delictivas previas.

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El juicio por el caso Courtney Clenney fue fijado para agosto de 2026 tras postergaciones, audiencias previas y problemas con la comparecencia de testigos (Departamento de Instituciones Penitenciarias de Miami-Dade)

Todo sobre el caso de Courtney Clenney

Courtney Clenney tenía 26 años cuando fue detenida en agosto de 2022 en Hawái, donde, según su abogado, recibía tratamiento por abuso de sustancias y trastorno de estrés postraumático. Fue extraditada a Florida y permanece en prisión preventiva sin derecho a fianza desde entonces.

Christian Obumseli murió el 3 de abril de 2022, a los 27 años, tras recibir una puñalada en el pecho dentro del apartamento que compartía con Clenney en Miami.

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El médico forense determinó que la herida de cuchillo tenía una profundidad de aproximadamente 7,6 centímetros.

Clenney se declaró no culpable del cargo de homicidio en segundo grado. La acusada ha señalado que arrojó un cuchillo a Obumseli durante una confrontación y que nunca tuvo la intención de matarlo.

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La nueva presentación judicial, según el New York Post, forma parte de la estrategia de su equipo legal para que los mensajes de texto sean admitidos como prueba ante el jurado.

Christian Obumseli murió en abril de 2022 tras recibir una puñalada en el pecho en el apartamento de Miami que compartía con la modelo de OnlyFans (Captura de video)

En una audiencia previa al juicio celebrada el 1 de junio de 2026, los abogados de la defensa confirmaron al tribunal haber podido examinar los cuchillos. También informaron que más de ocho declaraciones estaban programadas para los días siguientes.

En una audiencia anterior de abril de 2026, la defensa había expresado su frustración porque testigos citados judicialmente no habían comparecido, pero el 1 de junio comunicó al tribunal que el proceso retomó su curso.

La jueza Andrea Wolfson fue categórica sobre los plazos. “Permítanme preguntar”, dijo la magistrada, según CourtTV: “Si en la próxima ocasión estamos en la misma posición y estos testigos simplemente no aparecen, llegará un momento en que habrá que tomar una decisión, ¿verdad?”.

El juicio de Courtney Clenney está fijado para agosto de 2026.