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“El placer para mí es estar en el set con un plan y un lenguaje compartido”, reveló Maggie Gyllenhaal

La cineasta habló en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary sobre el peso de liderar un rodaje y cómo esa carga transforma su mirada en cada etapa creativa y humana del proyecto

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La actriz y directora reflexionó en el festival checo sobre cómo liderar una película implica un compromiso personal y creativo comparable a la experiencia de la maternidad (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)
La actriz y directora reflexionó en el festival checo sobre cómo liderar una película implica un compromiso personal y creativo comparable a la experiencia de la maternidad (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Durante su participación en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, Maggie Gyllenhaal compartió una visión personal sobre la dirección cinematográfica, comparándola con la maternidad debido a la responsabilidad y el cuidado involucrados en liderar un proyecto creativo.

La responsabilidad de dirigir

Para Gyllenhaal, la dirección implica asumir un nivel de responsabilidad que se asemeja al de criar a un hijo. “Siento que es muy similar a ser madre. Te conviertes en madre: de repente eres realmente responsable de la vida de otra persona. Eso es al mismo tiempo increíblemente emocionante, poderoso y absolutamente aterrador”, afirmó ante la prensa, según The Hollywood Reporter.

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Esta comparación surge de su experiencia al encabezar un largometraje, donde la vida del proyecto y el bienestar del equipo dependen de sus decisiones y liderazgo.

Gyllenhaal equiparó la tarea de dirigir con el acto de criar, destacando la magnitud de la responsabilidad que implica guiar un proyecto cinematográfico (REUTERS/Angelina Katsanis)
Gyllenhaal equiparó la tarea de dirigir con el acto de criar, destacando la magnitud de la responsabilidad que implica guiar un proyecto cinematográfico (REUTERS/Angelina Katsanis)

La cineasta fue clara al diferenciar el papel de directora de sus anteriores roles en la industria. “En términos de responsabilidad, es realmente importante. Es algo muy interesante de la dirección, mucho más que al producir y también mucho más que al actuar”.

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La magnitud de esa carga transforma la manera en que aborda cada etapa de la realización, obligándola a estar atenta a cada detalle y a las necesidades de quienes la rodean.

El proceso creativo previo al rodaje

Gyllenhaal destacó que, más allá de la presión, encuentra una enorme satisfacción en el trabajo previo a la filmación, especialmente en la preparación junto al director de fotografía. Considera esa fase como el núcleo de la creatividad cinematográfica y el espacio donde realmente se moldea la película.

La cineasta subrayó la importancia del trabajo previo junto al director de fotografía, donde se construye el lenguaje visual y se define la esencia de la película (REUTERS/Mario Anzuoni)
La cineasta subrayó la importancia del trabajo previo junto al director de fotografía, donde se construye el lenguaje visual y se define la esencia de la película (REUTERS/Mario Anzuoni)

Es tan genial, es tan intenso, y ahí está el placer para mí: estar en el set con un plan y con un lenguaje compartido que hemos construido juntos”, sostuvo. Para ella, la construcción de ese lenguaje común es fundamental para el éxito del rodaje.

La directora definió ese proceso como pensar la película dentro de “un mundo imaginario compartido”. En ese entorno de invención y colaboración, Gyllenhaal explora junto a su director de fotografía todas las posibilidades visuales y narrativas, estableciendo las bases para que el resto del equipo pueda trabajar alineado con una visión clara y compartida.

El aprendizaje y la evolución profesional

El descubrimiento de este espacio creativo impactó directamente en su relación con la actuación. Gyllenhaal confesó que, en la actualidad, prefiere la preparación y el aprendizaje constante que le ofrece la dirección, por encima de los desafíos interpretativos.

El descubrimiento del proceso creativo en la dirección llevó a Gyllenhaal a priorizar el aprendizaje y el desarrollo de un lenguaje propio por encima de la actuación (REUTERS/Andrew Kelly)
El descubrimiento del proceso creativo en la dirección llevó a Gyllenhaal a priorizar el aprendizaje y el desarrollo de un lenguaje propio por encima de la actuación (REUTERS/Andrew Kelly)

“Así que, a veces, cuando la gente me pregunta si quiero actuar, pienso que no, que quiero preparar la película con mi director de fotografía y seguir aprendiendo este lenguaje del que he sacado tanto placer”, agregó. La posibilidad de seguir perfeccionando ese “lenguaje” es lo que más la motiva en esta etapa de su carrera.

Esta evolución profesional representa para Gyllenhaal una oportunidad de reencontrarse con el cine desde un lugar distinto, donde el proceso de creación y la construcción colectiva tienen un valor central. La directora se muestra entusiasta ante la idea de continuar explorando nuevos métodos y herramientas, siempre con el objetivo de enriquecer su mirada autoral.

Perspectiva de género y reconocimiento

En su intervención, Gyllenhaal también analizó el contexto de la industria cinematográfica, señalando que la dirección sigue siendo un terreno mayoritariamente masculino. “Dirigir es, históricamente y aún hoy, principalmente un trabajo de hombres”, expresó.

Gyllenhaal analizó el predominio masculino en la dirección y valoró el respeto profesional recibido tras asumir el liderazgo en sus proyectos (REUTERS/Jaimi Joy)
Gyllenhaal analizó el predominio masculino en la dirección y valoró el respeto profesional recibido tras asumir el liderazgo en sus proyectos (REUTERS/Jaimi Joy)

Asumir el rol de directora le permitió experimentar una nueva forma de respeto profesional, distinta a la recibida en sus años como actriz: “Descubrí que cuando lo hice, me trataron con un tipo de respeto que nunca había experimentado antes, simplemente porque así es como se trata al director”.

Su presencia en el festival de Karlovy Vary estuvo acompañada por el reconocimiento a su trabajo. Gyllenhaal recibió el Premio del Presidente junto a su esposo Peter Sarsgaard, y participó en la presentación especial de “The Bride!” durante la edición número 60 del certamen, que coincidió con el 80 aniversario del festival.

Un lugar para el futuro

La directora reafirmó su deseo de profundizar en el trabajo de preparación, identificando ese espacio como el motor de su desarrollo artístico actual (REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo)
La directora reafirmó su deseo de profundizar en el trabajo de preparación, identificando ese espacio como el motor de su desarrollo artístico actual (REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo)

Al cierre de su paso por Karlovy Vary, Gyllenhaal reiteró que encuentra en la preparación de una película el espacio donde desea profundizar.

Más allá de la actuación, identifica este momento previo al rodaje como el ámbito en el que sigue aprendiendo y desarrollando su propio estilo de dirección, consolidando una etapa en la que la creatividad y la responsabilidad van de la mano.

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