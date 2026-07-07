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“Siempre me sentí incómoda con mi imagen”, aseguró Bo Derek al recordar sus días de fama

En una de sus pocas apariciones públicas, la actriz confesó en Club Random que aquella exposición masiva la hizo sentirse impostora y que siempre corrió detrás de una fama que no había buscado

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Bo Derek habló en el podcast Club Random sobre su fama como símbolo sexual tras 10 - La mujer perfecta

Bo Derek habló sobre su condición de símbolo sexual en el podcast Club Random, una de las pocas apariciones públicas que concede, y repasó cómo vivió el fenómeno de 10 - La mujer perfecta y su mirada sobre el Hollywood de otra época.

En la conversación con Club Random, la actriz dijo que la fama le llegó de golpe, que no buscaba una carrera en el cine y que esa exposición la hizo sentirse “algo falsa” y “una impostora”.

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También recordó un entorno de promoción televisiva en el que las actrices debían aparecer sexualizadas y sumó anécdotas sobre John Derek, Ursula Andress, Julie Andrews y Marlon Brando.

Bill Maher abrió la charla con una observación sobre lo poco que ella suele aparecer en público. Derek confirmó esa distancia y contó que, cuando aceptó la invitación, pensó: “¿Qué demonios hago aquí?”.

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La conversación volvió enseguida a 10, la película que fijó su imagen pública. Allí, Bo Derek relativizó su propio peso en el resultado: “Casi no aparezco en la película”.

Bo Derek
La actriz dijo que la fama le llegó de golpe y que se sintió “algo falsa” y “una impostora” ante su imagen pública (Bettmann)

La actriz atribuyó ese impacto a la escritura y a la dirección de Blake Edwards. “Estaba escrito así, y yo trabajaba con Blake Edwards. Si él dice que hiciste un buen trabajo, hiciste un buen trabajo”, afirmó a Club Random.

Bo Derek y su incomodidad con la fama

Cuando Maher le planteó que durante años fue “esa chica” en la que parecía fijarse todo el país, Derek rechazó la idea de que aquello se viviera como una consagración. “Fue un torbellino, porque yo no tenía aspiraciones de estar en películas”, dijo.

La actriz añadió que su llegada a 10 - La mujer perfecta fue fortuita y que no tenía ninguna estructura profesional detrás. “No tenía agente, ni representante, ni nada”.

Bo Derek afirmó que no buscaba una carrera en el cine y que llegó a 10 - La mujer perfecta sin agente ni representante (REUTERS/Phil McCarten)
Bo Derek afirmó que no buscaba una carrera en el cine y que llegó a 10 - La mujer perfecta sin agente ni representante (REUTERS/Phil McCarten)

Derek describió esa fama como una carrera por alcanzar algo que ya había ocurrido. “Me llegó todo tan rápido y me cambió la vida tanto que siempre sentí que trataba de ponerme al día”.

Esa sensación se mezcló con una incomodidad persistente ante su propia imagen pública: “Siempre me sentí incómoda con mi imagen, viéndome por todas las revistas cuando caminaba por la calle”.

Los códigos de un Hollywood que exhibía a sus estrellas

En otro tramo de la charla en Club Random, Derek recordó las reglas no escritas de la promoción televisiva de otra época. “Vengo de los tiempos de Johnny Carson y tenía grandes peleas, porque nunca hacía una preentrevista”, contó.

Explicó que no quería repetir una anécdota antes de salir al aire para luego volver a contarla dos noches después. “No era muy buena en eso”, dijo.

Bo Derek recordó que el viejo Hollywood imponía una promoción televisiva con actrices sexualizadas y mucho coqueteo (REUTERS/Mario Anzuoni)
Bo Derek recordó que el viejo Hollywood imponía una promoción televisiva con actrices sexualizadas y mucho coqueteo (REUTERS/Mario Anzuoni)

Maher enlazó ese recuerdo con la forma en que los programas trataban a las actrices, y Derek resumió ese ambiente: “Y mucho coqueteo”.

Luego recordó una advertencia que recibió antes de una entrevista con Larry King. “Me dijeron: ‘No coquetees con Larry’”.

La actriz dejó claro que aquella indicación le resultó absurda. “Pero yo no iba a coquetear con él”, comentó entre risas.

John Derek, Ursula Andress, Brando y otras historias del viejo Hollywood

El viejo sistema de estrellas apareció una y otra vez en el relato de Derek, marcado por su vida junto a John Derek, su primer marido. Al hablar de Ursula Andress, segunda esposa de él, dijo: “Simplemente nunca hubo un rostro así, jamás”.

Bo Derek señaló que en el sistema de estudios del viejo Hollywood los actores no elegían sus papeles (REUTERS/Mario Anzuoni)
Bo Derek señaló que en el sistema de estudios del viejo Hollywood los actores no elegían sus papeles (REUTERS/Mario Anzuoni)

A partir de ese nombre, contó una anécdota sobre Marlon Brando recogida por el pódcast. Según su relato, cuando el actor escribía su autobiografía, llamó a Andress porque no recordaba si habían hecho el amor y quería que ella se lo confirmara.

Derek también evocó la imagen pública de Julie Andrews, esposa de Blake Edwards, y la apartó del retrato solemne que suele acompañarla. “No es una santa. Es fantástica. Es divertida”.

Después añadió otro detalle sobre el sistema clásico de estudios. Al mencionar a Ronald Reagan, apuntó: “Estaba en el sistema de estudios. No elegías tus papeles”.

La vida después del mito

En la parte final, Derek habló del cine como una etapa terminada y marcó distancia entre el peso de ser estrella y el oficio regular de actuar. Al referirse a John Corbett, su actual esposo, dijo que respeta mucho “a un actor realmente bueno y trabajador”, frente a haber sido ella “solo una estrella de cine un poco sin motivo”.

La actriz dijo que no extraña el cine y que su fama todavía le abre puertas aunque ya no necesita volver a trabajar (REUTERS/Phil McCarten)
La actriz dijo que no extraña el cine y que su fama todavía le abre puertas aunque ya no necesita volver a trabajar (REUTERS/Phil McCarten)

No lo extraño”, respondió cuando Maher le dijo que no se perdía nada por no seguir haciendo películas.

La actriz añadió que su fama todavía conserva un efecto práctico pese al paso de los años. “Todavía se me abren puertas”, dijo, antes de señalar que ya no necesita volver a trabajar.

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