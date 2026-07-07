“Todos querían contar esta historia”, aseguró Himesh Patel sobre Enola Holmes 3

Himesh Patel confirmó en Happy Sad Confused que volvió como el doctor Watson en Enola Holmes 3

Himesh Patel habló de sus próximos proyectos en Happy Sad Confused, donde contó cómo fue su vuelta como el doctor Watson en Enola Holmes 3 y confirmó que ya rodó el piloto de Expediente X.

En la entrevista, Himesh Patel dijo que pasó cerca de dos años después sin saber si su Watson tendría continuidad en Enola Holmes 3, celebró que la nueva película saliera adelante porque “todos querían” contar esa historia y afirmó que el piloto de Expediente X ya fue filmado. Explicó que el proyecto aún espera una decisión y definió esa experiencia de trabajo como “especial”.

PUBLICIDAD

El actor situó esas novedades en un momento de actividad profesional. “Apenas puedo asimilarlo, sinceramente. Está más allá de mis sueños más locos”, dijo Patel.

Señaló que intenta no pasar por alto esta etapa. “No quiero darlo por sentado. No quiero desear que pase rápido”, afirmó en Happy Sad Confused, al hablar de unos días marcados por la promoción de Enola Holmes 3 y otros compromisos.

PUBLICIDAD

El regreso de Himesh Patel como el doctor Watson

El actor dijo que vive sus nuevos proyectos de Enola Holmes 3 y Expediente X como un punto de inflexión profesional (Netflix)

Sobre su vuelta al universo de Enola Holmes 3, Patel contó que durante un tiempo no supo si el personaje volvería. “Dos años después, yo estaba como: ‘¿Lo vamos a hacer? ¿O voy a ser el Watson más breve de la historia?’”.

Patel vinculó esa espera con las agendas de sus compañeros de reparto: “Millie Bobby Brown está ocupada. Tiene proyectos que quiere sacar adelante y también Stranger Things. Henry tiene todo lo que tiene entre manos. Así que no fue fácil reunirlo todo”.

PUBLICIDAD

“Me alegra mucho que lo lográramos porque todos lo querían”, dijo Patel. Añadió que ese deseo no venía solo del público: “Obviamente, la audiencia lo quería, pero también todos querían contar esta historia. Y estoy muy emocionado de que la hayamos hecho, porque creo que es realmente especial”.

Qué dijo sobre Millie Bobby Brown y el rodaje

Patel destacó que Millie Bobby Brown llega preparada al rodaje y asume su responsabilidad como protagonista y productora de Enola Holmes 3 (Foto: Netflix)

Patel dedicó parte de sus comentarios a Millie Bobby Brown, protagonista y productora de la película. “Como actriz es fantástica. Todos lo sabemos, y llega a trabajar preparada y lista para hacer el trabajo”.

PUBLICIDAD

En Happy Sad Confused, el actor también destacó su papel fuera de cámara. “También siente esa responsabilidad de forma muy clara. Le importa no solo la película y hacerla lo mejor posible, sino la experiencia de todo el mundo”.

Según Patel, Brown cuidó el ambiente de trabajo durante la producción. “Quería que fuera un lugar agradable al que venir a trabajar cada día, donde todos nos divirtiéramos, y así fue”.

PUBLICIDAD

Señaló que defendía sus posiciones con firmeza y profesionalismo. “Lo hace con respeto”, dijo Patel sobre Brown, antes de añadir que a veces olvida la edad de la actriz por la madurez con la que construyó su carrera.

Qué contó sobre Expediente X

Sobre Expediente X, Patel dijo que trabajó con Ryan Coogler y Danielle Deadwyler en un proyecto centrado en la profundidad y el contexto (REUTERS/Isabel Infantes)

Al pasar a Expediente X, Patel confirmó el dato de la conversación sobre ese proyecto. “Rodamos el piloto”, respondió cuando Horowitz le preguntó por el estado de la producción. “Fue muy especial. Eso es todo lo que voy a decir”, comentó sobre el trabajo con Ryan Coogler y Danielle Deadwyler.

PUBLICIDAD

Patel sí explicó cuál fue la afinidad creativa dentro del equipo: “Ryan y todo su equipo, yo mismo y Danielle estábamos muy alineados en ese sentido: nos gusta la profundidad. Nos gusta que todo tenga un contexto con sentido”.

Dijo que Coogler trabaja con confianza en el público. “Él cree que la audiencia es inteligente y quiere darle toda la riqueza posible”, afirmó Patel al pódcast.

PUBLICIDAD

Sobre el peso cultural de Expediente X, reconoció que no vivió la serie original del mismo modo que parte de su audiencia, ya que era muy pequeño cuando comenzó. Aun así, señaló que el proyecto le permitió entender mejor la responsabilidad y la fuerza de ese universo.