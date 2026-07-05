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Así sería la luna de miel de Taylor Swift y Travis Kelce: un tour por cuatro continentes

Tras su boda en Nueva York, la cantante y el jugador de la NFL habrían organizado un viaje por diversos países del mundo

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Taylor Swift y Travis Kelce
Taylor Swift y Travis Kelce planificaron una luna de miel con escalas en el Caribe, Europa, Asia y Australia (Instagram)

Taylor Swift y Travis Kelce tienen trazado el itinerario de su luna de miel: el Caribe, Europa, Asia y Oceanía forman parte de un recorrido que, según fuentes citadas por The Sun, la pareja lleva semanas organizando.

Además, de acuerdo al reporte publicado en mayo de este año, esto se convirtió en “una prioridad mayor” antes de que el jugador de los Kansas City Chiefs regrese a los entrenamientos de fútbol americano.

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“Llevan semanas planeando esto y ya informaron a amigos y familiares que estarán ‘desconectados’ durante ese tiempo”, indicó una fuente al tabloide británico.

Y añadió: “A menos que haya una emergencia, quieren limitar el contacto exterior para vivir plenamente esta experiencia única en la vida, antes de que Travis regrese al campo de fútbol”.

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Las citas de Taylor Swift y Travis Kelce
La pareja avisó a amigos y familiares que permanecerá desconectada durante la luna de miel para limitar el contacto exterior (Instagram/TravisKelce)

El viaje contempla paradas en distintos continentes. Sobre la etapa europea, un informante señaló al mismo medio que “Taylor ya ama esa parte del mundo, la ha visitado antes, y Travis está emocionado de llevarla allí como parte de este viaje”.

Asimismo, se espera que sea “una experiencia única en la vida en la que pueden ser ellos mismos y disfrutar del tiempo juntos antes de volver al trabajo. Tienen muchas ganas de hacerlo”.

La pareja habría pedido a su círculo cercano que no espere tener noticias de ellos durante ese período.

Además, The Daily Mail informó que “toda la luna de miel será grabada”, aunque no precisó si ese material llegará a hacerse público.

Taylor Swift y Travis Kelce durante una cita nocturna en The Wav
The Daily Mail señaló que toda la luna de miel de Swift y Kelce será grabada, aunque no se confirmó si el material será público (Backgrid/The Grosby Group)

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Taylor Swift y Travis Kelce se casaron el 3 de julio de 2026 en el Madison Square Garden de Nueva York, según confirmó la publicista de la cantante, Tree Paine, en un comunicado difundido la tarde del viernes.

La ceremonia no tuvo damas de honor ni padrinos en el sentido tradicional. “En cambio, su hermano Austin Swift actuó como Padrino de Honor de Taylor, y Jason Kelce fue el Padrino de Travis. La ceremonia unió a ambas familias”, señaló Paine en el comunicado.

El oficio estuvo a cargo del comediante Adam Sandler, amigo de la pareja.

Los atuendos nupciales fueron diseñados por Christian Dior Haute Couture, bajo la dirección creativa de Jonathan Anderson. Se trató de “la primera vez que el diseñador crea un vestido de novia en alta costura para una celebridad de renombre mundial”, de acuerdo al pronunciamiento oficial.

Los zapatos fueron confeccionados a medida por Christian Louboutin y las joyas de la novia pertenecen a Cartier.

Taylor Swift y Travis Kelce se casaron el 3 de julio de 2026 en el Madison Square Garden de Nueva York (Instagram)
Taylor Swift y Travis Kelce se casaron el 3 de julio de 2026 en el Madison Square Garden de Nueva York (Instagram)

El recinto, con capacidad para casi 20.000 personas, acogió a cerca de 1.000 invitados, según un permiso municipal obtenido por The Associated Press. La víspera de la ceremonia, el estadio apareció bañado en tonos lavanda.

La elección de MSG como sede respondió a razones de seguridad y privacidad. Emma Fitzsimmons, una de las periodistas de The New York Times que cubrió el evento, explicó a NPR que el espacio ofrece ventajas logísticas para una figura que cuida su vida privada.

Es una especie de caja fuerte donde los paparazzi no pueden entrar. No habrá helicópteros sobrevolando. Ella puede publicar las fotos del evento y de su vestido en sus propios términos”, explicó Fitzsimmons.

La estrella pop había dado escasas pistas sobre sus planes nupciales desde que anunció el compromiso en agosto de 2025.

En octubre, durante una entrevista con Heart Radio UK para promocionar su último álbum, The Life of a Showgirl, Swift habló sobre su visión de la boda.

Travis Kelce y Taylor Swift
La boda reunió a cerca de 1.000 invitados en la famosa sede, elegida por los altos estándares de seguridad y privacidad (Instagram/Travis Kelce)

“Uno pensaría que soy el tipo de persona que habría estado obsesionada con la idea de una boda toda su vida, pero en realidad nunca pensé en qué haría o qué querría hasta que conocí a la persona”, sostuvo.

La historia entre Swift y Kelce arrancó en el verano de 2023, cuando el ala cerrada de los Chiefs intentó entregarle a la artista una pulsera de la amistad con su número de teléfono tras uno de sus conciertos.

“Quería darle a Taylor Swift una con mi número”, admitió Kelce en el podcast New Heights, que conduce junto a su hermano Jason. En diálogo posterior con la revista Time, Swift calificó ese gesto como “de lo más atrevido”.

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